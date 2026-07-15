Akrep Kurtarışıyla Anılan Kaleci, Dünya Kupası'nda Olmayı Beklerken Hapse Girdi
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1994 Dünya Kupası'na sayılı aylar kala Kolombiya milli takımının yıldız kalecisi sahalarda değil, iki kartel arasındaki bir rehine krizinin tam ortasındaydı.
Herkes o meşhur libero kaleciyi Dünya Kupası'nda izlemek istiyordu, o ise kupaya hazırlanacağı tarihlerde Kolombiya'da bir hapishanedeydi. Escobar'ın dostu 'arabuluculuk' suçundan yargılanmadan hapishaneye gönderilmişti.
Peki ulusal bir kahraman nasıl kendini iki kartel arasında buldu?
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Escobar ve Molina aynı kulüpteydiler ama şimdi karşı karşıyalar...
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Escobar hapisten kaçtı ve mallarına el konduğu için para sıkıntısı yaşıyor.
Çocukken yolu Escobar'la kesişti.
Fidyeyi aldı ve telefonu beklemeye başladı, Escobar'la Higuita görüşecekti.
Kahramanlığıyla övünürken hapse girdi.
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Kolombiya'nın kaçınılmaz felaketi...
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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