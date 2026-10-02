5-11 Ekim 2026 İstanbul Tiyatro Rehberi: Haftanın Öne Çıkan 10 Oyunu

Fani But Funny

Bekir Develi, gündelik hayatta karşılaşılan çelişkileri ve muhafazakâr insanların yaşadığı komik durumları kendine özgü anlatımıyla sahneye taşıyor. Türkiye’nin yanı sıra farklı ülkelerde de izleyiciyle buluşan stand-up gösterisi, geniş bir izleyici kitlesine sesleniyor.

Tarih: 9 Ekim 2026 Cuma, 20.30

Mekân: Başakşehir Belediyesi Şehir Sanat Sahne

Tür: Stand-up

Oyuncular: Bekir Develi

Süre: 75 dakika

Yaş sınırı: 13 yaş ve üzeri

Yoldan Çıkan Oyun

Bir amatör tiyatro topluluğu, klasik bir cinayet öyküsünü sahnelemeye çalışıyor. Ancak dekorun yıkılması, aksesuarların kaybolması ve oyuncuların repliklerini unutmasıyla gösteri kısa sürede kontrolden çıkıyor. Peş peşe gelen aksilikler, polisiye hikâyeyi fiziksel komediye dönüştürüyor.

Tarih: 7 Ekim Çarşamba 15.00 ve 20.00; 8 Ekim Perşembe 20.00; 9 Ekim Cuma 20.00; 10 Ekim Cumartesi 15.00 ve 20.00

Mekân: Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi

Tür: Yetişkin oyunu

Oyuncular: Berfu Aydoğan, Hasip Tuz, Hüseyin Tuncel, Onur Demircan, Selen Nur Sarıyar, Serdar Orçin, Tarık Köksal, Volkan Öztürk ve Özer Köse

Süre: 120 dakika

Yaş sınırı: 13 yaş ve üzeri

Ali Poyrazoğlu ‘Şıngır Şıngır Beyoğlu’

Ali Poyrazoğlu, Beyoğlu’nun geçmişinden ve kendi anılarından yola çıkarak izleyiciyi kahkaha, sohbet ve hüzün arasında ilerleyen bir yolculuğa çıkarıyor. Doğaçlamaya açık yapısıyla her gösteride farklılaşan yapım; tiyatro, hikâye anlatıcılığı ve izleyiciyle doğrudan iletişimi bir araya getiriyor.

Tarih: 7 Ekim 2026 Çarşamba, 21.00

Mekân: Paribu Vadi Açık Hava

Tür: Komedi

Oyuncular: Ali Poyrazoğlu

Süre: 150 dakika

Yaş sınırı: 15 yaş ve üzeri

Aşk Listesi

Oktay, yakın arkadaşı Kenan’ın 50’nci yaş günü için sıra dışı bir hediye hazırlar. Kenan’dan hayalindeki kadında bulunmasını istediği 10 özelliği yazmasını ister ve kısa süre sonra Melis hayatlarına girer. Karşısındaki insanın bütün beklentileri karşılamasının gerçekten mutluluk getirip getirmeyeceği, eğlenceli bir ilişki hikâyesi üzerinden sorgulanıyor.

Tarih: 7 Ekim 2026 Çarşamba, 20.30

Mekân: Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi

Tür: Komedi

Oyuncular: Hakan Bilgin, Sevinç Erbulak ve Yosi Mizrahi

Süre: 110 dakika

Yaş sınırı: 16 yaş ve üzeri

Ölü’n Bizi Ayırana Dek

Boşanmanın eşiğindeki Cansu ve Serdar, katıldıkları bir partinin ardından aynı yatakta uyanır. Önceki geceyi hatırlamakta zorlanan çift, salondaki kanepede bir ceset bulunca hangisinin katil olduğunu anlamaya çalışır. Bu beklenmedik soruşturma, ikisini evliliklerini ve birbirlerine karşı hissettiklerini yeniden değerlendirmeye zorlar.

