Yılmaz Morgül Sinan Akçıl'ın Yaptığı Yeni Milli Takım Marşı'nı Yerden Yere Vurdu: "Haddini Bil"

Sosyal medya dünyasında ve televizyon ekranlarında dönem dönem belirli akımların patlak verdiğine hepimiz şahit oluyoruz. Son zamanlarda ise futbol coşkusuyla birleşen yeni bir moda dalgası gündemi meşgul etmeye başladı. Sanat dünyasından isimlerin ardı ardına Milli Takım için özel şarkılar bestelemesi, dijital platformlarda yepyeni bir rekabet alanı oluşturdu. Ancak üretilen bu eserlerin ne kadarının gerçek birer marş niteliği taşıdığı, dinleyiciler ve müzik otoriteleri arasında büyük bir soru işareti yaratıyor.

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses'in eğlence programı İdo Show'da çok konuşulacak bir tartışmanın fitili ateşlendi. Programın konuk koltuğuna oturan ünlü Yılmaz Morgül, müzik dünyasında son dönemde iyice popüler hale gelen Milli Takım marşları modasını masaya yatırdı ve ünlü besteci Sinan Akçıl'ın imzasını taşıyan çalışmayı çok sert sözlerle eleştirdi.