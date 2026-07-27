1500 Yıl Sonra Ortaya Çıktı: Ahırı Yenilerken Toprağın Altında Buldular
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İngiltere’nin Wiltshire bölgesinde yer alan kırsal bir mülkte, evsel bir tadilat projesi Britanya arkeoloji tarihinin en heyecan verici keşiflerinden birine dönüştü. Mülk sahibi Luke Irwin’in, çocuklarıyla daha iyi ışık altında masa tenisi oynayabilmek adına eski bir ahırı oyun odasına dönüştürme kararı, toprağın altında 1500 yıldır el değmeden bekleyen devasa bir Roma villasını gün yüzüne çıkardı.
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Tadilat sırasında elektrik tesisatını havadan çekmek yerine yer altından geçirmeyi tercih eden işçiler, yüzeyin yaklaşık 46 santimetre (18 inç) altında sert bir tabakaya rastladı.
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Olay yerine çağrılan Wiltshire Arkeoloji Servisi, Historic England (İngiltere Tarihi Miras Kurumu) ve Salisbury Müzesi uzmanları alanda araştırma başlattı.
Alanda yapılan araştırmalar, villanın dönemin son derece zengin ve yüksek statülü bir ailesine ait olduğunu gösteriyor.
Keşfi daha da ilginç kılan detay ise Irwin ailesinin yaşadığı modern evin doğrudan bu antik kompleksin merkezine inşa edilmiş olması.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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