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Milli Takımda Montella Gerçeği: Zammı Aldı, Gönderilirse Tazminatı 5 Milyon Euroyu Buluyor

Milli Takımda Montella Gerçeği: Zammı Aldı, Gönderilirse Tazminatı 5 Milyon Euroyu Buluyor

Milli Takım
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
01.10.2026 - 19:29
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2026 Dünya Kupası'ndaki hayal kırıklığının ardından Uluslar Ligi'ne de kötü başlayan A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella'nın geleceği tartışılırken İtalyan hocanın sözleşmesindeki ayrıntılar gündeme geldi. Ortaya çıkan rakamlar federasyonun Montella ile yollarını ayırmasının hiç de kolay olmadığını gösteriyor.

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Montella'nın koltuğu sallanıyor.

Montella'nın koltuğu sallanıyor.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu'nda Avustralya'ya 2-0 ve Paraguay'a 1-0 yenilen, son maçta ABD'yi 3-2 mağlup etse de 3 puanla grubu son sırada tamamlayarak turnuvaya veda eden A Milli Takım, yeni sezona da istediği gibi başlayamadı. UEFA Uluslar A Ligi'nde önce Fransa'ya 1-0 yenilen milliler, ardından evinde İtalya'ya 4-1 mağlup oldu ve grubunda puansız şekilde son sıraya yerleşti. Peş peşe gelen kötü sonuçların ardından teknik direktör Vincenzo Montella'nın koltuğu sallanmaya başladı.

Federasyon 2025'te zam yaptı.

Federasyon 2025'te zam yaptı.

Sözleşmesi 31 Temmuz 2028'e kadar geçerli olan Montella'nın yıllık maaşı başlangıçta 1,8 milyon euroydu. İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu, 2025 yılında İtalyan çalıştırıcının sözleşmesini 2028 Avrupa Şampiyonası'nı da kapsayacak şekilde uzatırken maaşına da zam yaptı ve Montella'nın yeni yıllık ücreti 2,2 milyon euroya yükseldi.

Gönderilirse federasyona ağır fatura.

Gönderilirse federasyona ağır fatura.

Sözcü'nün haberine göre TFF'nin Montella'nın sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmesi halinde, kalan sözleşme süresi ve maaş hesabına göre İtalyan teknik adama yaklaşık 5 milyon euroyu aşan bir tazminat ödemesi gerekiyor. Yüklü faturanın, federasyonun kötü sonuçlara rağmen Montella ile yoluna devam etmesinin başlıca nedeni olduğu ileri sürülüyor. Montella'nın kendi isteğiyle görevi bırakması durumunda ise federasyonun herhangi bir tazminat ödemesi gerekmiyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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