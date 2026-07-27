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1500 Yıl Sonra Ortaya Çıktı: Ahırı Yenilerken Toprağın Altında Buldular

1500 Yıl Sonra Ortaya Çıktı: Ahırı Yenilerken Toprağın Altında Buldular

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
27.07.2026 - 14:30
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İngiltere’nin Wiltshire bölgesinde yer alan kırsal bir mülkte, evsel bir tadilat projesi Britanya arkeoloji tarihinin en heyecan verici keşiflerinden birine dönüştü. Mülk sahibi Luke Irwin’in, çocuklarıyla daha iyi ışık altında masa tenisi oynayabilmek adına eski bir ahırı oyun odasına dönüştürme kararı, toprağın altında 1500 yıldır el değmeden bekleyen devasa bir Roma villasını gün yüzüne çıkardı.

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Tadilat sırasında elektrik tesisatını havadan çekmek yerine yer altından geçirmeyi tercih eden işçiler, yüzeyin yaklaşık 46 santimetre (18 inç) altında sert bir tabakaya rastladı.

Tadilat sırasında elektrik tesisatını havadan çekmek yerine yer altından geçirmeyi tercih eden işçiler, yüzeyin yaklaşık 46 santimetre (18 inç) altında sert bir tabakaya rastladı.

Yapılan incelemede, bu sertliğin sıradan bir taş değil; Roma mozaiklerinin yapımında kullanılan küçük renkli küpler olan tesserae parçaları olduğu anlaşıldı.

Antik zemine zarar vermemek adına çalışmalar hemen durduruldu ve durum uzmanlara bildirildi.

Olay yerine çağrılan Wiltshire Arkeoloji Servisi, Historic England (İngiltere Tarihi Miras Kurumu) ve Salisbury Müzesi uzmanları alanda araştırma başlattı.

Olay yerine çağrılan Wiltshire Arkeoloji Servisi, Historic England (İngiltere Tarihi Miras Kurumu) ve Salisbury Müzesi uzmanları alanda araştırma başlattı.

Yapılan jeofizik taramalar ve 8 günlük ilk kazı çalışmaları, bulunan mozağin MS 175 ile 220 yılları arasında inşa edilmiş ve 4. yüzyıla kadar defalarca yenilenmiş lüks bir Roma villasına ait olduğunu doğruladı.

'Brixton Deverill Roma Villası' olarak adlandırılan yapının öne çıkan özellikleri şu şekilde:

  • Görkemli Mimarisi: Duvar kalınlıkları 0,9 metreye, korunan yüksekliği ise 1,5 metreye ulaşan yapının bazı bölümlerinin üç katlı (zemin kat taş, üst kat ahşap) olduğu değerlendiriliyor.

  • Geniş Ölçek: Yaklaşık 40 metre uzunluğundaki ana binanın yanı sıra, kompleksin çift avlulu bir mimariye, ek binalara ve özel banyo alanlarına sahip olduğu belirlendi.

  • Geometrik Mozaikler: Süslü zeminde turuncu, beyaz ve gri parçalardan oluşan, dönemin popüler 'guiloche' (iç içe geçmiş şerit) motifli mozaikleri yer alıyor. Kazılarda ayrıca Roma'nın meşhur yerden ısıtma sistemi olan hipokaust sütunlarına da rastlandı.

Alanda yapılan araştırmalar, villanın dönemin son derece zengin ve yüksek statülü bir ailesine ait olduğunu gösteriyor.

Alanda yapılan araştırmalar, villanın dönemin son derece zengin ve yüksek statülü bir ailesine ait olduğunu gösteriyor.

Chedworth’taki ünlü Roma villalarıyla kıyaslanan alanda; boyalı duvar sıvaları, Roma camı, sikkeler, metal eşyalar ve işlenmiş taşlar bulundu.

En dikkat çekici detaylardan biri ise mutfakta kullanılan devasa miktardaki istiridye ve deniz salyangozu kabukları oldu. Mülkün denizden kilometrelerce uzakta olması, bu prestijli deniz ürünlerinin özel olarak kıyı bölgelerinden getirtildiğini gösteriyor. Ayrıca mükemmel durumda bir Roma kuyusu ile daha önce mülk sahipleri tarafından ne olduğu anlaşılamayıp sardurya saksısı olarak kullanılan bir Roma çocuğuna ait taş tabut keşfedildi.

Keşfi daha da ilginç kılan detay ise Irwin ailesinin yaşadığı modern evin doğrudan bu antik kompleksin merkezine inşa edilmiş olması.

Keşfi daha da ilginç kılan detay ise Irwin ailesinin yaşadığı modern evin doğrudan bu antik kompleksin merkezine inşa edilmiş olması.

İki eski işçi evinin birleştirilmesiyle oluşturulan mevcut yapının, Roma dönemine ait devasa bir Purbeck mermer levhasının üzerine kurulduğu anlaşıldı.

Arkeolog David Roberts, yapının nihai yıkımından bu yana hiçbir ağır tarımsal faaliyetle bozulmadan günümüze kadar ulaşmasının 'son yıllarda eşi benzeri görülmemiş' bir durum olduğunu belirtti.

Bölgenin önemi sadece Roma dönemiyle de sınırlı değil. Yapılan incelemeler, 5. yüzyılda Roma yönetiminin sona ermesiyle birlikte yerel halkın yıkılan villanın üzerine ahşap yapılar kurarak alanı kullanmaya devam ettiğini gösteriyor. Bu durum, Britanya tarihinin en karanlık ve az bilinen geçiş dönemlerinden birine dair çok değerli ipuçları sunuyor.

Kazı alanındaki kalıntılar, hava şartlarından ve dış etkenlerden zarar görmemesi amacıyla arkeolojik standartlara uygun şekilde yeniden toprakla kapatılarak koruma altına alındı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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