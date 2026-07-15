Akrep Kurtarışıyla Anılan Kaleci, Dünya Kupası'nda Olmayı Beklerken Hapse Girdi

Pablo Escobar ve Carlos Molina Yepes, rakip kartellerin başındaki iki isimdi ama futbola olan tutkuları onları aynı tribünlerde buluşturuyordu. Escobar, yeraltına inmeden önce Medellín'de tanınıyor, stadyum kürsülerinden zorlu mahallelerin yetenekli çocuklarını keşfetmekten büyük keyif alıyordu. Paravan isimler aracılığıyla Atlético Nacional'e yaptığı yatırım kentin efsanesi haline gelmişti. Nacional koşulsuz şartsız 'onun' kulübüydü.

Molina da aynı kulüpte, aynı yöntemle, gölgeden iş çeviren bir başka isimdi. Bu konum ona oyuncuları yakından tanıma fırsatı veriyordu; kimin sahada ne yaptığını da, kimlerle iş ortaklığı kurduğunu da biliyordu. Bu bilgi, kızı Claudia bir bahar öğleden sonrası Medellín sokaklarında kaçırıldığında hayati önem kazanacaktı.