120 Kediye Tek Başına Bakıyor: "Kanseri Onlar Vesilesiyle Atlattığımı Düşünüyorum"
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Kastamonu'nun Emirler Köyü'nde yaşayan Emine Sağlıklı, bugün 120 kediye bakıyor. Bu hayvanlara olan bağlılığı, hayatının en zor dönemlerinden birinde de değişmedi. Rahim kanseri tedavisi gördüğü yıllarda kedileri onun için en büyük güç kaynağı oldu.
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Kaynak: AA
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Sağlıklı'nın sahipsiz hayvanlara bakma serüveni, İstanbul'da yaşadığı yıllarda başladı.
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Rahim kanserine yakalanan Sağlıklı, 2,5 yıl süren tedavi boyunca kedilerini yanından ayırmadı.
Sağlıklı, mama ve veteriner masraflarını günlük işlerde çalışarak karşılamaya çalışıyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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