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Bu Psikoloji Testi Aslında Kimden Etkilendiğini Ortaya Çıkarıyor!

Bu Psikoloji Testi Aslında Kimden Etkilendiğini Ortaya Çıkarıyor!

Tuğba
Tuğba - Onedio Editörü
02.10.2026 - 19:01
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Hayatımız boyunca farkında olmadan bazı insanlardan etkileniyoruz. Bazen bir düşünce biçimi, bazen bir yaşam tarzı, bazen de bir insanın dünyaya karşı duruşu zihnimizde yer ediyor. Üstelik bizi etkileyen kişinin kim olduğunu her zaman açıkça bilmiyoruz. Belki özgürlüğe verdiğin önem, belki güç karşısındaki tavrın, belki de insanları gözlemleme biçimin yıllar önce yaşamış birinin düşünceleriyle şaşırtıcı bir şekilde kesişiyor.

Hazırsan başla!

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1. Hayatında seni en çok harekete geçiren şey hangisi?

2. Büyük bir haksızlığa uğradığında ilk tepkin ne olur?

3. İnsanlarda seni en çok etkileyen özellik hangisi?

4. Bir konuda herkes aynı fikirdeyse sen ne yaparsın?

5. Başarısız olduğunda kendine söylediğin ilk cümle hangisine daha yakın?

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6. Sana göre güçlü bir insan nasıl biridir?

7. Bir arkadaşın senden hayatıyla ilgili büyük bir karar konusunda fikir istedi. Ne yaparsın?

8. İnsanların seni yanlış anlaması konusunda ne düşünüyorsun?

Mustafa Kemal Atatürk

Seni en çok etkileyen tarihsel kişilik Mustafa Kemal Atatürk çıktıysa, sende mevcut olanla yetinmek yerine onu dönüştürme eğilimi oldukça belirgin olabilir. Bir şeyin uzun zamandır böyle yapılıyor olması, senin için onun doğru olduğu anlamına gelmiyor. Bir düzen, düşünce veya alışkanlık sana mantıksız geliyorsa onu sorgulama ihtiyacı duyuyorsun. Üstelik bunu yalnızca kendin için değil, çevrendeki insanların hayatına dokunacak şekilde düşünme eğilimin de olabilir. Senin için “değişim” sadece bir yenilik değil; gerektiğinde sorumluluk almayı ve harekete geçmeyi de ifade ediyor. Bu etki hayatının küçük alanlarında bile kendisini gösterebilir. Bir grubun içinde kimse organizasyonu üstlenmek istemediğinde işi sen toparlayabilirsin. Herkes bir sorun karşısında şikayet ederken sen “Peki bunu nasıl çözeceğiz?” diye düşünebilirsin. Çünkü zihnin yalnızca problemi görmekle yetinmiyor; çözüm ve hareket alanı arıyor. Bazen bu nedenle çevrendeki insanlardan daha sabırsız olabilirsin. Sen bir şeyin değişmesi gerektiğini gördüğünde, herkesin aynı hızda ikna olmasını beklemek sana zor gelebilir. Ama bu sonucun asıl düşündürücü tarafı şu: Belki de seni etkileyen şey bir tarihsel kişilikten ziyade “kendi hayatının öznesi olma” fikri. Bir gün geriye baktığında “Ben de herkes gibi yaşadım” demek yerine, kendi kararlarının arkasında durduğun bir hayat görmek istiyor olabilirsin. İnsanların senden ne beklediğinden çok, senin neye inandığın önem kazanıyor. Belki de bu yüzden hayatında bazı dönemlerde yalnız kalmayı göze alarak kendi doğruna yöneliyorsun. Çünkü senin için asıl kayıp, başkalarının onayını alamamak değil; kendi potansiyelini kullanmadan yaşamak.

Virginia Woolf

Virginia Woolf

Seni en çok etkileyen tarihsel kişilik Virginia Woolf çıktıysa, senin dünyaya bakışında içsel özgürlük, bireysellik ve kendi sesini bulma temaları güçlü olabilir. İnsanların senin hakkında ne düşündüğünü tamamen önemsemiyor değilsin; ancak zaman geçtikçe başkalarının beklentileriyle kendi isteklerin arasındaki farkı daha fazla fark etmeye başlamış olabilirsin. Senin için insanın gerçekten kendisi olabilmesi, yalnızca istediği kıyafeti giymesi veya istediği hayatı seçmesi değil; kendi düşüncelerini özgürce kurabilmesi anlamına geliyor. Muhtemelen insanların yüzeyde gördüğü kişiden çok daha karmaşık bir iç dünyan var. Bir konuşmadan sonra saatlerce o konuşmayı düşünebilir, birinin söylediği tek bir cümlenin arkasındaki anlamı çözmeye çalışabilir veya herkes için sıradan olan bir anın sende neden bu kadar büyük bir duygu bıraktığını sorgulayabilirsin. Sen olaylardan çok onların sende bıraktığı izlerle ilgileniyorsun. Bu nedenle dışarıdan sakin görünürken zihninin içinde aynı anda onlarca farklı düşünce dolaşıyor olabilir. Seni etkileyen şey belki de Woolf'un kendisinden çok, “kendine ait bir alan” fikri. Hayatında kimsenin seni tanımlamadığı, senden bir rol oynamanı beklemediği, yalnızca kendin olabildiğin bir alan istiyor olabilirsin. Ve belki de en büyük mücadelen, dış dünyanın sana biçtiği kişiyle içindeki kişi arasındaki mesafeyi kapatmak. Bir gün kimsenin alkışlamadığı bir odada yalnız kaldığında bile kendinle baş başa kalmaktan korkmuyorsan, işte o zaman gerçekten kendi hayatını yaşamaya başladığını hissedeceksin.

Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci sonucu, merakın ve sorgulama isteğinin senin karakterinin önemli bir parçası olduğunu gösteriyor. Bir şey sana söylendiğinde hemen kabul etmek yerine “Neden?” diye sormaya meyillisin. Üstelik bir konuyu yalnızca tek bir açıdan değerlendirmek sana göre değil. Bir insanı anlamaya çalışırken onun davranışına, geçmişine ve içinde bulunduğu koşullara aynı anda bakabilirsin. Bu nedenle bazen çevrendeki insanların fark etmediği ayrıntıları yakalaman mümkün. Senin zihnindeki en güçlü özelliklerden biri, farklı alanlar arasında bağlantı kurabilmen. Bir film izlerken yalnızca hikayeyi değil, karakterlerin psikolojisini ve dönemin toplumsal yapısını da düşünmen mümkün. Bir insanla konuşurken söylediği kelimeler kadar söylemediklerine de dikkat edebilirsin. Hatta bazen “Bunu herkes nasıl fark etmiyor?” diye düşündüğün bile olabilir. Ancak bu merakın bir bedeli de var: Zihnini susturmak senin için kolay olmayabilir. Bir sorunun cevabını bulduğunda bile bu kez başka bir soru ortaya çıkabilir. Leonardo da Vinci ile kesişen tarafın belki de tam olarak burada: Dünyayı yalnızca yaşamak değil, anlamak istiyorsun. Her şeyin altında başka bir hikâye olduğuna inanıyorsun. Bu yüzden hayatında seni en çok besleyen insanlar sana hazır cevaplar verenler değil, yeni sorular sorduranlar olabilir. Bir gün hiçbir şey öğrenmeden geçirdiğin bir gün sana eksik geliyorsa, bunun nedeni başarı takıntısından çok zihninin sürekli hareket halinde olması olabilir. Senin için merak yalnızca bir özellik değil; dünyayla kurduğun ilişkinin kendisi.

Kleopatra

Kleopatra

Kleopatra sonucu, senin insan ilişkilerinde özgüven, strateji, iletişim ve etki yaratma konularına doğal bir ilgin olabileceğini gösteriyor. Senin için güçlü olmak yalnızca yüksek sesle konuşmak veya herkesin dikkatini çekmek değil. Asıl güç, hangi anda konuşacağını, hangi anda susacağını ve insanlarla nasıl iletişim kuracağını bilmektir. Bu nedenle bir ortamda herkesin en çok konuşan kişisi olmasan bile insanların seni fark etmesini sağlayan başka bir etkin olabilir. İnsanların seni nasıl gördüğünün farkındasın. Bu, mutlaka sürekli onay aradığın anlamına gelmiyor. Tam tersine, kendini nasıl ifade ettiğini kontrol edebilmek senin için önemli olabilir. Bir konuşmada hangi kelimeyi kullanacağını, bir tartışmada neyi söyleyip neyi söylemeyeceğini veya bir hedefe ulaşmak için kiminle nasıl iletişim kurman gerektiğini düşünebilirsin. Sen doğrudan güç kullanmaktan çok etki yaratmanın yollarını merak ediyorsun. Bu yüzden insan psikolojisi, iletişim ve sosyal ilişkiler seni doğal olarak çekebilir. Fakat bu sonucun daha derin bir tarafı var. Belki senin asıl istediğin başkalarının üzerinde güç sahibi olmak değil, kendi hayatının kontrolünü kaybetmemek. Birinin seni küçümsemesi, kararlarını senin yerine vermeye çalışması veya seni bir kalıba sokması seni özellikle rahatsız edebilir. Çünkü içinde “Ben kim olduğumu biliyorum” diyen güçlü bir taraf var. Bazen bunu dışarıya çok belli etmeyebilirsin; fakat önemli bir kararın eşiğine geldiğinde o tarafın ortaya çıkar. Ve belki de seni en çok etkileyen şey tam olarak budur: Bir insanın koşullar ne olursa olsun kendi hikâyesinin nasıl yazılacağını belirlemeye çalışması.

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Tuğba
Tuğba
Onedio Editörü
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