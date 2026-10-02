120 Kediye Tek Başına Bakıyor: "Kanseri Onlar Vesilesiyle Atlattığımı Düşünüyorum"

2023'te rahim kanserine yakalanan Sağlıklı, 2,5 yıl boyunca kemoterapi, akıllı ilaç ve radyoterapi tedavisi gördü. O dönemde 50 olan kedilerini hiç yanından ayırmadı. 'Bu çocuklarım bana o süreçte en büyük motivasyon oldu' diyen Sağlıklı, kedilerinin tedavi sürecinde kendisine büyük güç verdiğini söylüyor.