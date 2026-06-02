article/comments
article/share
Haberler
TV
Arka Sokaklar Oyuncusunun Uzak Şehir'in Sezon Finaline Konuk Olduğu Ortaya Çıktı

Arka Sokaklar Oyuncusunun Uzak Şehir'in Sezon Finaline Konuk Olduğu Ortaya Çıktı

Arka Sokaklar yerli dizi Uzak Şehir
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
02.06.2026 - 13:33
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kanal D'nin reyting rekortmeni aşiret dizisi Uzak Şehir, dün akşam (1 Haziran) yayınlanan sezon finali bölümüyle ekran arası verdi. 2. sezonu tamamlayan Uzak Şehir, yeni sezon onayı alan diziler arasında yer alırken dizinin dikkatli seyircileri sezon finali bölümünde Arka Sokaklar'ın emektar oyuncusunun konuk olarak yer aldığını fark etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Uzak Şehir dün akşam (1 Haziran) yayınlanan sezon finaliyle ekrana kısa bir ara verdi.

Uzak Şehir dün akşam (1 Haziran) yayınlanan sezon finaliyle ekrana kısa bir ara verdi.

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrollerde yer aldığı Uzak Şehir'in 2. sezon finalinde tam üç ayrılık yaşandı. Alper Çankaya, Burç Kümbetlioğlu ve Ferit Kaya'nın ayrıldığı Uzak Şehir'in sezon finali seyirciyi ekran başına kilitlerken dikkatli seyirciler dizide Arka Sokaklar'da rol alan bir oyuncunun konuk olduğunu fark etti.

Uzak Şehir'in sezon finaline Arka Sokaklar'ın Sadık Müdür'ü konuk oldu.

Uzak Şehir'in sezon finaline Arka Sokaklar'ın Sadık Müdür'ü konuk oldu.

Uzak Şehir'de Cihan'ın damat tıraşını yapan berberi canlandıran oyuncunun Arka Sokaklar'da rol alan Seracettin Gözüküçük olduğunu fark eden dikkatli seyircilerin paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın