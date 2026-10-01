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Morgan Stanley Altın İçin Tarih Verdi: 5.000 Dolar Hedefi 2027'nin İkinci Yarısında

Morgan Stanley Altın İçin Tarih Verdi: 5.000 Dolar Hedefi 2027'nin İkinci Yarısında

Dolar Gram Altın
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
01.10.2026 - 19:31
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Eylül ayını yaklaşık yüzde 6 kayıpla kapatan ons altın, ekime 4.175 dolar civarında başladı. Sert satışların ardından gözler büyük bankaların tahminlerine çevrildi. Morgan Stanley, değerli metal için 5.000 dolar hedefini korurken bu seviyenin ne zaman görülebileceğine dair tarih de verdi.

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Dev banka altın için tarih verdi.

Dev banka altın için tarih verdi.

Altın piyasası eylülde zor günler geçirdi. Özellikle 28 Eylül Pazartesi günü yaşanan yüzde 4'lük sert düşüş, ayın genel tablosunu belirleyen gelişme oldu. Ons altın 1 Ekim itibarıyla yüzde 0,62'lik toparlanmayla 4.183 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Morgan Stanley Metal ve Madencilik Stratejisi Başkanı Amy Gower ise son düşüşe rağmen iyimserliğini korudu. Gower, 4.000 dolar seviyesinin altın için güçlü bir taban oluşturduğunu belirterek 12 aylık görünümde yukarı yönlü potansiyel gördüğünü söyledi. Bankanın beklentisine göre altın, 2027'nin ikinci yarısında 5.000 doların üzerine çıkabilir.

Piyasadaki iştahın tamamen kaybolmadığını gösteren bir veri de var. Dünyanın en büyük altın fonu SPDR Gold Shares (GLD), 30 Eylül seansını 380,84 dolardan kapattı. Yaklaşık 152,86 milyar dolarlık varlık büyüklüğüyle fon, altın piyasasının en likit halka açık yatırım aracı olmayı sürdürüyor.

Dünyanın önde gelen kurumlarının altın tahmini ?

Dünyanın önde gelen kurumlarının altın tahmini ?

5.000 dolar beklentisi yalnızca Morgan Stanley'ye ait değil. Kanada merkezli BMO Capital Markets, yılın son çeyreği için ortalama altın tahminini 4.750 dolardan 4.650 dolara çekse de 5.000 dolar hedefinin 2027'nin ikinci çeyreğinde görülebileceğini öngörüyor. Banka, uzun vadeli taban beklentisini de 3.100 dolardan 4.000 dolara yükseltti. Bu adım, sektörde altına yönelik kalıcı bir yeniden fiyatlama yaşandığına işaret ediyor.

Fransız bankası Natixis ise daha temkinli. Bankanın baz senaryosunda altın yılı 4.100 dolar civarında kapatıyor. Hürmüz Boğazı'nın kapanmasını içeren en kötümser senaryoda ise fiyatın 3.500 dolara kadar gerileyebileceği hesaplanıyor.

Kısa vadede teknik seviyeler öne çıkıyor. ING Bank Emtia Stratejisti Ewa Manthey, 4.141 doları kritik destek olarak gösterdi. Çin'de 1-7 Ekim tarihleri arasındaki Altın Haftası tatili nedeniyle Çinli alıcıların bir süre piyasadan uzak kalması bekleniyor.

Altında kritik verileri

Yatırımcıların takviminde iki önemli tarih var. 2 Ekim'de açıklanacak ABD tarım dışı istihdam (NFP) verisinde beklenti 98 bin, önceki ayın rakamı ise 162 bin. 7 Ekim'de yayımlanacak FOMC tutanakları da Fed'in yeni bir sıkılaşma adımına ne kadar yakın olduğuna dair ipuçları verecek.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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