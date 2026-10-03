80 Kişinin Günlerce Yaptığı İş Tek Başına 1 Güne Sığdırdı: ‘Deli Memet’ Rüzgarı Olarak Biliniyor

Muğla'nın Akçapınar Mahallesi'nde 50 yıldır susam üreticiliği yapan Süleyman Akzeybek, tarladaki değişimi şaşkınlıkla karşılayanlar arasında. Eskiden ürünün insan gücüyle tek tek sökülüp desteleniyor, ardından sopalarla dövülerek elekten geçiriliyordu. Akzeybek, 'Daha önce 80 kişinin yaptığı işi, biçerdöverle bir günde yapabiliyoruz' diyerek dönüşümün boyutunu anlattı.

Bölgede 'Deli Memet' adıyla bilinen ve denizden eserek getirdiği iyotla susama kendine has aromayı ve yüksek yağ oranını kazandırdığı söylenen rüzgar, bu yıl tarlalarda teknolojik bir yenilikle buluştu. Yıllardır tamamen bilek gücüne dayanan süreç, işçi sıkıntısı nedeniyle yerini biçerdöverlere bıraktı.