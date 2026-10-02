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Deniz Kaplumbağalarının Göç Ettiğini Sanıyorlardı: Uyduyla İzlenen Hiçbiri Galápagos'tan Ayrılmadı

Deniz Kaplumbağalarının Göç Ettiğini Sanıyorlardı: Uyduyla İzlenen Hiçbiri Galápagos'tan Ayrılmadı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.10.2026 - 19:01
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Deniz kaplumbağaları denince akla binlerce kilometrelik göçler gelir. Galápagos'ta uydu vericisiyle izlenen dokuz sarı renkli yeşil deniz kaplumbağası ise bilim insanlarını şaşırttı: Tek biri bile Galápagos Deniz Koruma Alanı'ndan ayrılmadı. Takip süresi kaplumbağa başına 45 ile 418 gün arasında değişti. Beşi hep aynı adanın çevresinde kalırken dördü yalnızca serin mevsimde adalar arasında gidip geldi. Ortalama yaşam alanı 1.498 kilometrekare olan kaplumbağaların çoğu kıyıdan en fazla 25 kilometre uzağa gitti. Araştırmacılar bu yüzden korumanın tek bir koyla sınırlı kalmaması gerektiğini söylüyor.

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Dokuz yetişkin sarı renkli yeşil deniz kaplumbağasına uydu vericisi takıldı.

Dokuz yetişkin sarı renkli yeşil deniz kaplumbağasına uydu vericisi takıldı.

Alma College'dan Prof. Dr. John W. Rowe ile Ekvador'daki San Francisco de Quito Üniversitesi'nden Juan Pablo Muñoz-Pérez'in de aralarında olduğu ekip, 2015'te Española, Floreana, Isabela ve San Cristóbal adalarında yakaladığı yetişkin kaplumbağalara Argos uydu sistemiyle çalışan vericiler taktı. İzlenen dokuz kaplumbağanın yedisi erkek, ikisi dişiydi.

Takip süresi kaplumbağadan kaplumbağaya değişti: Bir kısmı 45 gün boyunca izlenirken en uzun takip 418 günü buldu. Çalışma, Frontiers in Amphibian and Reptile Science dergisinde yayımlandı.

Beklenti: Batı Pasifik'teki uzak kumsallar

Beklenti: Batı Pasifik'teki uzak kumsallar

Sarı renkli yeşil deniz kaplumbağaları genellikle Batı Pasifik'te görülüyor. Galápagos ise sarı ve siyah renkli yeşil kaplumbağaların bir arada yaşadığı nadir yerlerden biri. Siyah renkli olanların bir kısmı adalarda yuva yaparken bir kısmı Orta ve Güney Amerika kıyılarına göç ediyor. Sarı renkli olanların nerede ürediği ise hâlâ bilinmiyor.

Rowe, ekibin bu kaplumbağaların üremek için Batı Pasifik'teki uzak kumsallara yöneleceğini beklediğini anlattı. Oysa uydu verilerine göre izlenen kaplumbağaların hiçbiri 198 bin kilometrekarelik Galápagos Deniz Koruma Alanı'nın dışına çıkmadı.

Fotoğraf: MasterfulNerd / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0 (Galápagos'ta bir yeşil deniz kaplumbağası; temsilî görsel).

Beş kaplumbağa tek bir adanın çevresinde kalmayı tercih etti.

Beş kaplumbağa tek bir adanın çevresinde kalmayı tercih etti.

Uydu verileri, izlenen kaplumbağaların beşinin yakalandıkları adanın sığ kıyı sularında kaldığını gösterdi. Kaplumbağaların çoğu kıyıdan 25 kilometreden fazla uzaklaşmadı. Zaman zaman açık denize kısa geziler yapanlar olsa da hiçbiri Galápagos'tan ayrılmadı.

Kaplumbağaların kişi başına ortalama yaşam alanı 1.498 kilometrekare oldu. Ancak bu rakam bireyler arasında büyük fark gösterdi: En küçük yaşam alanı yaklaşık 24 kilometrekare, en büyüğü ise 27 bin kilometrekarenin üzerindeydi.

Fotoğraf: Galápagos'ta siyah renkli bir yeşil deniz kaplumbağası (temsilî görsel; haberdeki kaplumbağalar sarı renkli).

Dört kaplumbağa adalar arasında gidip geldi, ama yalnızca serin mevsimde.

Dört kaplumbağa adalar arasında gidip geldi, ama yalnızca serin mevsimde.

Diğer dört kaplumbağa ise adalar arasında yolculuk etti. Araştırmacılar bu geçişlerin tamamının Galápagos'ta serin geçen nisan ile ekim arasındaki dönemde gerçekleştiğini kaydetti. Bernardo ve Sara adlı kaplumbağalar Isabela ile San Cristóbal arasında gidip geldi.

En çok yol alan ise Ainoa adlı dişi kaplumbağaydı. Ainoa, San Cristóbal, Santa Cruz ve Isabela adalarını dolaştı.

Fotoğraf: Galápagos'ta siyah renkli bir yeşil deniz kaplumbağası (temsilî görsel; haberdeki kaplumbağalar sarı renkli).

Korumada adalar arasındaki geçişler de önemli!

Korumada adalar arasındaki geçişler de önemli!

Araştırmacılara göre bir kaplumbağa tek bir adanın çevresinde kalsa da bir diğeri birkaç adanın sularına bağımlı olabiliyor. Bu yüzden korumanın yalnızca tek tek koylara değil, kıyı ve adalar arasındaki bağlantı alanlarına da yayılması gerekiyor. Ekip, bu geçiş hatlarının kaplumbağalar için kritik beslenme ve hareket koridorları olabileceğini belirtiyor.

Sarı renkli kaplumbağaların üreme yerleri ise gizemini koruyor. Çalışma, kaplumbağaların zaman zaman açık denize kısa geziler yaptığını gösterse de takip süresi boyunca hiçbirinin rezervi terk etmediğini ortaya koydu.

Fotoğraf: Galápagos Adaları'nın adları etiketli NASA uydu görüntüsü (Wikimedia Commons, kamu malı).

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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