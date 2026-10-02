Türkiye Uluslar Ligi'nde Gruptan Yüzde Kaç İhtimalle Çıkar? Rakamlar Zor Bir Tablo Gösteriyor

Türkiye, Fransa'ya 1-0 ve İtalya'ya 4-1 yenilince grupta 0 puanla son sırada kaldı. Averajı eksi 4. Fransa 6 puanla lider, Belçika ve İtalya 3'er puanda. İlk iki sıra çeyrek finale gidiyor ve elimizde kalan 4 maç var. Her maçın skorunu beklenen gol (xG) değerlerine göre binlerce kez oynattığımız simülasyonda Türkiye'nin bugünkü şartlarla gruptan çıkma ihtimali yüzde 6,6 çıktı. Yüzde 0,2 ile birinci, yüzde 6,4 ile ikinci, yüzde 17,4 ile üçüncü ve yüzde 76 ile son sırada bitiriyor. Bu rakamlar resmi bir kaynağa değil, bizim model tahminimize dayanıyor.