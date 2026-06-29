Futbolu Çizgi Filmden Öğrenen Çocuklar Tsubasa'nın Hayali İçin Brezilya Karşısında

1962 yılında bir Amerika görüntüsü geliyor gözümüzün önüne. Doğusu Almanya'nın kontrolüne bırakılmış, batıda ise Japonya hükmediyor. Amerikalılar bu iki güçlü ortağın yönetimi altında ölümlerini bekliyor.

Direniş komiteleri var, iki güce karşı yeraltında örgütlenen insanlar var ancak faşizm kimseye kolay kolay nefes alma hakkı tanımıyor. Şüpheliler konuşmaları için aileleriyle tehdit ediliyor, olmayan suçları ailelerini korumak için itiraf eden suçlular daha sonra bu iki müttefikin cezaevlerinde hayatlarını kaybediyor.

Bu anlatılanlar Philip K. Dick'in Yüksek Şatodaki Adam kitabında geçiyor. İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya'nın ve Japonya'nın kazandığı, Amerika'ya faşizmi sadece fiili olarak değil resmi olarak getirdiği bir distopya görüyoruz.

Ama gerçekler farklıydı ve Japonya'nın Dünya Kupası sahnesine geç çıkmasının sebebi bile o gerçeklerdi.