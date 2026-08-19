article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
, Elektronik
, Giyim
Bugün İndirimde Neler Var? 19 Ağustos 2026 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? 19 Ağustos 2026 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
19.08.2026 - 12:28
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Pratik kablosuz şarj istasyonlarından Belkin taşınabilir powerbank'lere, ayak bakımında mucizeler yaratan peeling maskelerinden konforuyla ünlü Camper erkek ayakkabılara, şık güneş gözlüklerinden cilt temizleme yağlarına kadar kaçırılmayacak kampanya avantajları burada sizi bekliyor. Fiyat düşüşlerini, sepet avantajlarını ve özel kuponları incelemeden alışverişinizi tamamlamayın.

Bu içerik 19.08.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Belkin UltraCharge 3'ü 1 arada Qi2 manyetik kablosuz şarj istasyonu %10 indirimle son 90 günün en ucuz fiyatı net 3.509,10 TL!

Belkin UltraCharge 3'ü 1 arada Qi2 manyetik kablosuz şarj istasyonu %10 indirimle son 90 günün en ucuz fiyatı net 3.509,10 TL!

3.899,00 TL'den gerileyen; 25W gücü, Qi2 sertifikalı dahili soğutma sistemi, katlanabilir MagSafe uyumu ile iPhone, Apple Watch ve AirPods cihazlarını aynı anda hızla şarj eden şık beyaz stand.

Belkin UltraCharge 3'ü 1 Arada Qi2 Manyetik Kablosuz Şarj Cihazı 25W Beyaz

MJCARE Soft Miracle soyulan ayak peeling maskesi %47 indirimle 469,90 TL yerine net 249,05 TL!

MJCARE Soft Miracle soyulan ayak peeling maskesi %47 indirimle 469,90 TL yerine net 249,05 TL!

Topuklardaki ve ayak tabanındaki sertleşmiş ölü deriyi birkaç gün içinde nazikçe soyup döken, ayaklara bebeksi yumuşaklık kazandıran etkili Kore bakım çorabı.

MJCARE Soft Miracle Foot Peeling Pack Soyulan Ayak Maskesi

Camper Pelotas XLF erkek yürüyüş ayakkabısı %5 indirimle son 90 günün en düşük fiyatı net 3.419,57 TL!

Camper Pelotas XLF erkek yürüyüş ayakkabısı %5 indirimle son 90 günün en düşük fiyatı net 3.419,57 TL!

3.599,25 TL'lik fiyatından inen, hafif EVA taban teknolojisi, dayanıklı saya yapısı ve ikonik tasarımıyla her adımda maksimum yürüme konforu sağlayan kaliteli ayakkabı.

CAMPER Pelotas XLF Erkek Yürüyüş Ayakkabısı

Belkin 10.000 mAh taşınabilir powerbank %22 net indirimle 849,00 TL yerine son 90 günün en düşüğü 664,67 TL!

Belkin 10.000 mAh taşınabilir powerbank %22 net indirimle 849,00 TL yerine son 90 günün en düşüğü 664,67 TL!

1 adet USB-C ve 2 adet USB-A bağlantı noktasıyla aynı anda birden fazla cihazı güvenle dolduran, çantalarda ağırlık yapmayan kompakt siyah taşınabilir şarj aleti.

Belkin USB-C Taşınabilir Powerbank 10.000 mAh Siyah

Bilge Karga Cleo Grey Nude erkek güneş gözlüğü %20 indirimle 1.340,00 TL yerine net 1.072,00 TL!

Bilge Karga Cleo Grey Nude erkek güneş gözlüğü %20 indirimle 1.340,00 TL yerine net 1.072,00 TL!

Gri-nude renkli modern çerçeve formu, UV korumalı kaliteli camları ve hafif yapısıyla yaz stilini kusursuz tamamlayan şık gözlük.

Bilge Karga Cleo Grey Nude Erkek Güneş Gözlüğü

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yves Rocher saç bakım ürünlerinde kaçırılmayacak 3 al 2 öde kampanyası başladı!

Yves Rocher saç bakım ürünlerinde kaçırılmayacak 3 al 2 öde kampanyası başladı!

Dökülme karşıtı şampuanlardan onarıcı saç sirkesine, maskelerden besleyici serumlara kadar saçlarınıza güç ve parlaklık katan bitkisel formüllü bakım serisi.

Yves Rocher Tüm Saç Bakım Ürünleri

Jack & Jones Rush logo detaylı bisiklet yaka erkek tişört Premium ile 958,00 TL yerine net 618,50 TL!

Jack & Jones Rush logo detaylı bisiklet yaka erkek tişört Premium ile 958,00 TL yerine net 618,50 TL!

Nefes alan pamuklu kumaş dokusu, regular fit rahat kalıbıyla günlük giyimin kurtarıcı parçası.

Jack & Jones Erkek Bisiklet Yaka Tişört Rush

Animal Joy hazır protein kurabiye karışımı 799,00 TL yerine net 649,00 TL!

Animal Joy hazır protein kurabiye karışımı 799,00 TL yerine net 649,00 TL!

Evde dakikalar içinde yüksek proteinli, lezzetli ve sağlıklı atıştırmalık kurabiyeler hazırlamanızı sağlayan pratik fit miks paketi.

Animal Joy Protein Cookie Mix

Züber soğuk çay 12'li deneme paketi %40 indirimle 939,00 TL yerine sepette net 563,40 TL!

Züber soğuk çay 12'li deneme paketi %40 indirimle 939,00 TL yerine sepette net 563,40 TL!

Limon, şeftali ve tropik meyve lezzetlerini bir araya getiren, ilave şekersiz ve katkısız 250 ml'lik 12 kutudan oluşan ferahlatıcı soğuk çay paketi.

Züber Ice Tea Soğuk Çay 12'li Deneme Paketi 250ml

Kiko Milano makyaj ürünlerinde 1 alana 1 hediye ve 2. ürüne %50 indirim avantajı!

Kiko Milano makyaj ürünlerinde 1 alana 1 hediye ve 2. ürüne %50 indirim avantajı!

Dudaklara hacimli ışıltı veren 3D Hydra Gloss 599,00 TL, UDT 103 serisi 699,00 TL ve sepetteki kaçırılmayacak hediye fırsatlarıyla İtalyan kozmetik şöleni.

Kiko Milano Makyaj Ürünleri ve 3D Hydra Gloss Çeşitleri

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

PAEN Basic oversize unisex tişört %50 net indirimle 799,00 TL yerine sepette 399,50 TL!

PAEN Basic oversize unisex tişört %50 net indirimle 799,00 TL yerine sepette 399,50 TL!

Dökümlü rahat kalıbı, terletmeyen pamuklu kumaşı ve zamansız tarzıyla hem kadınların hem erkeklerin kombinlerine uyum sağlayan kullanışlı tişört.

PAEN Basic Unisex Oversize T-Shirt

Cosmed Atopia Cleansing Oil yüz ve vücut temizleme yağı COSMED17 koduyla ekstra indirimli!

Cosmed Atopia Cleansing Oil yüz ve vücut temizleme yağı COSMED17 koduyla ekstra indirimli!

Sepette COSMED17 kuponuyla %17 indirime ek 2. ürüne %30 veya %50 indirim sunan, kuru ve hassas ciltleri kurutmadan derinlemesine arındıran 400 ml'lik temizleme yağı.

Cosmed Atopia Cleansing Oil Temizleme Yağı 400 ml

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın