Bağdat Caddesi Maç İzlenecek Mekanlar Listesi

Elif ÇAMLIBEL
09.05.2026 - 09:02

Bağdat Caddesi, İstanbul’un sadece moda ve gastronomi merkezi değil, aynı zamanda spor tutkusunun nezih bir şekilde yaşandığı mekanları ile de dikkat çekiyor. 2026 yılında, yenilenen yayın altyapıları ve taraftar konforunu odak noktasına alan hizmet anlayışıyla Cadde, maç günlerinin vazgeçilmez destinasyonu olmayı sürdürüyor. Kadıköy’ün bu ikonik hattında, derbi heyecanını yüksek çözünürlüklü ekranlarda, kaliteli bir taraftar atmosferiyle birleştirmek isteyenler için en iyi seçenekleri bir araya getirdik.

Peki, Bağdat Caddesi'nde nerede maç izlenir? Anadolu Yakası'nda nerede maç izlenir?

Bağdat Caddesi'nde Maç İzlemek: Neden Tercih Edilmeli? - 2026

Bağdat Caddesi'nin spor barları, klasik mahalle kahvelerinden çok uzak, Avrupa standartlarında bir 'spor bar deneyimi' yaşatıyor. 2026 yılı itibarıyla bu mekanlar, gürültü kirliliğini önleyen akustik paneller ve her masadan kesintisiz görüş sağlayan çoklu ekran kurulumlarıyla hizmet veriyor. Taraftarların sadece kendi takımlarını değil, dünya futbolunu da takip ettiği bu mekanlar, maç öncesi başlayan sosyal etkileşimi maç sonuna kadar yüksek bir enerjiyle taşıyor. Cadde'nin sunduğu bu medeni taraftar kültürü, her yaştan futbolseverin güvenle maç izlemesini sağlıyor.

Pek çok lokasyonun aksine burada maç izlemek; sadece skor takibi değil, kaliteli yemek ve şık bir atmosferle birleşen bütünsel bir etkinliğe dönüşüyor.

Bağdat Caddesi Atmosferi ve Spor Barlarının Genel Tanıtımı

Caddenin geniş kaldırımları ve her an dinamik atmosferi, maç öncesi başlayan heyecanı tüm güne yayar. 2026 sezonu itibarıyla bölgedeki spor barları, 4K görüntü kalitesi sunan projeksiyonlar ve akustik düzenlemelerle tribün hissini masanıza taşır. 

Buradaki mekanlar, hem profesyonel servis anlayışı hem de güvenli ortamlarıyla hemen her yaş grubundan taraftara hitap eder.

Bağdat Caddesi'nin En İyi Maç Mekanları: Adres Adres Rehber - 2026

Doğru mekan seçimi, maçın seyrini ve aldığınız keyfi doğrudan etkiliyor. İşte 2026 yılı itibarıyla Cadde'de maç izleyebileceğiniz en popüler mekanlar: 

Büyük Ekran ve Ses Sistemiyle Öne Çıkan Barlar

Maç izleme deneyiminde teknik donanım büyük önem taşıyor. Bu kategorideki mekanlar, 2026 teknolojisiyle donatılmış yüksek çözünürlüklü projeksiyon perdeleri veya geniş ekran 4K TV seçenekleriyle hizmet veriyor. Gelişmiş ses sistemleri sayesinde maçın her anı tribün atmosferine yakın bir şekilde hissediliyor. Sesin mekanın her noktasına eşit dağılması, en kalabalık derbi günlerinde bile hakem düdüğünden taraftar tezahüratına kadar tüm detayları net şekilde duymanıza imkan tanıyor.

- The Irish Pub Caddebostan

Otantik dekoru ve sokağa taşan enerjisiyle dikkat çekiyor. Yenilenen ekranları ve tribün etkisini aratmayan ses sistemiyle, özellikle derbi günlerinde Cadde’nin en hareketli noktalarından biri oluyor. Hızlı servisi ve maç heyecanını sonuna kadar yaşatan kitlesiyle vazgeçilmez bir nokta haline geliyor.

Adres: Bağdat Caddesi, Haldun Taner Sk., No: 11, İstanbul, 34728

Instagram: @theirishpub_caddebostan

- The North Shield Caddebostan

Şık bar alanı ve geniş içecek seçkisiyle, özellikle Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi akşamlarında Cadde’nin en popüler noktası haline geliyor. Ekran yerleşimi, mekanın her köşesinden maçı net bir şekilde izlemenize imkan veriyor. Kaliteli bir kitleyle, coşku dolu bir maç deneyimi sunuyor.

Adres: Caddebostan, Bağdat Cd. No: 303/1A B Blok, Kadıköy / İstanbul

Instagram: @thenorthshieldcaddebostan

Süper Lig ve Avrupa Maçlarını Veren Bağdat Caddesi Mekanları

Tüm majör yayıncıların resmi lisanslarına sahip olarak yayın yapıyor. Kesintisiz internet altyapıları sayesinde, dijital yayınlardaki gecikme veya donma problemlerini sıfıra indiriyorlar. Özellikle Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi gibi hafta içi oynanan kritik müsabakalarda, birden fazla maç aynı anda farklı ekranlarda takip edilebiliyor.

