En İyi Klima Markaları Güncel Liste: Klima Alırken Nelere Dikkat Edilmeli? BTU Hesabı ve Özellikler

Doğru bir klima seçmek, hem yaşam konforunu artırır hem de enerjinin verimli kullanılmasını sağlar. İhtiyacınızdan daha küçük bir cihaz odayı soğutamazken, gereğinden büyük bir cihaz ise boş yere fazla elektrik tüketimine yol açar. Bu nedenle cihazın kapasitesini, motor teknolojisini ve enerji verimlilik etiketini doğru analiz etmek gerekir.

BTU Hesabı: Odanıza Uygun Klima Kapasitesini Nasıl Bulursunuz?

BTU (British Thermal Unit), bir klimanın bir saatte ortamdan taşıyabileceği ısı miktarını ifade eder. Doğru BTU değerini bulmak için odanın metrekaresi genel olarak 2,2 ile çarpılır ve çıkan sonuca evdeki kişi sayısı ile coğrafi bölgenin katsayıları eklenir. Pratik bir yaklaşımla; 15-20 metrekarelik odalar için 9.000 BTU, 20-30 metrekarelik alanlar için 12.000 BTU, 30-45 metrekarelik geniş salonlar için ise 18.000 veya 24.000 BTU kapasiteli güncel modeller tercih edilmelidir.

Inverter mi Sabit Hızlı mı? Klima Teknolojileri Karşılaştırması

Gelişen teknolojiyle birlikte eski nesil sabit hızlı (On/Off) cihazların üretimi büyük oranda durmuştur. Sabit hızlı modeller istenen sıcaklığa ulaşınca tamamen durur ve oda ısındığında yeniden yüksek akımla çalışarak fazla enerji harcar. Yeni nesil Inverter teknolojisi ise motor hızını odanın anlık ihtiyacına göre otomatik ayarlar. Kompresör hiçbir zaman tamamen durmadığı için ani akım çekişleri yaşanmaz ve bu sayede hem oda sıcaklığı sabit kalır hem de ciddi oranda enerji tasarrufu sağlanır.

A+++ Enerji Sınıfı: Elektrik Faturanıza Etkisi Nedir?

Klimaların üzerinde yer alan enerji etiketleri, cihazın harcadığı güce karşılık ne kadar performans ürettiğini gösterir. SEER (sezonsal soğutma verimliliği) ve SCOP (sezonsal ısıtma verimliliği) değerleri ne kadar yüksekse, cihaz o kadar az elektrik harcar. A+++ enerji sınıfına sahip güncel bir model, eski nesil A veya B sınıfı cihazlara kıyasla elektrik faturalarında %40 ila %60 arasında net bir tasarruf sağlar. Uzun vadeli kullanımda aradaki fiyat farkını kısa sürede amorti eder.