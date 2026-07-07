Balogun'dan Önce Devlet Başkanlarının Uluslararası Operasyonlar Yaparak İptal Ettiği Bir Kart Daha Var

1962 Dünya Kupası'nın yarı finalinde, Brezilyalı kanat oyuncusu Garrincha Şilili rakibine vurur. Sonradan buna 'hafifçe' ibaresi eklenecek ama ilk olarak vurdu diye kayıtlara geçer.

Orta hakem görmez. Ama yan hakemden olay kaçmamıştır. Yan hakemin işaretiyle kırmızı kart çıkar. Ve o andan itibaren, futbol tarihinin en gizemli perde arkası hikâyelerinden biri başlar.

Olaya şahitlik edenler 'Agatha Christie romanlarını' heyecan ve gizem olarak daha düşük seviyede kaldığını iddia eder.

Peki kayıplara karışan şahidin bile dolandırıldığı hikaye nasıl gelişti?