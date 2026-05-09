Bağdat Caddesi Maç İzlenecek Mekanlar Listesi

Doğru mekan seçimi, maçın seyrini ve aldığınız keyfi doğrudan etkiliyor. İşte 2026 yılı itibarıyla Cadde'de maç izleyebileceğiniz en popüler mekanlar:

Büyük Ekran ve Ses Sistemiyle Öne Çıkan Barlar

Maç izleme deneyiminde teknik donanım büyük önem taşıyor. Bu kategorideki mekanlar, 2026 teknolojisiyle donatılmış yüksek çözünürlüklü projeksiyon perdeleri veya geniş ekran 4K TV seçenekleriyle hizmet veriyor. Gelişmiş ses sistemleri sayesinde maçın her anı tribün atmosferine yakın bir şekilde hissediliyor. Sesin mekanın her noktasına eşit dağılması, en kalabalık derbi günlerinde bile hakem düdüğünden taraftar tezahüratına kadar tüm detayları net şekilde duymanıza imkan tanıyor.

- The Irish Pub Caddebostan

Otantik dekoru ve sokağa taşan enerjisiyle dikkat çekiyor. Yenilenen ekranları ve tribün etkisini aratmayan ses sistemiyle, özellikle derbi günlerinde Cadde’nin en hareketli noktalarından biri oluyor. Hızlı servisi ve maç heyecanını sonuna kadar yaşatan kitlesiyle vazgeçilmez bir nokta haline geliyor.

Adres: Bağdat Caddesi, Haldun Taner Sk., No: 11, İstanbul, 34728

Instagram: @theirishpub_caddebostan

- The North Shield Caddebostan

Şık bar alanı ve geniş içecek seçkisiyle, özellikle Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi akşamlarında Cadde’nin en popüler noktası haline geliyor. Ekran yerleşimi, mekanın her köşesinden maçı net bir şekilde izlemenize imkan veriyor. Kaliteli bir kitleyle, coşku dolu bir maç deneyimi sunuyor.

Adres: Caddebostan, Bağdat Cd. No: 303/1A B Blok, Kadıköy / İstanbul

Instagram: @thenorthshieldcaddebostan

Süper Lig ve Avrupa Maçlarını Veren Bağdat Caddesi Mekanları

Tüm majör yayıncıların resmi lisanslarına sahip olarak yayın yapıyor. Kesintisiz internet altyapıları sayesinde, dijital yayınlardaki gecikme veya donma problemlerini sıfıra indiriyorlar. Özellikle Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi gibi hafta içi oynanan kritik müsabakalarda, birden fazla maç aynı anda farklı ekranlarda takip edilebiliyor.

- Havelka

Bağdat Caddesi’nin en ikonik noktalarından biri olarak yerini koruyor. Geniş ve ferah atmosferi, kalabalık derbi günlerinde dahi görüş açısı sorunu yaşatmıyor. Arkadaş grupları için geniş masa kapasitesi ve dinamik ortamıyla Cadde’nin kalbinde hizmet veriyor.

Adres: Caddebostan Mahallesi, Caddebostan İskele Sokak, No: 24/A, İstanbul, Türkiye 34728

Instagram: @havelkaofficial

- Old English Pub

Erenköy-Suadiye hattında yıllardır çizgisini bozmayan bu mekan, futbol tutkunlarının klasik adreslerinden biri. Sıcak ve loş pub atmosferi, yayıncı kuruluşlarla olan tescilli anlaşmalarıyla birleşince ortaya tam bir spor barı kimliği çıkıyor. Özellikle Avrupa kupası akşamlarında futbol tutkunlarının uğrak noktası olan mekanda, profesyonel servis anlayışı maç heyecanını asla bölmüyor.

