80 Kişinin Günlerce Yaptığı İş Tek Başına 1 Güne Sığdırdı: ‘Deli Memet’ Rüzgarı Olarak Biliniyor
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Muğla'nın Gökova Körfezi'nde yetişen, coğrafi işaretli Gökova susamının hasadında işçi sıkıntısı nedeniyle biçerdövere geçildi. Yıllardır el emeğiyle toplanan ürünün hasadı, eskiden 80 kişinin yürüttüğü işi artık tek bir makineyle bir güne sığdırıyor.
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Kaynak: AA
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Eskiden insan gücüyle sökülüp desteleniyordu, şimdi 80 kişinin yaptığı iş bir biçerdöverle bir günde bitiyor.
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Susam için biçerdöverde özel değişiklikler yapan usta, tarladaki ürün kaybını sıfıra indirmeyi hedefledi.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın %75 hibe desteğiyle bölgedeki susam tarlaları 15 bin dönümü buldu.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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