UK Drill’i Dünyaya Taşıyan Central Cee Hakkında Bilmen Gereken 10 Detay
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Bir şarkısını sosyal medyada duymuş, bir nakaratını ezberlemiş ya da sadece “Doja” ve “Sprinter”la tanıyor olabilirsin. Central Cee, West London’dan çıkıp UK drill’i global ana akımın konuştuğu bir ses hâline getiren en önemli isimlerden biri. İşte 1 Ağustos’ta İstanbul Festivali sahnesine çıkacak Central Cee hakkında bilmen gerekenler.
1. Central Cee, West London’dan dünyaya açıldı.
2. Onu öne çıkaran şey sadece sert drill beat’leri değil.
3. “Day in the Life” ve “Loading” erken dönem çıkışının anahtarıydı.
4. “Doja”, onu sosyal medyanın çok ötesine taşıdı.
5. “Sprinter” yalnızca bir hit değil, rekor niteliğinde bir işti.
6. Dünyanın farklı rap sahnelerinde aynı frekansta...
7. Sözlerinde başarı kadar geldiği yeri de anlatıyor.
8. Tarzı da müziği kadar konuşuluyor.
9. “Can’t Rush Greatness” global hedefini açıkça ortaya koydu.
10. İstanbul konseri, şarkıları canlı deneyimlemek için iyi bir fırsat!
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