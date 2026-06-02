Sibel Can ve Emir Sarıgül Evleniyor! Düğün Tarihi ve Yeri Ortaya Çıktı

Henüz genç yaşlarda başladığı sanat kariyerinde sayısız hit şarkıya imza atan, milyonlarca albüm satan ve ekranların vazgeçilmez yüzlerinden biri haline gelen Sibel Can, yıllardır zirvedeki yerini korumayı başarıyor. Müzik kariyerindeki başarısının yanı sıra özel hayatı da her zaman merak edilen ünlü isim, son dönemde iş insanı Emir Sarıgül ile yaşadığı aşkla gündeme geliyor.

55 yaşındaki sanatçı, bugüne kadar iki evlilik yaptı ve üç çocuk sahibi oldu. İlk evliliğini 1988 yılında Hakan Ural ile yapan Sibel Can'ın bu evlilikten Engincan ve Melisa adında iki çocuğu dünyaya geldi.

11 yıl süren evliliğin sona ermesinin ardından ünlü sanatçı, 2000 yılında iş insanı Sulhi Aksüt ile nikah masasına oturdu. Çiftin Emir adında bir oğulları oldu.