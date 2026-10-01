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Kimsenin Ulaşamadığı Noktada Tarihin İzlerini Buldular: Binlerce Yıl Saklanan Sır Çıktı

Kimsenin Ulaşamadığı Noktada Tarihin İzlerini Buldular: Binlerce Yıl Saklanan Sır Çıktı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
01.10.2026 - 19:31
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Rusya'nın Çukotka bölgesinde çalışan arkeologlar, insan ayağının zor bastığı kayalıklarda daha önce bilinmeyen 31 yeni kaya resmi keşfetti. Tırmanış ekipmanlarıyla ulaşılan noktalarda bulunan çizimlerle birlikte bölgedeki toplam kaya resmi sayısı 690'a yükseldi.

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Ekip, 10 kilometreyi aşan bir alanı sistematik olarak tarayarak yeni kaya resimlerini ortaya çıkardı.

Ekip, 10 kilometreyi aşan bir alanı sistematik olarak tarayarak yeni kaya resimlerini ortaya çıkardı.

Rusya Bilimler Akademisi Arkeoloji Enstitüsü'nden araştırmacılar, Alaska'nın karşısında yer alan Çukotka'da Pegtymel Nehri çevresindeki kayalıkları inceledi. Keeneikuul Deresi ile Kychakvaam Nehri arasında kalan 10 kilometreden uzun alan sistematik biçimde tarandı. Bazı noktalara yalnızca tırmanış ekipmanlarıyla ulaşılabildi.

Çalışmanın sonunda 31 yeni kaya resmi belgelendi. Bunlara ek olarak dokuz kaya yüzeyinden oluşan, daha önce bilinmeyen yeni bir sanat alanı da tespit edildi.

Bölgede bulunan taş aletler, tarih öncesi insanların burada yaşadığına işaret ediyor.

Bölgede bulunan taş aletler, tarih öncesi insanların burada yaşadığına işaret ediyor.

Araştırma sırasında taş aletler ve başka buluntulara da rastlandı. Bu bulguların, 1968'de kazılan eski avcı kampının doğusunda ikinci bir tarih öncesi yerleşim alanının bulunabileceğini gösterdiği belirtiliyor.

Bölgedeki 690 kaya yüzeyinin dijital kaydı tamamlandı; bazıları üç boyutlu olarak modellendi. Araştırmacıların, gelecekte bu çalışmalardan yola çıkarak bir sanal müze oluşturmayı planladığı kaydedildi.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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