- Havelka

Bağdat Caddesi’nin en ikonik noktalarından biri olarak yerini koruyor. Geniş ve ferah atmosferi, kalabalık derbi günlerinde dahi görüş açısı sorunu yaşatmıyor. Arkadaş grupları için geniş masa kapasitesi ve dinamik ortamıyla Cadde’nin kalbinde hizmet veriyor.

Adres: Caddebostan Mahallesi, Caddebostan İskele Sokak, No: 24/A, İstanbul, Türkiye 34728

Instagram: @havelkaofficial

- Old English Pub

Erenköy-Suadiye hattında yıllardır çizgisini bozmayan bu mekan, futbol tutkunlarının klasik adreslerinden biri. Sıcak ve loş pub atmosferi, yayıncı kuruluşlarla olan tescilli anlaşmalarıyla birleşince ortaya tam bir spor barı kimliği çıkıyor. Özellikle Avrupa kupası akşamlarında futbol tutkunlarının uğrak noktası olan mekanda, profesyonel servis anlayışı maç heyecanını asla bölmüyor.

Adres: Bağdat Caddesi Kazım Özalp Sokak Koşar Han No: 15 Kat: 1, İstanbul, 34740

Instagram: @oldenglishpub

Bağdat Caddesi'nde Hem Yemek Hem Maç İzlenebilen Yerler

Maç izlerken klasik pub atıştırmalıklarının ötesine geçmek isteyenler için bu mekanlar, tam teşekküllü restoran mutfağı sunuyor. 2026'nın gastronomi trendlerini maç heyecanıyla harmanlayan bu adreslerde, bir yandan akşam yemeğinizi yerken diğer yandan maçın nabzını tutuyorsunuz. Masaların yerleşimi, yemek yeme konforunu bozmayacak ancak ekran görüşünü de engellemeyecek şekilde optimize edilmiş olarak sizi bekliyor.

- Brasserie Prime

Şık bir akşam yemeği ile büyük maç heyecanını birleştirmek isteyenler için Cadde üzerindeki en nezih alternatifi oluşturuyor. Gastronomik lezzetlerden ödün vermeden, büyük ekranlarda maç izleme imkanı sunan mekan, maç günleri özel bölümlerini sadece taraftarlara ayırıyor. Hem nezih bir ortamda kalmak hem de maçın nabzını tutmak isteyenler için 2026'nın favori adresleri arasında yer alıyor.

Adres: Caddebostan, Bağdat Cad. No: 291, 34728 Kadıköy / İstanbul

Instagram: @brasserieprimetr

- Oma Caddebostan

Modern dekorasyonu ve enerjik kitlesiyle Cadde’nin en trend duraklarından biri oluyor. Maç öncesi başlayan atıştırmalık servisi ve maç boyu süren zengin menüsüyle klasik pub anlayışına modern bir dokunuş katıyor. Ekranların her masadan görülecek şekilde optimize edilmiş olması, yemek yerken dahi heyecandan kopmamanızı sağlıyor.

Adres: Caddebostan, İskele Sok., No: 1D, Kadıköy / İstanbul 

Instagram: @omacaddebostan

Bonus: Anadolu Yakası'nda Nerede Maç İzlenir?

Eğer Bağdat Caddesi yerine evinize ya da iş çıkışı güzergahınıza yakın bir alternatif arıyorsanız, size hem Kadıköy'de hem de Maltepe tarafında önerilerimiz var. Anadolu Yakası'nın diğer maç durakları da sizi bekliyor:

- Terminal Kadıköy

Söğütlüçeşme Marmaray ve metrobüs hattının hemen yanındaki Terminal, maç günleri heyecanın merkezi oluyor. İş çıkışı, toplu taşıma ile kolayca ulaşabileceğiniz bu lokasyon, maç sonrası raylı sistem ile eve hızlı dönmenizi de sağlayacak. 

Adres: Zühtüpaşa Mahallesi Fahrettin Kerim Gökay Caddesi No:8/13, Kadıköy / İstanbul

Instagram: @qnbterminalkadikoy

- Dorock XL Kadıköy

Konser alanını maç günleri dev bir tribüne dönüştüren Dorock XL, aynı coşkuyu yaşayan kişilerle aynı anda gol sevinci yaşamak için en iyi seçeneği sunuyor.

Adres: Neşet Ömer Sokak No: 3/C, Kadıköy / İstanbul, 34710

Instagram: @dorockxl

- Kolcuoğlu Küçükyalı

Maç heyecanını tescilli kebap ve meze şöleniyle birleştirmek isteyenler için sahil yolunda benzersiz bir durak oluşturuyor.

