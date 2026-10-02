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120 Kediye Tek Başına Bakıyor: "Kanseri Onlar Vesilesiyle Atlattığımı Düşünüyorum"

120 Kediye Tek Başına Bakıyor: "Kanseri Onlar Vesilesiyle Atlattığımı Düşünüyorum"

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
02.10.2026 - 17:45
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Kastamonu'nun Emirler Köyü'nde yaşayan Emine Sağlıklı, bugün 120 kediye bakıyor. Bu hayvanlara olan bağlılığı, hayatının en zor dönemlerinden birinde de değişmedi. Rahim kanseri tedavisi gördüğü yıllarda kedileri onun için en büyük güç kaynağı oldu.

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Kaynak: AA

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Sağlıklı'nın sahipsiz hayvanlara bakma serüveni, İstanbul'da yaşadığı yıllarda başladı.

Sağlıklı'nın sahipsiz hayvanlara bakma serüveni, İstanbul'da yaşadığı yıllarda başladı.

2014'ten itibaren İstanbul'da yaşarken çok sayıda sahipsiz hayvana bakmaya başlayan Sağlıklı, 2022'de 50 kediyle birlikte memleketi Kastamonu'ya döndü. Burada kedileri için barınaklar inşa etti. Çevredeki başıboş kediler zamanla bu barınaklara katılınca sayı 120'ye yükseldi.

Rahim kanserine yakalanan Sağlıklı, 2,5 yıl süren tedavi boyunca kedilerini yanından ayırmadı.

Rahim kanserine yakalanan Sağlıklı, 2,5 yıl süren tedavi boyunca kedilerini yanından ayırmadı.

2023'te rahim kanserine yakalanan Sağlıklı, 2,5 yıl boyunca kemoterapi, akıllı ilaç ve radyoterapi tedavisi gördü. O dönemde 50 olan kedilerini hiç yanından ayırmadı. 'Bu çocuklarım bana o süreçte en büyük motivasyon oldu' diyen Sağlıklı, kedilerinin tedavi sürecinde kendisine büyük güç verdiğini söylüyor.

Sağlıklı, mama ve veteriner masraflarını günlük işlerde çalışarak karşılamaya çalışıyor.

Sağlıklı, mama ve veteriner masraflarını günlük işlerde çalışarak karşılamaya çalışıyor.

Ayda 13 ila 14 paket mama tüketen kediler için Sağlıklı, tarla işçiliği, temizlik ve diğer günlük işlerde çalışıyor. Veteriner borcunun çok yükseldiğini belirten Sağlıklı, hayırseverlerden mama desteği, yetkililerden ise kedilerin kısırlaştırılması için maddi yardım bekliyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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