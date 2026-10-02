article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
3 - 9 Ekim 2026 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

etiket 3 - 9 Ekim 2026 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
02.10.2026 - 18:19
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

3 - 9 Ekim 2026 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 Haftanın Yıldızları katalog listeleri yayınlandı.A101 kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel A101 broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 3 Ekim 2026 Haftanın Yıldızları kataloğunda hangi indirimler var?

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Muratbey Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 500 g 339 TL

Muratbey Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 500 g 339 TL

  • Tarabya Tam Yağlı Eritme Peyniri 500 g 199,50 TL

  • Ünal Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri 600 g 329 TL

  • Kaanlar Az Yağlı Taze Peynir 1 KG 199,50 TL

  • Binboğa Çiçek Balı 1 KG 349 TL

  • Torku Frema Kakaolu Fındıklı Krema 400 g 49,50 TL

  • Seyidoğlu Yaz Helvası 350 g 79,50 TL

  • Birşah Tam Kıvamında Homojenize Yoğurt 3 KG 175 TL

  • İçim Süt 1 L 59,50 TL

  • Nestlé Nesquik Kakaolu Tahıl Gevreği 1 KG 179,50 TL

  • Lezita Piliç Nugget 300 g 62,50 TL

  • Baştacı Dana Döner 250 g 175 TL

  • Pınar Hindi Salam 500 g 89,50 TL

Ülker Çikolatalı Gofret 14,50 TL

Ülker Çikolatalı Gofret 14,50 TL

  • Ülker Çokokrem Kakaolu Fındık Kreması 40 g 24,50 TL

  • Ülker Çokonat 33 g 21,50 TL

  • Ülker Laviva Bisküvili Bar Çikolata 35 g 21,50 TL

  • Ülker Cocostar Hindistan Cevizli Bar Çikolata 25 g 11,50 TL

  • Ülker Kadayıflı Dubai Çikolatası 93 g 93 TL

  • Ülker Fındıklı & Çıtır Kadayıflı İstanbul Çikolata 93 g 82,50 TL

  • Ülker Biskrem Kakaolu Krema Dolgulu Bisküvi 3x100 g 54 TL

  • Ülker Albeni Karamelli Çikolata Kaplamalı Kek 43 g 18 TL

  • Ülker Çikolata 60 g 49 TL

  • Ülker Hobby Fındıklı Bar Çikolata 250 g 79 TL

  • Ülker Çizi Peynirli Kraker 4x70 g 49 TL

  • Ülker Kremalı Bisküvi 4x61 g 45 TL

  • Ülker Napoliten Sütlü Çikolata 33 g 35 TL

  • Ülker Halley Bisküvi 75 TL

  • Ülker Çokoprens Çikolata Kremalı Sandviç Bisküvi 10x30 g 49,50 TL

  • Ülker 9 Kat Tat Rulokat Fındık Kremalı Rulo Gofret 170 g 60 TL

  • Ülker Çizi Peynirli Soğanlı Kraker 120 g 39,50 TL

  • Ülker Pötibör Bisküvi 4x200 g 92 TL

  • Ülker Dankek Magma 65 g 16 TL

  • Ülker Kekstra Mini Çilekli Kek 150 g 49 TL

Orkide Ayçiçek Yağı 5 L 499 TL

Orkide Ayçiçek Yağı 5 L 499 TL

  • Nuh'un Ankara Makarnası 500 g 29,50 TL

  • Hasata Gönen Baldo Pirinç 2 KG 232,50 TL

  • Irmak Bal Küpü Nar Bor Doğuş Toz Şeker 1 KG 52,50 TL

  • Komili Natürel Sızma Zeytinyağı 1 L 299 TL

  • Indomie Bardak Noodle 60 g 32,50 TL

  • Nimet Buğday Unu 5 KG 122,50 TL

  • Nimet Kurabiye 500 g 89,50 TL

  • Nimet Kurabiye 89,50 TL

  • Tamek %100 Meyve Suyu 1 L 82,50 TL

  • Kent Boringer Pasta Topping Sos 750 g 124,50 TL

  • Perwoll Sıvı Çamaşır Deterjanı 2,97 L 249 TL

  • Vernel Yumuşatıcı 3 L 129 TL

Tazenin Yıldızları

Tazenin Yıldızları

👇🏽

👇🏽
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇🏽

👇🏽

Starbucks Filtre Kahve 200 g 375 TL

Starbucks Filtre Kahve 200 g 375 TL

  • Nescafé Sütlü Köpüklü Latte 9'lu 99 TL

  • Nescafé Kahve 8,75 TL

  • Nescafé Gold Kahve 2 g 10,50 TL

  • Nescafé Klasik Kahve 100 g 149 TL

  • Nestlé Coffee Mate Kahve Beyazlatıcı 200 g 99,50 TL

  • Nescafé Matinal Kahve 100 g 135 TL

  • Nescafé Gold Kahve 100 g 199,50 TL

  • Nescafé Kahve 12 TL

  • Nescafé Kahve 10'lu 99 TL

Dünya Kahve Haftası'na özel indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

1 Alana 1 Bedava

1 Alana 1 Bedava

10 TL ve üzeri alışverişlerde;

10 TL ve üzeri alışverişlerde;
  • Dardanel Ton Balığı 6x75 g 325 TL

Jacobs Kahve Cronat Gold 100 g 199 TL

Jacobs Kahve Cronat Gold 100 g 199 TL

  • Jacobs Kahve Instant Velvet Gold 95 g 129 TL

  • Jacobs Kahve Southeast Origins 95 g 229 TL

  • Jacobs Kahve Selection Filtre 250 g 229 TL

  • Jacobs Kahve 16'lı 99,50 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Altınkılıç Bahçıvan Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1 KG 375 TL

Altınkılıç Bahçıvan Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1 KG 375 TL

  • Elidor Saç Bakım Kremi 560 ml 159 TL

  • Elidor Şampuan 650 ml 159 TL

  • Clear Men 3in1 Şampuan ve Duş Jeli 500 ml 159 TL

  • Sensodyne Uzman Beyazlık Diş Macunu 75 ml 129 TL

  • Sensodyne Günlük Bakım 1+1 Diş Fırçası 129 TL

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın