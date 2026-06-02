Beklenen Sıcak Hava Başlıyor: İstanbul İçin AKOM'dan Yüksek Sıcaklık Uyarısı! 31 Dereceyi Göreceğiz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) tarafından paylaşılan son meteorolojik verilere göre, megakentte sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Özellikle cuma günü termometrelerin 31 dereceyi göstermesiyle yılın en sıcak günlerinden birinin yaşanması öngörülüyor. Hafta sonu da etkisini sürdürecek olan sıcaklıkların 30 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Lodosun taşıdığı sıcak hava dalgasıyla birlikte şehir genelinde bulutsuz ve açık bir gökyüzü hakim olacak. Hafta boyunca ciddi bir yağış dalgası beklenmezken, yalnızca kuzey bölgelerde kısa süreli ve yerel yağmur geçişlerinin görülebileceği bildirildi. Kentin geri kalanında ise tamamen güneşli bir yaz havası tecrübe edilecek.

Sıcaklıkların ani yükselişi nedeniyle yetkililer vatandaşlara yönelik önemli uyarılarda bulundu. Özellikle güneş ışınlarının dik geldiği öğle saatlerinde açık alanda bulunacak kişilerin, yaşanabilecek sağlık sorunlarına ve güneş çarpması riskine karşı tedbirli olmaları gerekiyor. İstanbul'da önümüzdeki günlerde de bu sıcak ve güneşli havanın etkisini korumaya devam edeceği belirtiliyor.

AKOM’un yayımladığı haftalık tahmin raporunda gün gün beklenen hava durumu ve sıcaklık değerleri şöyle sıralandı:

3 Haziran Çarşamba: Az bulutlu ve açık, en düşük 20 derece, en yüksek 29 derece.

4 Haziran Perşembe: Az bulutlu ve açık, en yüksek 30 derece.

5 Haziran Cuma: Az bulutlu ve açık, en yüksek 31 derece.

6 Haziran Cumartesi: Az bulutlu ve açık, en düşük 19 derece, en yüksek 30 derece.

7 Haziran Pazar: Az bulutlu ve açık, en düşük 18 derece, en yüksek 30 derece.

8 Haziran Pazartesi: Az bulutlu ve açık, en düşük 17 derece, en yüksek 29 derece.