Adres: Bağdat Caddesi Kazım Özalp Sokak Koşar Han No: 15 Kat: 1, İstanbul, 34740

Instagram: @oldenglishpub

Bağdat Caddesi'nde Hem Yemek Hem Maç İzlenebilen Yerler

Maç izlerken klasik pub atıştırmalıklarının ötesine geçmek isteyenler için bu mekanlar, tam teşekküllü restoran mutfağı sunuyor. 2026'nın gastronomi trendlerini maç heyecanıyla harmanlayan bu adreslerde, bir yandan akşam yemeğinizi yerken diğer yandan maçın nabzını tutuyorsunuz. Masaların yerleşimi, yemek yeme konforunu bozmayacak ancak ekran görüşünü de engellemeyecek şekilde optimize edilmiş olarak sizi bekliyor.

- Brasserie Prime

Şık bir akşam yemeği ile büyük maç heyecanını birleştirmek isteyenler için Cadde üzerindeki en nezih alternatifi oluşturuyor. Gastronomik lezzetlerden ödün vermeden, büyük ekranlarda maç izleme imkanı sunan mekan, maç günleri özel bölümlerini sadece taraftarlara ayırıyor. Hem nezih bir ortamda kalmak hem de maçın nabzını tutmak isteyenler için 2026'nın favori adresleri arasında yer alıyor.

Adres: Caddebostan, Bağdat Cad. No: 291, 34728 Kadıköy / İstanbul

Instagram: @brasserieprimetr

- Oma Caddebostan

Modern dekorasyonu ve enerjik kitlesiyle Cadde’nin en trend duraklarından biri oluyor. Maç öncesi başlayan atıştırmalık servisi ve maç boyu süren zengin menüsüyle klasik pub anlayışına modern bir dokunuş katıyor. Ekranların her masadan görülecek şekilde optimize edilmiş olması, yemek yerken dahi heyecandan kopmamanızı sağlıyor.

Adres: Caddebostan, İskele Sok., No: 1D, Kadıköy / İstanbul

Instagram: @omacaddebostan

Bonus: Anadolu Yakası'nda Nerede Maç İzlenir?

Eğer Bağdat Caddesi yerine evinize ya da iş çıkışı güzergahınıza yakın bir alternatif arıyorsanız, size hem Kadıköy'de hem de Maltepe tarafında önerilerimiz var. Anadolu Yakası'nın diğer maç durakları da sizi bekliyor:

- Terminal Kadıköy

Söğütlüçeşme Marmaray ve metrobüs hattının hemen yanındaki Terminal, maç günleri heyecanın merkezi oluyor. İş çıkışı, toplu taşıma ile kolayca ulaşabileceğiniz bu lokasyon, maç sonrası raylı sistem ile eve hızlı dönmenizi de sağlayacak.

Adres: Zühtüpaşa Mahallesi Fahrettin Kerim Gökay Caddesi No:8/13, Kadıköy / İstanbul

Instagram: @qnbterminalkadikoy

- Dorock XL Kadıköy

Konser alanını maç günleri dev bir tribüne dönüştüren Dorock XL, aynı coşkuyu yaşayan kişilerle aynı anda gol sevinci yaşamak için en iyi seçeneği sunuyor.

Adres: Neşet Ömer Sokak No: 3/C, Kadıköy / İstanbul, 34710

Instagram: @dorockxl

- Kolcuoğlu Küçükyalı

Maç heyecanını tescilli kebap ve meze şöleniyle birleştirmek isteyenler için sahil yolunda benzersiz bir durak oluşturuyor.

Adres: Sahilyolu Süreyya Paşa Sokak No:1, İstanbul, Türkiye 34840

Instagram: @kolcuoglukucukyali

- Bia Cafe & Restaurant

Hızlı servis ve uygun fiyatlı bir ortam arayan mahalle sakinlerinin vazgeçilmezi oluyor. Özellikle gençlerin ve mahalle kültürünü sevenlerin buluşma noktası.

Adres: Feyzullah, Krizantem Sk. No:12 No: D: 1, 34843 Maltepe / İstanbul

Instagram: @biacafe34