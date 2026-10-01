Milli Takımda Montella Gerçeği: Zammı Aldı, Gönderilirse Tazminatı 5 Milyon Euroyu Buluyor
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2026 Dünya Kupası'ndaki hayal kırıklığının ardından Uluslar Ligi'ne de kötü başlayan A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella'nın geleceği tartışılırken İtalyan hocanın sözleşmesindeki ayrıntılar gündeme geldi. Ortaya çıkan rakamlar federasyonun Montella ile yollarını ayırmasının hiç de kolay olmadığını gösteriyor.
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Montella'nın koltuğu sallanıyor.
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Federasyon 2025'te zam yaptı.
Gönderilirse federasyona ağır fatura.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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