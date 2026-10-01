article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Sıfır Atık Yaşam Tarzına Geçmek İsteyenlere Kolları Sıvatacak İlk 12 Adım

Sıfır Atık Yaşam Tarzına Geçmek İsteyenlere Kolları Sıvatacak İlk 12 Adım

Özge
Özge - Onedio Üyesi
01.10.2026 - 19:31
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Sıfır atık denildiğinde gözünüzün önüne bez çantalar, cam kavanozlar ve kusursuz şekilde düzenlenmiş mutfak rafları geliyorsa yalnız değilsiniz. Özellikle sosyal medyada karşınıza çıkan görüntüler, bu yaşam tarzını pahalı ürünlerden oluşan yeni bir alışveriş listesi gibi gösterebiliyor. Oysa meselenin özünde daha az satın almak, eldekileri daha uzun süre kullanmak ve henüz atık oluşmadan müdahale etmek gibi oldukça basit adımlar yatıyor.

Sıfır atık yaşam tarzına geçmek istiyor ama nereden başlayacağınızı bilemiyorsanız, bu adımları takip ederek bireysel karbon salımınızı ciddi miktarda azaltabilirsiniz.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Bir hafta boyunca çöpünüzü inceleyin.

Doğru adımı atmadan önce neyi değiştireceğinizi bilmeniz gerekir. Sıfır atık yaklaşımının merkezinde geri dönüşümden önce atık oluşumunu engelleme fikri yatar. Bunun için bakacağınız en doğru yer çöp kutunuzdur. 1 hafta boyunca evden çıkan çöpleri kabaca not ederek atık sisteminizi hızlıca geliştirebilirsiniz. Çöp kutusunda en çok yer kaplayan atıkları gruplandırarak yaşam stilinize en uygun başlangıcı yapabilirsiniz. Örneğin; çöpte paket servis kapları birikiyorsa sipariş alışkanlıklarınızı, bozulan ürünler birikiyorsa alışveriş sisteminizi yeniden gözden geçirebilirsiniz.

2. İlk önce önce alışveriş sepetinizi küçültün.

Eve giren her ürün, bir noktada ambalaja, kullanılmış eşyaya veya elektronik atığa dönüşme ihtimali taşır. Bu yüzden sıfır atık yaşamın en etkili alışkanlıklarından biri, satın almadan önce iyice düşünmekle başlar. Özellikle kıyafet, dekorasyon ürünü, küçük ev aleti ve elektronik alışverişlerinde gerçek ihtiyaçlarla kişisel arzuları ayırırsanız, atık yönetiminde önemli bir atmış olursunuz. Satın almadan önce kendinize biraz zaman tanıyarak gerçek ihtiyaçları daha hızlı tespit edebilir ve ihtiyaç dışı tüketimin getireceği ham madde, para ve atık israfından tasarruf sağlayabilirsiniz.

3. Tek kullanımlık ürünleri tekrar kullanılabilir olanlarla değiştirin.

Matara, termos, bez çanta ve saklama kabı gibi yeniden kullanılabilir ürünler atıksız yaşam için vazgeçilmezdir. Fakat bunların çevresel karşılığı, satın alındıktan sonra düzenli biçimde kullanılmalarına bağlıdır. Evde unutulan beş mataralar, her ay yenisi alınan bez çantalar veya çekmecede biriken metal pipetler atığı ortadan kaldırmaz. Bu israfı önlemek için işe günlük hayatta en çok karşılaştığınız tek kullanımlık ürünü seçerek başlayabilirsiniz. 

Örneğin; her gün dışarıdan kahve alıyorsanız termos taşıyabilir, öğle yemeğini paket yaptırıyorsanız kendi kabınızı götürebilir veya sürekli pet şişe alıyorsanız doldurulabilir bir matara kullanabilirsiniz. Hayatınızda yeri olmayan sıfır atık aksesuarlar yerine gerçekten işinize yarayanları seçerek atık yönetiminde ciddi bir verim kazanabilirsiniz.

4. Artan yemek meselesinden daha geniş düşünün.

Birleşmiş Milletler Çevre Programı UNEP'in 2024 raporuna göre; dünya genelinde 2022 yılında tüketicilere sunulan gıdanın yaklaşık beşte biri atığa dönüştü. Bu veriye göre; hanelerde her gün bir milyardan fazla öğüne denk gelen miktarda yiyecek çöpe gidiyor. Gıda atığının yüzde 60’ının evlerde oluşması, mutfakta yapacağınız en ufak düzenlemeyi ile önemli hale getiriyor.

Mutfakta yemek israfından korunmak için haftalık plan hazırlamanız ve ne yiyeceğinize çok önceden karar vermeniz gerekmez. Bunun yerine; haftalık planda birkaç ana yemeği kabaca belirleyebilir ve bozulmaya yakın malzemeleri ilk önce kullanmayı deneyebilirsiniz. Market alışverişine çıkmadan önce buzdolabını kontrol etmek, tarihi yaklaşan ürünleri göz önüne koymak veya yiyecekleri uygun koşullarda saklamak bile israfı büyük ölçüde azaltabilir. Üstelik bu sırada bir ürünü yetiştirmek, işlemek, soğutmak, paketlemek ve taşımak için harcanan enerji de boşa gitmemiş olur.

5. Organik atıklardan kompost yapın.

Mutfakta gıda atığının tamamını önlemek bazen gerçekçi olmayabilir. Sebze kabukları, yumurta kartonları, kahve telvesi ve çay posası gibi organik atıklar ne yaparsanız yapın ortaya çıkar. Ancak bu malzemeleri doğaya tekrar kazandırmak için kompost yönteminden faydalanabilirsiniz. Bahçeniz varsa geleneksel kompost yöntemlerini değerlendirebilir, apartman yaşamında ise kapalı sistem kompost kaplarını kullanabilir, hatta belediyelerin organik atık toplama uygulamalarını değerlendirebilirsiniz. 

Yine de kompost, yenebilecek durumdaki ürünleri çöpe atmayı meşrulaştırmaz. Doğru atık yönetimi için önce tüketilebilir fazlayı değerlendirmeniz ve geriye kalan organik malzemeyi kompostlamanız gerekir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Kıyafetlerinizin kullanım süresini uzatın.

Sıfır atık yaşam sadece mutfaktan ibaret değildir, gardıroptaki dönüşüm de en az onun kadar önemlidir. Bu dönüşüm için tüm kıyafetlerinizi 'sürdürülebilir' etiketli olanlarıyla değiştirmeniz gerekmez. Bunun yerine sahip olduklarınızı daha iyi değerlendirmenizi ve elinizdeki parçaları mümkün olan en uzun süreyle kullanmanızı gerektirir. 

Sökülen bir düğmeyi dikmek, paçası uzun pantolonu terziye götürmek, tüylenen bir kazağı temizlemek veya bedeni artık olmayan kıyafetleri takas etmek ürünlerin ömrünü uzatır. Yeni bir parça alırken onu kaç farklı kombinle kullanabileceğinizi ve bakımını yapıp yapamayacağınızı sorgulayarak, gardırobunuzda sürdürülebilir yaşama yer açabilirsiniz. Bazen sadece dolabın girişini yavaşlatmak, çıkışını düzenlemekten daha etkili olabilir.

7. Bozulan eşyalara hemen çöp muamelesi yapmayın.

Fermuarı sıkışan çanta, pili zayıflayan telefon veya çalışmayan küçük ev aleti gibi ürünler her zaman çöp niteliği taşımaz. Kullanım ömrünü tamamlamayan bu tür ürünler yetkili servis, tamir atölyesi, yedek parça gibi seçeneklerle tekrar işlevlendirilebilir. Elinizdeki bu tür eşyalara doğru bakım yaparak hem gereksiz tüketimi azaltabilir hem de atık yönetimi sağlayabilirsiniz. Tamiri mümkün olmayan elektronikler, piller ve ampullerde ise belediyelerin toplama noktalarını, yetkili kuruluşları ve üreticilerin geri alma sistemlerini değerlendirebilirsiniz.

8. Geri dönüşüm kurallarını yaşadığınız yere göre şekillendirin.

Bir ambalajın üzerinde geri dönüşüm sembolü bulunması, onu her belediyenin aynı yöntemle toplayabildiği ve dönüştürdüğü anlamına gelmez. Malzemenin türü kadar yerel ayırma ve işleme altyapısı da önemlidir. Özellikle yanlış kutulara bırakılan farklı atıklar ayrıştırma sürecini fazlasıyla zorlaştırabilir. 

