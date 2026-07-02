Tarihin En İkonik Formalarından Biri Olan Hırvatistan Formasında Nazi İzi mi Var?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Hırvatistan, Yugoslavya'dan ayrılarak bağımsızlığını elde ettiğinde gayriresmi de olsa ilk maçını ABD'ye karşı oynamıştı. O maçtan 36 yıl sonra Hırvatistan yeni zaferler için ABD topraklarına geldi.
Yine üstlerinde ikonik hale gelen damalı formalar. Avrupa damalı olarak tanıdı bu formayı ama tasarlandığı günden bugüne kadar hakkında çeşitli iddialar var. Bir iddia var ki kuruluş felsefesiyle de hayli uyumlu.
O karanlık soru ise şu: Hırvatistan'ın damalı forması Nazilerle işbirliği yaptıkları dönemlere bir selam mı?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yugoslavya'yı bu tekme mi böldü?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Maçın arka planında neler vardı?
Bu kareler ne anlatıyor?
Forma hangi kareyle başlıyor: İşte bütün mesele bu!
Dünya Kupası'nda herkesin hayran olduğu o forma...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir fotoğraf yeniden dolaşıma giriyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın