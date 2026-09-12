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Sosyal Medyada Sadakat Testi: "Lavaboda Biri Sataşıyor" Mesajı Atarak Arkadaşlarının Tepkilerini Kaydettiler

Sosyal Medyada Sadakat Testi: "Lavaboda Biri Sataşıyor" Mesajı Atarak Arkadaşlarının Tepkilerini Kaydettiler

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
12.09.2026 - 23:33

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Sosyal medyada dönem dönem birbirinden ilginç akımlar ortaya çıkıyor. Bu akımlarda genellikle çiftler, birbirlerinin sadakatlerini ya da güvenlerini test edebiliyor. Ortaya da bazen sinir bozucu, bazen de duygusal videolar çıkabiliyor. Sosyal medyada yine bir akım başladı. Bu sefer test edilen yakın arkadaşlar oldu. 

Sosyal medya kullanıcıları, birlikte mekana gittikleri arkadaşlarına “Lavabodayım ve biri bana sataşıyor” mesajı attı. Ardından kameralarını hazırlayarak arkadaşlarının tepkilerini kaydetti. Akıma katılanların görüntülerinin derlendiği videoya 'Gerçek dostluk budur' yorumları geldi.

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Hiç düşünmeden koştular.

Hiç düşünmeden koştular.

Videolarda dikkat çeken en önemli detay, insanların sadakat ve koruma dürtülerinin hızı oldu. Her biri hiç düşünmeden, arkadaşlarının yanına koştu ve yine her birinin öfkesi de yüzünden okunuyor. Tabii durumun bir şakadan ibaret olduğu anlaşıldığında o gergin havanın yerini kahkahalara ve 'Seninle sonra hesaplaşacağız' bakışlarına bırakması işin en keyifli kısmı. Sosyal medyanın yeni trendi, izleyenleri hem güldürdü hem de 'Benim arkadaşım böyle bir durumda ne yapardı?' sorusunu sordurdu. Peki sizin arkadaşınız böyle bir durumda ne yapardı?

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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