Bu nedenle çöpünüzü ayırmadan önce belediyenizin hangi atıkları nerede topladığını ve ne tür sistemlere sahip olduğunu kontrol etmeniz, etkili bir başlangıç olabilir. En doğru sıralama ise ihtiyaç dışı ürün satın almamak, yeniden kullanmak ve son aşamada uygun biçimde geri dönüştürmekle oluşur.

9. Evdeki enerji tüketimini hesaba dahil edin.

Atığı yalnızca elinizle çöp kutusuna attığınız şeylerden ibaret görmek, iklim etkisinin büyük kısmını gözden kaçırmanıza neden olabilir. Isınma, soğutma, sıcak su ve elektrik için kullanılan enerji de tüketimin parçasıdır. Özellikle elektriğin ve ısınmanın fosil yakıtlara dayandığı sistemlerde enerji tasarrufu doğrudan karbon salımıyla ilişkilidir.

Bu durumda kapı ve pencerelerdeki hava kaçaklarını gidermek, kullanılmayan odaları gereksiz yere ısıtmamak ve klimayı aşırı düşük derecede çalıştırmamak evde en verimli enerji sistemini kurmanızı sağlar. Ek olarak yapacağınız güneş enerjisi, ısı pompası ve yalıtım gibi yatırımlar, uzun vadede daha kalıcı sonuçlar almanızı sağlayabilir.

10. Ulaşım alışkanlıklarınızın etkisini küçümsemeyin.

Uluslararası Bitki Koruma Sözleşmesi IPPC'nin 2022 tarihli Altıncı Değerlendirme Raporu’na göre; bireysel tüketim seçenekleri arasında hareketlilik tercihleri en yüksek azaltım potansiyeline sahip alan olarak öne çıkıyor. 

Bazen bütün ambalajlarınızı ayırsanız, alışverişe bez çantayla gitseniz ve tüketimi sınırlandırsanız bile tek bir otomobil seyahati tüm süreci kesintiye uğratabilir. Herkes otomobilden tamamen arınmış bir kentte yaşamasa da kısa mesafeleri yürümek, bisiklet kullanmak ve toplu taşımaya yönelmek bu anlamda büyük fark yaratabilir ve bireysel karbon salımında ciddi düşüş sağlayabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Takas yönteminden daha sık faydalanın.

Matkap, kamp ekipmanı, davet kıyafeti gibi bazı ürünler yılda sadece birkaç kez kullanılır. Bu nedenle her evin bunların tamamına ayrı ayrı sahip olması yerine ödünç alma, kiralama ve paylaşma seçeneklerini değerlendirmek de sıfır atık yaşama geçişte etkili bir adımdır. Bu noktada çevrenizdeki mahalle grupları, eşya kütüphaneleri, ikinci el platformları ve takas etkinliklerini değerlendirerek ihtiyacınız olan ürünlere israftan kaçınarak erişebilirsiniz.

12. Yerel yönetimlerden daha fazlasını talep etmekten çekinmeyin.

Atığını azaltan bir kişinin yaptığı seçim değerlidir; fakat üreticilerin sürekli kısa ömürlü ürünler ürettiği, şehirlerin yeterli altyapıyı kurmadığı ve enerjinin fosil yakıtlardan sağlandığı bir düzende bireysel çabanın sınırları vardır. Doğru çözüm için sorumluluğun tamamen tüketici omuzlarına bırakılması değil, iyi seçimin erişilebilir olması yatar. Bu noktada yerel yönetiminizden gerekli taleplerde bulunmak en doğal hakkınızdır. 

Belediyenizin aktif atık toplama politikasını takip edebilir, yeniden kullanım sistemlerini destekleyebilir veya enerji politikaları hakkında bilgi edinebilirsiniz. Çalıştığınız yerde ise tek kullanımlıkları azaltacak ve enerji verimliliğini artıracak öneriler sunarak bireysel alışkanlığınızla kurumsal değişim yaratabilirsiniz.

Genel olarak her şeyi kusursuz yapmaya çalışmak yerine gündelik hayatınızı değiştiren birkaç basit alışkanlık edinmek ve bu değişimin sistem düzeyinde karşılığını talep etmek çok daha gerçek bir başlangıç sunabilir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Özge
Özge
Onedio Üyesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın