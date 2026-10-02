Deniz Kaplumbağalarının Göç Ettiğini Sanıyorlardı: Uyduyla İzlenen Hiçbiri Galápagos'tan Ayrılmadı
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Deniz kaplumbağaları denince akla binlerce kilometrelik göçler gelir. Galápagos'ta uydu vericisiyle izlenen dokuz sarı renkli yeşil deniz kaplumbağası ise bilim insanlarını şaşırttı: Tek biri bile Galápagos Deniz Koruma Alanı'ndan ayrılmadı. Takip süresi kaplumbağa başına 45 ile 418 gün arasında değişti. Beşi hep aynı adanın çevresinde kalırken dördü yalnızca serin mevsimde adalar arasında gidip geldi. Ortalama yaşam alanı 1.498 kilometrekare olan kaplumbağaların çoğu kıyıdan en fazla 25 kilometre uzağa gitti. Araştırmacılar bu yüzden korumanın tek bir koyla sınırlı kalmaması gerektiğini söylüyor.
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Dokuz yetişkin sarı renkli yeşil deniz kaplumbağasına uydu vericisi takıldı.
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Beklenti: Batı Pasifik'teki uzak kumsallar
Beş kaplumbağa tek bir adanın çevresinde kalmayı tercih etti.
Dört kaplumbağa adalar arasında gidip geldi, ama yalnızca serin mevsimde.
Korumada adalar arasındaki geçişler de önemli!
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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