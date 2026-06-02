Sibel Can ve Emir Sarıgül Evleniyor! Düğün Tarihi ve Yeri Ortaya Çıktı

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
02.06.2026 - 13:30
Türk müziğinin en sevilen isimlerinden Sibel Can, yıllardır yalnızca şarkıları ve sahne performanslarıyla değil, özel hayatıyla da magazin gündeminin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Uzun süredir iş insanı Emir Sarıgül ile mutlu bir birliktelik yaşayan ünlü sanatçı hakkında ortaya atılan evlilik iddiaları ise yeniden gündeme bomba gibi düştü. Daha önce birçok kez nikah masasına oturacakları konuşulan çift için bu kez oldukça iddialı bir kulis bilgisi ortaya atıldı. Ünlü sunucu Ece Erken'in canlı yayında yaptığı açıklamalar sonrası gözler Sibel Can ve Emir Sarıgül cephesine çevrilirken, magazin kulislerinde konuşulan düğün detayları da merak konusu oldu. İddialara göre çift, ilişkilerini bu yaz evlilikle taçlandırmaya hazırlanıyor. Bakalım gündem yaratan açıklamanın perde arkasında neler var...

Türk müziğinin yaşayan efsanelerinden Sibel Can, yalnızca güçlü sesi ve sahne performanslarıyla değil, özel hayatıyla da yıllardır magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

Henüz genç yaşlarda başladığı sanat kariyerinde sayısız hit şarkıya imza atan, milyonlarca albüm satan ve ekranların vazgeçilmez yüzlerinden biri haline gelen Sibel Can, yıllardır zirvedeki yerini korumayı başarıyor. Müzik kariyerindeki başarısının yanı sıra özel hayatı da her zaman merak edilen ünlü isim, son dönemde iş insanı Emir Sarıgül ile yaşadığı aşkla gündeme geliyor.

55 yaşındaki sanatçı, bugüne kadar iki evlilik yaptı ve üç çocuk sahibi oldu. İlk evliliğini 1988 yılında Hakan Ural ile yapan Sibel Can'ın bu evlilikten Engincan ve Melisa adında iki çocuğu dünyaya geldi. 

11 yıl süren evliliğin sona ermesinin ardından ünlü sanatçı, 2000 yılında iş insanı Sulhi Aksüt ile nikah masasına oturdu. Çiftin Emir adında bir oğulları oldu.

Son yıllarda ise magazin kulislerinin en çok konuştuğu konulardan biri Emir Sarıgül ile yaşadığı ilişki.

Uzun süredir birlikte olan çift, ilişkilerini genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Zaman zaman birlikte çıktıkları tatillerle ve görüntülendikleri davetlerle gündeme gelen ikili hakkında bugüne kadar birçok kez evlilik iddiası ortaya atılmıştı. Ancak bu kez ortaya atılan kulis bilgisi magazin dünyasında oldukça ses getirdi.

Evlilik iddiasını yeniden gündeme taşıyan isim ise ünlü sunucu Ece Erken oldu. Canlı yayında konuşan Erken, duyduğu bilgiyi doğrudan Sarıgül ailesine yakın kaynaklardan öğrendiğini belirterek oldukça iddialı açıklamalarda bulundu. 'Sarıgül ailesinden öğrendiğimi net bir dille söylüyorum' diyen Erken, Sibel Can ve Emir Sarıgül'ün bu yaz evlenmeye hazırlandığını öne sürdü.

İddialara göre ünlü çift, nikah için Amerika'nın Miami şehrini tercih edecek. Gözlerden uzak ve daha sakin bir organizasyon planladıkları konuşulan ikilinin yaz aylarında evlilik kararı alacağı öne sürülürken, taraflardan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
