Balogun'dan Önce Devlet Başkanlarının Uluslararası Operasyonlar Yaparak İptal Ettiği Bir Kart Daha Var
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1962 Dünya Kupası'nın yarı finalinde, Brezilyalı kanat oyuncusu Garrincha Şilili rakibine vurur. Sonradan buna 'hafifçe' ibaresi eklenecek ama ilk olarak vurdu diye kayıtlara geçer.
Orta hakem görmez. Ama yan hakemden olay kaçmamıştır. Yan hakemin işaretiyle kırmızı kart çıkar. Ve o andan itibaren, futbol tarihinin en gizemli perde arkası hikâyelerinden biri başlar.
Olaya şahitlik edenler 'Agatha Christie romanlarını' heyecan ve gizem olarak daha düşük seviyede kaldığını iddia eder.
Peki kayıplara karışan şahidin bile dolandırıldığı hikaye nasıl gelişti?
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Önce kırmızı kartın işleniş şekline bakalım.
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Garrincha oyundan nasıl atıldı?
Yıldız oyuncuyu kurtarmak için uluslararası görüşmeler yapılmaya başlandı.
Olayı gören hakem ortadan kayboldu.
Tanık yok, delil yok... Garrincha öyleyse neden ceza alsın?
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Ortadan kaybolan tanık da dolandırıldı.
1962'den 2026'ya... 1962'den rıza üretildi; bugün buna da gerek duyulmadı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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