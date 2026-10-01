Kimsenin Ulaşamadığı Noktada Tarihin İzlerini Buldular: Binlerce Yıl Saklanan Sır Çıktı

Araştırma sırasında taş aletler ve başka buluntulara da rastlandı. Bu bulguların, 1968'de kazılan eski avcı kampının doğusunda ikinci bir tarih öncesi yerleşim alanının bulunabileceğini gösterdiği belirtiliyor.

Bölgedeki 690 kaya yüzeyinin dijital kaydı tamamlandı; bazıları üç boyutlu olarak modellendi. Araştırmacıların, gelecekte bu çalışmalardan yola çıkarak bir sanal müze oluşturmayı planladığı kaydedildi.