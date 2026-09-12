Sosyal Medyada Sadakat Testi: "Lavaboda Biri Sataşıyor" Mesajı Atarak Arkadaşlarının Tepkilerini Kaydettiler

Sosyal medyada dönem dönem birbirinden ilginç akımlar ortaya çıkıyor. Bu akımlarda genellikle çiftler, birbirlerinin sadakatlerini ya da güvenlerini test edebiliyor. Ortaya da bazen sinir bozucu, bazen de duygusal videolar çıkabiliyor. Sosyal medyada yine bir akım başladı. Bu sefer test edilen yakın arkadaşlar oldu.

Sosyal medya kullanıcıları, birlikte mekana gittikleri arkadaşlarına “Lavabodayım ve biri bana sataşıyor” mesajı attı. Ardından kameralarını hazırlayarak arkadaşlarının tepkilerini kaydetti. Akıma katılanların görüntülerinin derlendiği videoya 'Gerçek dostluk budur' yorumları geldi.