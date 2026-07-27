1500 Yıl Sonra Ortaya Çıktı: Ahırı Yenilerken Toprağın Altında Buldular

Chedworth’taki ünlü Roma villalarıyla kıyaslanan alanda; boyalı duvar sıvaları, Roma camı, sikkeler, metal eşyalar ve işlenmiş taşlar bulundu.

En dikkat çekici detaylardan biri ise mutfakta kullanılan devasa miktardaki istiridye ve deniz salyangozu kabukları oldu. Mülkün denizden kilometrelerce uzakta olması, bu prestijli deniz ürünlerinin özel olarak kıyı bölgelerinden getirtildiğini gösteriyor. Ayrıca mükemmel durumda bir Roma kuyusu ile daha önce mülk sahipleri tarafından ne olduğu anlaşılamayıp sardurya saksısı olarak kullanılan bir Roma çocuğuna ait taş tabut keşfedildi.