Adres: Sahilyolu Süreyya Paşa Sokak No:1, İstanbul, Türkiye 34840

Instagram: @kolcuoglukucukyali

- Bia Cafe & Restaurant

Hızlı servis ve uygun fiyatlı bir ortam arayan mahalle sakinlerinin vazgeçilmezi oluyor. Özellikle gençlerin ve mahalle kültürünü sevenlerin buluşma noktası.

Adres: Feyzullah, Krizantem Sk. No:12 No: D: 1, 34843 Maltepe / İstanbul

Instagram: @biacafe34

Bağdat Caddesi'nde Maç İzlerken Ne Yenir, Ne İçilir?

Maç deneyimini tamamlayan en önemli unsur, masadaki eşlikçiler oluyor. Cadde mekanları 2026 yılında maç menülerini oldukça yaratıcı seçeneklerle güncelleyerek sunuyor.

Maç Menüsü Sunan Restoranlar: Atıştırmalık ve Paket Seçenekleri

Maç izlerken ellerin ve dikkatin serbest kalması önem taşıyor. Bu yüzden çoğu mekan 'parmak yiyecek' (finger food) odaklı menüler hazırlıyor. Çıtır tavuklar, baharatlı patatesler ve ev yapımı soslar, maçın heyecanını bölmeden atıştırmanız için tasarlanıyor. Ayrıca 2026 yılında mekanlar, devre arasında hızlıca servis edilen 'Express Menü' seçenekleriyle açlığınızı en kısa sürede bastırmayı hedefliyor.

Happy Hour ve Maç Özel İndirimleri Hangi Mekanlarda?

Ekonomik bir maç keyfi arayanlar için hafta içi uygulanan 'Maç Önü İndirimleri' can kurtarıcı oluyor. Genellikle saat 19.00'a kadar süren Happy Hour kampanyaları, maç başlamadan yerini alan taraftarlar için büyük avantaj sağlıyor. 

Bazı mekanlar ise kendi sosyal medya hesapları üzerinden maç skoru tahmini yapan müşterilerine ücretsiz atıştırmalık gibi özel jestler sunuyor.

Bağdat Caddesi Maç Günü Rehberi: Rezervasyon ve Pratik Bilgiler

Maç günü hayal kırıklığı yaşamamak için planlı hareket etmek şart görünüyor. Cadde üzerindeki yoğunluk, maç saati yaklaştıkça artış gösteriyor.

Derbilerde Masa Ayırtmak Zorunlu mu?

Evet, derbi günleri Bağdat Caddesi'nde rezervasyonsuz yer bulmak neredeyse imkansız hale geliyor. Popüler mekanlar maçtan 3-4 gün önce dolmaya başlıyor. Rezervasyon sırasında özellikle 'ekranı doğrudan gören' bir masa istediğinizi belirtmeniz, maç keyfinizin yarım kalmaması adına kritik önem taşıyor. Bazı mekanlar derbi günleri için kişi başı minimum harcama limiti belirleyebiliyor.

Otopark ve Ulaşım: Bağdat Caddesi'ne Maç Günü Nasıl Gidilir?

Maç günleri trafik tam bir kaosa dönüşüyor. En akıllıca tercih Marmaray oluyor; Erenköy veya Suadiye duraklarında inerek mekana yürümek size ciddi zaman kazandırıyor. Şahsi araçla geliyorsanız, mekanların etrafının ya da otoparklarının dolu olabileceğini düşünerek ara sokaklardaki otoparkları kullanmanız öneriliyor.

Cadde'nin Taraftar Haritası: Derbi Heyecanı Nerede Yaşanır?

SSS: Bağdat Caddesi Maç Mekanları Hakkında Merak Edilenler

Maç keyfiniz yarım kalmasın. Bağdat Caddesi’nde maç izlemeye gitmeden önce bilmeniz gerekenler: 

Bağdat Caddesi'nde En İyi Maç Barı Hangisi? 2026 Seçimi

Atmosfer ve yayın kalitesi dengesiyle The Irish Pub, profesyonel spor barı çizgisiyle ise Brasserie Prime 2026'nın öne çıkan seçimleri oluyor.

Şampiyonlar Ligi Maçları Tüm Mekanlarda Yayınlanıyor mu?

Uluslararası yayın kanallarının yasal lisanslarına sahip mekanlar yayın yapıyor. Hafta içi geç saatte biten maçlar için mekanlar kapanış saatlerini esnetiyor.

Aile ile Bağdat Caddesi'nde Maç İzlenebilir mi?

Evet, özellikle Brasserie Prime ve Oma, nezih ortamları ve geniş mutfakları sayesinde ailelerin rahatça maç izleyebileceği en uygun adresler olarak hizmet veriyor.

Maç Yayınları İçin Ekstra Ücret Alınıyor mu?

Bağdat Caddesi'ndeki çoğu mekan 'maç giriş ücreti' talep etmiyor ancak derbi gibi büyük maçlarda 'fix menü' veya 'minimum harcama limiti' uygulaması yapabiliyor. Rezervasyon sırasında bu durumu mutlaka teyit etmeniz gerekiyor.

Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
