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Uluslar Ligi'nde İlk Maçına Çıkan Milli Takımımız, Fransa'ya 1-0 Mağlup Oldu

Uluslar Ligi'nde İlk Maçına Çıkan Milli Takımımız, Fransa'ya 1-0 Mağlup Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
25.09.2026 - 23:45
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A Milli Takım, Fransa karşısında 1-0 mağlup oldu. Milliler ikinci yarıda yakaladığı fırsatları değerlendiremezken, Fransa'nın golünü 54. dakikada Mbappe kaydetti. Uğurcan Çakır 87. dakikada kırmızı kart görürken, kalan bölümde başka gol olmadı.

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İlk yarıda dengeli bir mücadele vardı.

İlk yarıda dengeli bir mücadele vardı.

Karşılaşmada ilk tehlikeli atak 17. dakikada Fransa'dan geldi. Sağ kanatta topla buluşan Olise, ceza sahasına girerek penaltı noktası üzerindeki Mbappe'yi gördü. Mbappe'nin vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

Milliler, 27. dakikada hızlı gelişen atakta fırsat yakaladı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Oğuz Aydın, penaltı noktasına hareketlenen Barış Alper Yılmaz'a pasını aktardı. Barış Alper'in vuruşunda savunma araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.

Arda Güler'in sağ kanatta topla buluştuğu 28. dakikada, ceza sahasına hareketlenen Can Uzun'a ortasını gönderdi. Altıpas önünde sırtı kaleye dönük şekilde kafa vuruşunu yapan Can Uzun'un şutunda kaleci Maignan topu kontrol etti.

Fransa, 41. dakikada yeniden gole yaklaştı. Olise'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Kone, geriden atağa katılan Cherki'yi gördü. Cherki'nin yakın mesafeden yaptığı vuruşta Merih Demiral kayarak müdahale etti ve gole izin vermedi.

Olise'nin sağ kanatta Can Uzun'u geçerek uzak mesafeden sert vurduğu 43. dakikada, kaleci Uğurcan Çakır son anda uzanarak topu kornere çeldi.

İlk yarıda başka gol olmayınca takımlar soyunma odasına 0-0 eşitlikle gitti.

Mbappe'ye engel olamadık.

Mbappe'ye engel olamadık.

İkinci yarıya etkili başlayan milliler 54'te Olise'nin pasında Mbappe'nin golüne engel olamadı. Mbappe'nin sakatlık geçirirken, golün ardından yerini Doue'ye bıraktı.

Bu golden sonra Fransa ataklarla kalemizi yoklamak istese de net pozisyonlar bulan taraf milli takımımız oldu. 

Fransa adına Maignan'ın önemli bir performans sergilediği maçta istediğimiz golü bulamadık. 

84'te Fransa'nın etkili atağında Uğurcan ceza sahası dışına çıkarak golü önledi. Fransız futbolcuların uzun süre elle müdahale itirazı yaptığı pozisyonda hakem pozisyonu VAR'dan izledi. 

VAR kontrolü sonrası hakem kırmızı kartı Uğurcan Çakır'a gösterdi. Bu dakikadan sonra milli takımımızda kaleye Altay Bayındır geçti.

Maçın geri kalan bölümünde gol olmadı ve evimizde Fransa'ya 1-0 mağlup olduk.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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