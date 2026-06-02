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Yılmaz Morgül Sinan Akçıl'ın Yaptığı Yeni Milli Takım Marşı'nı Yerden Yere Vurdu: "Haddini Bil"

Yılmaz Morgül Sinan Akçıl'ın Yaptığı Yeni Milli Takım Marşı'nı Yerden Yere Vurdu: "Haddini Bil"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
02.06.2026 - 23:37

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Sosyal medya dünyasında ve televizyon ekranlarında dönem dönem belirli akımların patlak verdiğine hepimiz şahit oluyoruz. Son zamanlarda ise futbol coşkusuyla birleşen yeni bir moda dalgası gündemi meşgul etmeye başladı. Sanat dünyasından isimlerin ardı ardına Milli Takım için özel şarkılar bestelemesi, dijital platformlarda yepyeni bir rekabet alanı oluşturdu. Ancak üretilen bu eserlerin ne kadarının gerçek birer marş niteliği taşıdığı, dinleyiciler ve müzik otoriteleri arasında büyük bir soru işareti yaratıyor.

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses'in eğlence programı İdo Show'da çok konuşulacak bir tartışmanın fitili ateşlendi. Programın konuk koltuğuna oturan ünlü Yılmaz Morgül, müzik dünyasında son dönemde iyice popüler hale gelen Milli Takım marşları modasını masaya yatırdı ve ünlü besteci Sinan Akçıl'ın imzasını taşıyan çalışmayı çok sert sözlerle eleştirdi.

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Herkes 2002'deki Tarkan coşkusunu ararken, bu seneki modern denemeler ortalığı fena karıştırdı!

Herkes 2002'deki Tarkan coşkusunu ararken, bu seneki modern denemeler ortalığı fena karıştırdı!

A Milli Takım'ın büyük turnuva vizesi almasının ardından sosyal medyada yeni bir marş beklentisi oluşmuş, bu çağrıya en iddialı yanıtı TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüşerek resmi bir marş hazırlığına girişen Sinan Akçıl vermişti. Yapay zekayla yapılan marşlara karşı 'gerçek kalple yazdım' diyerek beklentiyi yükselten Akçıl, mayıs ayında 'Türkler Geliyor' adlı eserini yayınladı. Ancak şarkıdaki popülist sözler ve müzikal altyapı her kesimden çok sert eleştiriler aldı.Sinan Akçıl'ın bu hamlesiyle piyasada adeta bir marş enflasyonu yaşandı, turnuvaya sayılı günler kala diğer popüler sanatçılar da arka arkaya şarkılarını piyasaya sürdü. 

Başka hangi isimler marş besteledi?

Sinan Akçıl’ın açtığı bu kapıdan sonra pek çok sanatçıdan besteler geldi. Fakat henüz beklentiyi karşılayan olmadı. 

  • Sefo: İki yıldır sakladığı ve üzerinde çalıştığı yeni milli takım şarkısını nihayet haziran ayının başında (turnuvaya sayılı günler kala) sürpriz bir şekilde yayınladı.

  • Edis & Semicenk: Turnuva coşkusuna dahil olmak için A Milli Takım’a destek şarkıları hazırlayan diğer popüler isimler oldu.

  • Rafet El Roman: O da bu süreçte kendi tarzında bir milli takım marşı yapacağının sinyallerini vererek tartışmalara katılmıştı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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