Tarihin En İkonik Formalarından Biri Olan Hırvatistan Formasında Nazi İzi mi Var?

Hep anlatılan hikayedir Yugoslavya'yı bir maç böldü. O maç özelinde de bu tekmeden bahsedilir. Hırvatların takımı Dinamo Zagreb ile Sırpların takımı Kızıl Yıldız'ın karşı karşıya geldiği maçta iki takımın da milliyetçi taraftar grupları ortalığı kızıştırmış ve sahaya dalmıştı. Kızıl Yıldız'ın taraftar grubu Delije daha sonra paramiliter güç olarak Sırpların karanlık hayallerine de hizmet edecek ve liderleri Arkan savaş suçlusu olarak tanımlanacaktı.

Boban'ın tekme attığı polisin bir Sırp değil Boşnak olduğu gerçeği ise tam bir Yugoslavya hikayesiydi.

Ancak bu maça kadar fiili olarak bölünen bir ülke vardı ve Hırvatlar artık merkezi otoriteden kopmuş, kendilerine başkan bile seçmişti.

O başkan ise Franjo Tudjman'dı. Tito'nun ordusunda anti-faşist bir kumandan olarak büyüyen Tudjman, Hırvatistan milliyetçiliğinin ise temellerini attı.

Tudjman futbola meraklı bir başkan olarak bu sularda yüzmeyi başardı. Hatta Sırpların en büyük takımlarından Partizan'a başkan bile olmuştu.

Dinamo Zagreb maçlarını kaçırmazdı ama Dinamo ismi çok 'komünist' geldiği için 'HAŠK Građanski' ismi ile değiştirildi. Sonrasında takım Şampiyonlar Ligi'ne gittiği için Hırvatların takımı olduğu belli olsun diye Croatia Zagreb olarak yeni bir isim aldı. Bunların hepsinde de baş aktör Tudjman'dı. O öldükten sonra Dinamo ismine geri döndüler.

Futbolla bu kadar içli dışlı bir isim milli takım formasında da söz sahibiydi.