Sıfır Atık Yaşam Tarzına Geçmek İsteyenlere Kolları Sıvatacak İlk 12 Adım

Sıfır atık denildiğinde gözünüzün önüne bez çantalar, cam kavanozlar ve kusursuz şekilde düzenlenmiş mutfak rafları geliyorsa yalnız değilsiniz. Özellikle sosyal medyada karşınıza çıkan görüntüler, bu yaşam tarzını pahalı ürünlerden oluşan yeni bir alışveriş listesi gibi gösterebiliyor. Oysa meselenin özünde daha az satın almak, eldekileri daha uzun süre kullanmak ve henüz atık oluşmadan müdahale etmek gibi oldukça basit adımlar yatıyor.

Sıfır atık yaşam tarzına geçmek istiyor ama nereden başlayacağınızı bilemiyorsanız, bu adımları takip ederek bireysel karbon salımınızı ciddi miktarda azaltabilirsiniz.