Mesut Can Tomay Gözaltına Alındı
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Sosyal medya fenomeni Mesut Can Tomay'ın da aralarında bulunduğu 3 şüphelinin yasaklı madde ticareti şüphesiyle gözaltına alındığı öğrenildi.
Kaynak: Zeynep Yeşildal
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Sosyal medya fenomeni Mesut Can Tomay'ın yasaklı madde ticareti sebebiyle gözaltına alındığı iddia edildi.
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