Tarih: 6 Ekim 2026 Salı, 21.00

Mekân: Paribu Vadi Açık Hava

Tür: Komedi

Oyuncular: Hakan Yılmaz, Ebru Cündübeyoğlu ve Volkan Aktan

Süre: 160 dakika

Yaş sınırı: 12 yaş ve üzeri

Babamı Kim Öldürdü

Édouard Louis’nin eserinden uyarlanan yapım, uzun süredir görüşmediği babasını ziyarete giden bir oğlun yüzleşmesini anlatıyor. Geçirdiği iş kazasının ardından yatağa bağımlı kalan baba ile oğlu arasındaki konuşma; aile ilişkilerinin yanı sıra sınıf, çalışma koşulları ve siyasi kararların insan bedeni üzerindeki etkilerine uzanıyor.

Tarih: 9 Ekim Cuma 20.30; 10 Ekim Cumartesi 16.00

Mekân: Moda Sahnesi Büyük Salon

Tür: Dram

Oyuncular: Onur Ünsal

Süre: 95 dakika

Yaş sınırı: 18 yaş ve üzeri

Uykusuz Bir Rüya, Salim

Adana’daki ailesi tarafından İstanbul’da yaşayan dayısının yanına gönderilen Salim, bir kebapçıda çalışmaya başlar. Burada tanık olduğu olaylar onu geri dönüşü giderek zorlaşan bir yola sürükler. Yapım, genç bir insanın çaresizlik, vicdan ve kaderle mücadelesine odaklanıyor.

Tarih: 7 Ekim 2026 Çarşamba, 20.30

Mekân: Alan Kadıköy

Tür: Dram

Oyuncular: Berkay Ateş

Süre: 80 dakika

Yaş sınırı: 12 yaş ve üzeri

Jan Dark’ın Öteki Ölümü

Takvimler 1431’i gösterirken Jan Dark, idam edilmeden önceki son gecesini hapishanede geçiriyor. Hücresine gelen sıra dışı Tanrı ve cellat, ona birbirinden tamamen farklı iki yol sunuyor: Hayatta kalmak için söylediklerini inkâr etmek veya inandıklarının arkasında durarak ölümü kabul etmek. Tarihsel bir karakterin son gecesi kara mizahla yeniden yorumlanıyor.

Tarih: 7 Ekim 2026 Çarşamba, 20.30

Mekân: Moda Sahnesi Büyük Salon

Tür: Kara komedi

Oyuncular: Berk Yaygın, Deniz Özmen ve Pelin Abay

Süre: 80 dakika

Yaş sınırı: 15 yaş ve üzeri

Şerbetli Yalanlar

Ayla, ölen eşinin sakladığı aile yadigârı yüzüğü bulabilmek için ruhlarla iletişim kurduğunu söyleyen Cenk’ten yardım ister. Cenk’in asıl amacı ise önceki altın gününden kalan ziynetleri çalmaktır. Beklenmedik misafirlerin eve gelmesiyle hazırlanan plan, yalanların ve yanlış anlaşılmaların birbirine karıştığı bir komediye dönüşür.

Tarih: 10 Ekim 2026 Cumartesi, 20.30

Mekân: Sahne Hane Üsküdar

Tür: Komedi

Oyuncular: İrem Odunkesen, Kadir Odunkesen, Nida Keçecioğlu, Özlem Erata, Burak Varsak ve İsa Göksu

Süre: Biletinial’da belirtilmemiş

Yaş sınırı: 12 yaş ve üzeri

Jekyll & Hyde Müzikali

Dr. Henry Jekyll, insan doğasındaki iyi ve kötü tarafları birbirinden ayırabilecek bir yöntem geliştirmeye çalışıyor. Yaptığı deney sonucunda ortaya çıkan acımasız Bay Hyde zamanla kontrolü ele geçiriyor. Robert Louis Stevenson’ın klasik eserinden uyarlanan müzikal, gotik atmosferi ve geniş oyuncu kadrosuyla sahneleniyor.