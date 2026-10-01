Sıfır Atık Yaşam Tarzına Geçmek İsteyenlere Kolları Sıvatacak İlk 12 Adım
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Sıfır atık denildiğinde gözünüzün önüne bez çantalar, cam kavanozlar ve kusursuz şekilde düzenlenmiş mutfak rafları geliyorsa yalnız değilsiniz. Özellikle sosyal medyada karşınıza çıkan görüntüler, bu yaşam tarzını pahalı ürünlerden oluşan yeni bir alışveriş listesi gibi gösterebiliyor. Oysa meselenin özünde daha az satın almak, eldekileri daha uzun süre kullanmak ve henüz atık oluşmadan müdahale etmek gibi oldukça basit adımlar yatıyor.
Sıfır atık yaşam tarzına geçmek istiyor ama nereden başlayacağınızı bilemiyorsanız, bu adımları takip ederek bireysel karbon salımınızı ciddi miktarda azaltabilirsiniz.
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1. Bir hafta boyunca çöpünüzü inceleyin.
2. İlk önce önce alışveriş sepetinizi küçültün.
3. Tek kullanımlık ürünleri tekrar kullanılabilir olanlarla değiştirin.
4. Artan yemek meselesinden daha geniş düşünün.
5. Organik atıklardan kompost yapın.
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6. Kıyafetlerinizin kullanım süresini uzatın.
7. Bozulan eşyalara hemen çöp muamelesi yapmayın.
8. Geri dönüşüm kurallarını yaşadığınız yere göre şekillendirin.
9. Evdeki enerji tüketimini hesaba dahil edin.
10. Ulaşım alışkanlıklarınızın etkisini küçümsemeyin.
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11. Takas yönteminden daha sık faydalanın.
12. Yerel yönetimlerden daha fazlasını talep etmekten çekinmeyin.
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Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
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