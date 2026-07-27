UK Drill’i Dünyaya Taşıyan Central Cee Hakkında Bilmen Gereken 10 Detay

Bir şarkısını sosyal medyada duymuş, bir nakaratını ezberlemiş ya da sadece “Doja” ve “Sprinter”la tanıyor olabilirsin. Central Cee, West London’dan çıkıp UK drill’i global ana akımın konuştuğu bir ses hâline getiren en önemli isimlerden biri. İşte 1 Ağustos’ta İstanbul Festivali sahnesine çıkacak Central Cee hakkında bilmen gerekenler.