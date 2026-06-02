Uzak Şehir’in Sezon Finali Sonrası Çağla Şimşek’in Akıbeti Merak Konusu Oldu

Elif Sude Yenidoğan
02.06.2026 - 14:07
Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, sezon finali bölümünün ardından gündemde kalmaya devam ediyor. Sezon boyunca hem hikayesi hem de oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapım, final bölümüyle izleyicileri yeni sezon öncesinde birçok soru işaretiyle baş başa bıraktı. Dizide yaşanan ayrılıklar kadar kadroda yer alan bazı isimlerin geleceği de merak edilmeye başlandı. Bu isimlerden biri de İpek karakterine hayat veren Çağla Şimşek oldu. Sezon finalinin ardından sosyal medyada oyuncunun yeni sezonda dizide yer alıp almayacağı yönünde çok sayıda soru soruldu. Birsen Altuntaş konuya açıklık getirdi.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Uzak Şehir, yayın hayatına başladığı ilk günden bu yana televizyon ekranlarının en çok konuşulan yapımlarından biri olmayı başardı.

Başrollerinde Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba’nın yer aldığı dizi, her hafta reytinglerde üst sıralarda kendine yer buldu. Hikayeye sonradan katılan oyuncular da dizinin gidişatında önemli rol oynadı. Özellikle İpek karakteriyle seyirci karşısına çıkan Çağla Şimşek, kısa sürede dizinin dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi. Sezon finalinin ardından ise karakterin geleceğiyle ilgili sorular gündeme taşındı.

Dizinin takipçileri, gazeteci Birsen Altuntaş’a sosyal medya üzerinden Çağla Şimşek’in yeni sezonda projede olup olmayacağını sordu.

Altuntaş ise bu konuda henüz kesinleşmiş bir durum bulunmadığını ifade etti. Yapılan açıklamaya göre oyuncunun geleceğiyle ilgili kararın önümüzdeki dönemde netleşmesi bekleniyor. Bu nedenle şu an için Çağla Şimşek’in diziden ayrıldığı ya da devam edeceği yönünde kesin bir bilgi bulunmuyor.

Yeni sezon hazırlıkları başlamadan önce hangi oyuncuların kadroda yer alacağı sorusu şimdiden konuşulmaya başlandı. Ayrılıkların ardından yeni transferlerin olup olmayacağı da merak edilen konular arasında bulunuyor. Çağla Şimşek’in canlandırdığı İpek karakterinin hikayesinin nasıl şekilleneceği ise önümüzdeki süreçte belli olacak. Şu an için yapım ekibinden ya da oyuncudan konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmış değil. Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgiye göre karar aşaması devam ediyor.

Öte yandan sezon finali bölümü dizide bazı vedalara da sahne oldu. Uzak Şehir’in son bölümünde Burç Kümbetlioğlu, Alper Çankaya ve Ferit Kaya’nın hikayeleri sona erdi. Bu ayrılıklar dizinin hayranları arasında geniş yankı uyandırdı. Özellikle Ferit Kaya ve Alper Çankaya’nın vedası sosyal medyada uzun süre konuşuldu.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
