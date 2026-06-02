Uzak Şehir’in Sezon Finali Sonrası Çağla Şimşek’in Akıbeti Merak Konusu Oldu

Altuntaş ise bu konuda henüz kesinleşmiş bir durum bulunmadığını ifade etti. Yapılan açıklamaya göre oyuncunun geleceğiyle ilgili kararın önümüzdeki dönemde netleşmesi bekleniyor. Bu nedenle şu an için Çağla Şimşek’in diziden ayrıldığı ya da devam edeceği yönünde kesin bir bilgi bulunmuyor.

Yeni sezon hazırlıkları başlamadan önce hangi oyuncuların kadroda yer alacağı sorusu şimdiden konuşulmaya başlandı. Ayrılıkların ardından yeni transferlerin olup olmayacağı da merak edilen konular arasında bulunuyor. Çağla Şimşek’in canlandırdığı İpek karakterinin hikayesinin nasıl şekilleneceği ise önümüzdeki süreçte belli olacak. Şu an için yapım ekibinden ya da oyuncudan konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmış değil. Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgiye göre karar aşaması devam ediyor.

Öte yandan sezon finali bölümü dizide bazı vedalara da sahne oldu. Uzak Şehir’in son bölümünde Burç Kümbetlioğlu, Alper Çankaya ve Ferit Kaya’nın hikayeleri sona erdi. Bu ayrılıklar dizinin hayranları arasında geniş yankı uyandırdı. Özellikle Ferit Kaya ve Alper Çankaya’nın vedası sosyal medyada uzun süre konuşuldu.