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Mesut Can Tomay Gözaltına Alındı

Mesut Can Tomay Gözaltına Alındı

Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Üyesi
27.07.2026 - 15:15
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Sosyal medya fenomeni Mesut Can Tomay'ın da aralarında bulunduğu 3 şüphelinin yasaklı madde ticareti şüphesiyle gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: Zeynep Yeşildal

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Sosyal medya fenomeni Mesut Can Tomay'ın yasaklı madde ticareti sebebiyle gözaltına alındığı iddia edildi.

Sosyal medya fenomeni Mesut Can Tomay'ın yasaklı madde ticareti sebebiyle gözaltına alındığı iddia edildi.

Mesut Can Tomay'ın pazar gecesi gözaltına alındığı, savcılık ifadesinin sona erdiği öğrenildi. Ünlü fenomenin sevk işlemlerinin beklendiği öne sürüldü.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Üyesi
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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