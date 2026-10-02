Bu Psikoloji Testi Aslında Kimden Etkilendiğini Ortaya Çıkarıyor!
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Hayatımız boyunca farkında olmadan bazı insanlardan etkileniyoruz. Bazen bir düşünce biçimi, bazen bir yaşam tarzı, bazen de bir insanın dünyaya karşı duruşu zihnimizde yer ediyor. Üstelik bizi etkileyen kişinin kim olduğunu her zaman açıkça bilmiyoruz. Belki özgürlüğe verdiğin önem, belki güç karşısındaki tavrın, belki de insanları gözlemleme biçimin yıllar önce yaşamış birinin düşünceleriyle şaşırtıcı bir şekilde kesişiyor.
Hazırsan başla!
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1. Hayatında seni en çok harekete geçiren şey hangisi?
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2. Büyük bir haksızlığa uğradığında ilk tepkin ne olur?
3. İnsanlarda seni en çok etkileyen özellik hangisi?
4. Bir konuda herkes aynı fikirdeyse sen ne yaparsın?
5. Başarısız olduğunda kendine söylediğin ilk cümle hangisine daha yakın?
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6. Sana göre güçlü bir insan nasıl biridir?
7. Bir arkadaşın senden hayatıyla ilgili büyük bir karar konusunda fikir istedi. Ne yaparsın?
8. İnsanların seni yanlış anlaması konusunda ne düşünüyorsun?
Mustafa Kemal Atatürk
Virginia Woolf
Leonardo da Vinci
Kleopatra
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