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UK Drill’i Dünyaya Taşıyan Central Cee Hakkında Bilmen Gereken 10 Detay

UK Drill’i Dünyaya Taşıyan Central Cee Hakkında Bilmen Gereken 10 Detay

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Onedio Content - Onedio Editörü
27.07.2026 - 14:28
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Bir şarkısını sosyal medyada duymuş, bir nakaratını ezberlemiş ya da sadece “Doja” ve “Sprinter”la tanıyor olabilirsin. Central Cee, West London’dan çıkıp UK drill’i global ana akımın konuştuğu bir ses hâline getiren en önemli isimlerden biri. İşte 1 Ağustos’ta İstanbul Festivali sahnesine çıkacak Central Cee hakkında bilmen gerekenler.

1. Central Cee, West London’dan dünyaya açıldı.

Gerçek adı Oakley Caesar-Su olan Central Cee, müzik yolculuğuna Londra’nın Shepherd’s Bush bölgesinde başladı. Şarkılarında Londra’nın sokak dilini, temposunu ve hikâyelerini duyabilmek mümkün.

2. Onu öne çıkaran şey sadece sert drill beat’leri değil.

UK drill’in keskin ritimlerini kullanıyor ama şarkılarını akılda kalıcı nakaratlarla ve kolay takip edilen flow’larla kuruyor. Bu da türü yakından takip etmeyenlerin bile Central Cee şarkılarına hızla girmesini sağlıyor.

3. “Day in the Life” ve “Loading” erken dönem çıkışının anahtarıydı.

Bu parçalarla Central Cee’nin anlatım tarzı daha geniş bir kitleye ulaştı. Hikâye anlatan sözleri ve sakin ama iddialı tavrı, onun imzası hâline geldi.

4. “Doja”, onu sosyal medyanın çok ötesine taşıdı.

2022’de yayımlanan “Doja”, kısa süresi, güçlü beat’i ve akılda kalan sözleriyle dünya çapında viral oldu. Şarkı, Central Cee’nin yalnızca UK rap dinleyicisinin değil, global pop kültürünün de radarına girmesini sağladı.

5. “Sprinter” yalnızca bir hit değil, rekor niteliğinde bir işti.

Dave ile yaptığı “Sprinter”, Central Cee’nin ilk Birleşik Krallık bir numarası oldu. Şarkı 10 hafta zirvede kalarak UK rap adına önemli bir başarıya imza attı.

6. Dünyanın farklı rap sahnelerinde aynı frekansta...

Central Cee’nin müziğinde İngiltere’nin sokak enerjisi var ama iş birlikleri ve dinleyici kitlesi sınır tanımıyor. Dave, Skepta, 21 Savage, Lil Baby ve Young Miko gibi farklı sahnelerden isimlerle çalışması da bunun en net göstergesi.

7. Sözlerinde başarı kadar geldiği yeri de anlatıyor.

Şarkılarında para, hedefler, arkadaşlıklar ve değişen hayatı sık sık duyuyoruz. Ancak bunları “ulaşılamaz” bir yerden değil, kendi hikâyesinin içinden anlatması dinleyiciyle kurduğu bağı güçlendiriyor.

8. Tarzı da müziği kadar konuşuluyor.

Central Cee’nin eşofman takımları, sneaker’ları, takıları ve rahat ama net stili, rap dünyasında ayrı bir estetik yarattı. Onun için giyim, sahne duruşunun tamamlayıcı parçalarından biri.

9. “Can’t Rush Greatness” global hedefini açıkça ortaya koydu.

2025’te yayımlanan ilk stüdyo albümü Can’t Rush Greatness, Central Cee’nin daha geniş bir müzikal dünyaya açıldığı işlerden biri oldu. Albümde UK drill çizgisini korurken farklı rap ve R&B etkilerine de yer verdi.

10. İstanbul konseri, şarkıları canlı deneyimlemek için iyi bir fırsat!

10. İstanbul konseri, şarkıları canlı deneyimlemek için iyi bir fırsat!

“Doja”, “Sprinter”, “Loading” ya da yeni dönem parçaları… Central Cee’nin kayıtlarında bile güçlü olan enerjisi, sahnede kalabalıkla birlikte çok daha farklı bir deneyime dönüşüyor.

UK rap’in global yıldızı Central Cee, 1 Ağustos’ta İstanbul Festivali sahnesinde!

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