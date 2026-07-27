Kızılcık Şerbeti Senaristinin Yazdığı Diziye Oğlu da Dahil Olmuştu: Okuma Provası Gerçekleşti
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Başrollerini Burcu Özberk ve Cihangir Ceyhan'ın paylaşacağı Anne Yarısı dizisine son olarak Melis Civelek'in oğlu Ömer Nadir Civelek dahil olmuştu. Kızılcık Şerbeti'nde yer alan Feyza Civelek'in sık sık torpil iddialarıyla gündeme gelmesinin ardından Ömer Nadir Civelek'in ünlü senaristin yeni dizisinde yer alması konuşulurken dizinin okuma provası gerçekleşti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Başrollerini Burcu Özberk ve Cihangir Ceyhan'ın paylaşacağı Anne Yarısı dizisinin okuma provası gerçekleşti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın