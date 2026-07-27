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Kızılcık Şerbeti Senaristinin Yazdığı Diziye Oğlu da Dahil Olmuştu: Okuma Provası Gerçekleşti

Kızılcık Şerbeti Senaristinin Yazdığı Diziye Oğlu da Dahil Olmuştu: Okuma Provası Gerçekleşti

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
27.07.2026 - 14:34
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Başrollerini Burcu Özberk ve Cihangir Ceyhan'ın paylaşacağı Anne Yarısı dizisine son olarak Melis Civelek'in oğlu Ömer Nadir Civelek dahil olmuştu. Kızılcık Şerbeti'nde yer alan Feyza Civelek'in sık sık torpil iddialarıyla gündeme gelmesinin ardından Ömer Nadir Civelek'in ünlü senaristin yeni dizisinde yer alması konuşulurken dizinin okuma provası gerçekleşti.

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Başrollerini Burcu Özberk ve Cihangir Ceyhan'ın paylaşacağı Anne Yarısı dizisinin okuma provası gerçekleşti.

Başrollerini Burcu Özberk ve Cihangir Ceyhan'ın paylaşacağı Anne Yarısı dizisinin okuma provası gerçekleşti.

İstanbul dışı dizilerden biri olacak ve Kapadokya'da çekilecek diziyi Kızılcık Şerbeti'nin senaristleri kaleme alıyor. 5. sezon hazırlıklarına başlayan Kızılcık Şerbeti'nin yanı sıra Anne Yarısı dizisini de kaleme alan ünlü senaristler son zamanların en çok konuşulan senaristleri arasında yer alıyor. Semih Bağcı'nın yöneteceği Anne Yarısı dizisi Almanya'da yaşayan Zeynep'in, kız kardeşi Zeren'in vefatının ardından hayatının tamamen değişmesini anlatılacak. Kardeşinden geriye kalan yeğeni Ege'ye sahip çıkmak için Kapadokya'ya gelen Zeynep'in yolu, bölgenin köklü ailelerinden Altay ailesiyle kesişmesiyle yaşanacak olayların anlatılacağı dizinin okuma provası gerçekleşti.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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