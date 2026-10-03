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80 Kişinin Günlerce Yaptığı İş Tek Başına 1 Güne Sığdırdı: ‘Deli Memet’ Rüzgarı Olarak Biliniyor

80 Kişinin Günlerce Yaptığı İş Tek Başına 1 Güne Sığdırdı: ‘Deli Memet’ Rüzgarı Olarak Biliniyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
03.10.2026 - 20:04
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Muğla'nın Gökova Körfezi'nde yetişen, coğrafi işaretli Gökova susamının hasadında işçi sıkıntısı nedeniyle biçerdövere geçildi. Yıllardır el emeğiyle toplanan ürünün hasadı, eskiden 80 kişinin yürüttüğü işi artık tek bir makineyle bir güne sığdırıyor.

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Kaynak: AA

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Eskiden insan gücüyle sökülüp desteleniyordu, şimdi 80 kişinin yaptığı iş bir biçerdöverle bir günde bitiyor.

Eskiden insan gücüyle sökülüp desteleniyordu, şimdi 80 kişinin yaptığı iş bir biçerdöverle bir günde bitiyor.

Muğla'nın Akçapınar Mahallesi'nde 50 yıldır susam üreticiliği yapan Süleyman Akzeybek, tarladaki değişimi şaşkınlıkla karşılayanlar arasında. Eskiden ürünün insan gücüyle tek tek sökülüp desteleniyor, ardından sopalarla dövülerek elekten geçiriliyordu. Akzeybek, 'Daha önce 80 kişinin yaptığı işi, biçerdöverle bir günde yapabiliyoruz' diyerek dönüşümün boyutunu anlattı.

Bölgede 'Deli Memet' adıyla bilinen ve denizden eserek getirdiği iyotla susama kendine has aromayı ve yüksek yağ oranını kazandırdığı söylenen rüzgar, bu yıl tarlalarda teknolojik bir yenilikle buluştu. Yıllardır tamamen bilek gücüne dayanan süreç, işçi sıkıntısı nedeniyle yerini biçerdöverlere bıraktı.

Susam için biçerdöverde özel değişiklikler yapan usta, tarladaki ürün kaybını sıfıra indirmeyi hedefledi.

Susam için biçerdöverde özel değişiklikler yapan usta, tarladaki ürün kaybını sıfıra indirmeyi hedefledi.

Geleneksel ürünü makineyle toplamak kolay olmadı. Yaklaşık 30 yıldır biçerdöver çalıştıran Mustafa Çakmak, tarladaki ürün kaybını sıfıra indirmek için makinede özel değişiklikler yaptı. Yapılan modifikasyonları anlatan Çakmak, 'Çiftçimizin işini kolaylaştırmak için elimizden geleni yaptık' dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın %75 hibe desteğiyle bölgedeki susam tarlaları 15 bin dönümü buldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın %75 hibe desteğiyle bölgedeki susam tarlaları 15 bin dönümü buldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sağladığı %75 hibe desteği ve sözleşmeli tarım modelleri sayesinde bölgedeki susam tarlaları 15 bin dönüm büyüklüğe ulaştı. Ziraat odalarına teslim edilen 2 yeni hasat makinesiyle çiftçinin yükü hafifletilirken, yağış riskine karşı gece geç saatlere kadar çalışılıyor.

Muğla genelinde bu yıl 1600 tonluk rekolteye ulaşılması hedefleniyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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