Morgan Stanley Altın İçin Tarih Verdi: 5.000 Dolar Hedefi 2027'nin İkinci Yarısında
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Eylül ayını yaklaşık yüzde 6 kayıpla kapatan ons altın, ekime 4.175 dolar civarında başladı. Sert satışların ardından gözler büyük bankaların tahminlerine çevrildi. Morgan Stanley, değerli metal için 5.000 dolar hedefini korurken bu seviyenin ne zaman görülebileceğine dair tarih de verdi.
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Dev banka altın için tarih verdi.
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Dünyanın önde gelen kurumlarının altın tahmini ?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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