Morgan Stanley Altın İçin Tarih Verdi: 5.000 Dolar Hedefi 2027'nin İkinci Yarısında

5.000 dolar beklentisi yalnızca Morgan Stanley'ye ait değil. Kanada merkezli BMO Capital Markets, yılın son çeyreği için ortalama altın tahminini 4.750 dolardan 4.650 dolara çekse de 5.000 dolar hedefinin 2027'nin ikinci çeyreğinde görülebileceğini öngörüyor. Banka, uzun vadeli taban beklentisini de 3.100 dolardan 4.000 dolara yükseltti. Bu adım, sektörde altına yönelik kalıcı bir yeniden fiyatlama yaşandığına işaret ediyor.

Fransız bankası Natixis ise daha temkinli. Bankanın baz senaryosunda altın yılı 4.100 dolar civarında kapatıyor. Hürmüz Boğazı'nın kapanmasını içeren en kötümser senaryoda ise fiyatın 3.500 dolara kadar gerileyebileceği hesaplanıyor.

Kısa vadede teknik seviyeler öne çıkıyor. ING Bank Emtia Stratejisti Ewa Manthey, 4.141 doları kritik destek olarak gösterdi. Çin'de 1-7 Ekim tarihleri arasındaki Altın Haftası tatili nedeniyle Çinli alıcıların bir süre piyasadan uzak kalması bekleniyor.

Altında kritik verileri

Yatırımcıların takviminde iki önemli tarih var. 2 Ekim'de açıklanacak ABD tarım dışı istihdam (NFP) verisinde beklenti 98 bin, önceki ayın rakamı ise 162 bin. 7 Ekim'de yayımlanacak FOMC tutanakları da Fed'in yeni bir sıkılaşma adımına ne kadar yakın olduğuna dair ipuçları verecek.