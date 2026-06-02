Ayrılacağı İddia Edilmişti: Teşkilat Oyuncusunun Akıbeti Belli Oldu

Ayrılacağı İddia Edilmişti: Teşkilat Oyuncusunun Akıbeti Belli Oldu

yerli dizi Teşkilat
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
02.06.2026 - 14:00
TRT'nin uzun soluklu dizisi Teşkilat yeni sezon onayı aldı. Tolga Sarıtaş'ın başrolde yer aldığı dizinin sezon finalinde ciddi ayrılıklar yaşanacak. Tolga Sarıtaş'ın partneri Rabia Soytürk'ün kadroya veda edeceği açıklanırken seyirci, dizide Hamdi karakterine hayat veren Murat Han'ın akıbetini merak etmişti. Birsen Altuntaş'tan Teşkilat'taki ayrılık iddiasına yanıt gecikmedi.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

TRT 1 dizisi Teşkilat, pazar akşamları aldığı reytinglerle yeni sezon onayı almayı başardı.

Tolga Sarıtaş ve Rabia Soytürk'ün başrollerde yer aldığı Teşkilat, muazzam reyting sonuçlarıyla 7. sezon onayı aldı. Dizinin yeni sezonunda hangi oyuncuların rol alacağı merak edilirken başrol Rabia Soytürk'ün Teşkilat'a veda edeceği açıklandı. Tolga Sarıtaş'ın akıbeti hakkında henüz net bir açıklama gelmezken Birsen Altuntaş dizinin başka bir oyuncusu hakkında açıklama yaptı.

Teşkilat'tan ayrılacağı iddia edilen Murat Han hakkında açıklama geldi.

Birsen Altuntaş, Teşkilat dizisinde Hamdi karakterine hayat veren Murat Han'ın diziden ayrılıp ayrılmayacağı konusuna açıklık getirdi. Bir seyircinin X'te sorduğu 'Murat Han, Teşkilat dizisine devam edecek mi?' sorusuna Altuntaş, 'Devam ediyor' yanıtını verdi.

Murat Han, Teşkilat'ın 7. sezonunda rol almaya devam edecek.

Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
