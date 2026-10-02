Türkiye Uluslar Ligi'nde Gruptan Yüzde Kaç İhtimalle Çıkar? Rakamlar Zor Bir Tablo Gösteriyor
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Milli Takım, Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta iki maçta iki yenilgi alıp 0 puanla son sırada yer alıyor. Çeyrek finale çıkmanın yolu Belçika ve İtalya maçlarından geçerken, kalan sekiz maçın olasılıklarını simülasyonla hesapladık.
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Bugünkü tablo zor.
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Belçika maçı her şeyi değiştirebilir.
İki maç birden kazanılırsa tablo düzeliyor.
Rakipler de şansını koruyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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