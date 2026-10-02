Deniz Kaplumbağalarının Göç Ettiğini Sanıyorlardı: Uyduyla İzlenen Hiçbiri Galápagos'tan Ayrılmadı

Sarı renkli yeşil deniz kaplumbağaları genellikle Batı Pasifik'te görülüyor. Galápagos ise sarı ve siyah renkli yeşil kaplumbağaların bir arada yaşadığı nadir yerlerden biri. Siyah renkli olanların bir kısmı adalarda yuva yaparken bir kısmı Orta ve Güney Amerika kıyılarına göç ediyor. Sarı renkli olanların nerede ürediği ise hâlâ bilinmiyor.

Rowe, ekibin bu kaplumbağaların üremek için Batı Pasifik'teki uzak kumsallara yöneleceğini beklediğini anlattı. Oysa uydu verilerine göre izlenen kaplumbağaların hiçbiri 198 bin kilometrekarelik Galápagos Deniz Koruma Alanı'nın dışına çıkmadı.

Fotoğraf: MasterfulNerd / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0 (Galápagos'ta bir yeşil deniz kaplumbağası; temsilî görsel).