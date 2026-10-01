Milli Takımda Montella Gerçeği: Zammı Aldı, Gönderilirse Tazminatı 5 Milyon Euroyu Buluyor

Sözcü'nün haberine göre TFF'nin Montella'nın sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmesi halinde, kalan sözleşme süresi ve maaş hesabına göre İtalyan teknik adama yaklaşık 5 milyon euroyu aşan bir tazminat ödemesi gerekiyor. Yüklü faturanın, federasyonun kötü sonuçlara rağmen Montella ile yoluna devam etmesinin başlıca nedeni olduğu ileri sürülüyor. Montella'nın kendi isteğiyle görevi bırakması durumunda ise federasyonun herhangi bir tazminat ödemesi gerekmiyor.