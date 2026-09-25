Uluslar Ligi'nde İlk Maçına Çıkan Milli Takımımız, Fransa'ya 1-0 Mağlup Oldu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
A Milli Takım, Fransa karşısında 1-0 mağlup oldu. Milliler ikinci yarıda yakaladığı fırsatları değerlendiremezken, Fransa'nın golünü 54. dakikada Mbappe kaydetti. Uğurcan Çakır 87. dakikada kırmızı kart görürken, kalan bölümde başka gol olmadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlk yarıda dengeli bir mücadele vardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mbappe'ye engel olamadık.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın