article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Türkiye Uluslar Ligi'nde Gruptan Yüzde Kaç İhtimalle Çıkar? Rakamlar Zor Bir Tablo Gösteriyor

Türkiye Uluslar Ligi'nde Gruptan Yüzde Kaç İhtimalle Çıkar? Rakamlar Zor Bir Tablo Gösteriyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
02.10.2026 - 19:34
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Milli Takım, Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta iki maçta iki yenilgi alıp 0 puanla son sırada yer alıyor. Çeyrek finale çıkmanın yolu Belçika ve İtalya maçlarından geçerken, kalan sekiz maçın olasılıklarını simülasyonla hesapladık.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bugünkü tablo zor.

Bugünkü tablo zor.

Türkiye, Fransa'ya 1-0 ve İtalya'ya 4-1 yenilince grupta 0 puanla son sırada kaldı. Averajı eksi 4. Fransa 6 puanla lider, Belçika ve İtalya 3'er puanda. İlk iki sıra çeyrek finale gidiyor ve elimizde kalan 4 maç var. Her maçın skorunu beklenen gol (xG) değerlerine göre binlerce kez oynattığımız simülasyonda Türkiye'nin bugünkü şartlarla gruptan çıkma ihtimali yüzde 6,6 çıktı. Yüzde 0,2 ile birinci, yüzde 6,4 ile ikinci, yüzde 17,4 ile üçüncü ve yüzde 76 ile son sırada bitiriyor. Bu rakamlar resmi bir kaynağa değil, bizim model tahminimize dayanıyor.

Belçika maçı her şeyi değiştirebilir.

Belçika maçı her şeyi değiştirebilir.

Bu akşam saat 21.45'te Belçika deplasmanındayız. Modele göre maçı Belçika'nın kazanma ihtimali yüzde 58, beraberlik yüzde 23, Türkiye galibiyeti yüzde 19. Sonuca göre gruptan çıkma şansımız ise çok değişiyor. Belçika kazanırsa yüzde 0,7'ye kadar düşüyor. Beraberlikte yüzde 7,9 oluyor. Türkiye kazanırsa yüzde 23,1'e fırlıyor. Yani bu maç tek başına şansımızı yaklaşık 3 katına çıkarabilir ya da neredeyse bitirebilir.

İki maç birden kazanılırsa tablo düzeliyor.

İki maç birden kazanılırsa tablo düzeliyor.

Pazartesi günü Bursa'da İtalya var. Modele göre Türkiye'nin kazanma ihtimali yüzde 30, beraberlik yüzde 25, İtalya galibiyeti yüzde 44. İki maçın sonucunu birlikte düşündüğümüzde en iyi senaryo belli. Belçika'yı ve İtalya'yı yenersek gruptan çıkma ihtimalimiz yüzde 51,4'e çıkıyor. Belçika'yı yenip İtalya ile berabere kalırsak yüzde 22,7. Belçika deplasmanında beraberlik alıp İtalya'yı yenersek yüzde 22,8. İki maçı da kaybedersek ise ihtimal sıfıra yaklaşıyor. Modele göre 7 puan ve altı çoğu zaman yetmiyor, 9 puanla gruptan çıkma şansı yüzde 70'in üzerine çıkıyor.

Rakipler de şansını koruyor.

Rakipler de şansını koruyor.

Simülasyona göre ilk iki sıraya girme ihtimali Fransa'da yüzde 98,2, Belçika'da yüzde 74,3, İtalya'da yüzde 20,8, Türkiye'de ise yüzde 6,6. Kalan maçlar 2 Ekim'de Belçika-Türkiye ve Fransa-İtalya, 5 Ekim'de İtalya-Türkiye ve Fransa-Belçika, 12 Kasım'da Türkiye-Belçika ve İtalya-Fransa, 15 Kasım'da Fransa-Türkiye ve Belçika-İtalya. Grubun ilk iki takımı çeyrek final için 25-30 Mart 2027'de sahaya çıkacak. Hesaplamada UEFA'nın averaj kuralları yaklaşık olarak uygulandı. Beklenen gol değerleri ise takım güç derecelerinden türetildi, dolayısıyla yüzdeler kesin sonuç değil, tahmin niteliğinde.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın