Finansal Terimlerin Türkçe Karşılıklarına Ne Kadar Hakimsin?

miray soysal
02.06.2026 - 14:01
Ekonomi haberlerini izlerken, toplantılarda veya sosyal medyada gezinirken uçuşan o havalı kelimeler hepimizin malumu...  Eğri oturup doğru konuşalım; finansal jargona hakim olmak hepimize kendimizi iyi hissettirir. 

Şimdi derin bir nefes al ve bilgilerini sınamaya hazırlan! 👇🏻

1. "Leasing" teriminin tam ve resmi Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

2. Riskten korunma amacıyla yapılan finansal işlemlere İngilizcede "Hedge" denir. Bunun en yaygın Türkçe kullanımı nedir?

3. Günlük ekonomi haberlerinde sıkça duyduğumuz "Spread" kelimesinin Türkçe anlamı hangisidir?

4. Ev alırken sıkça duyulan "Mortgage" sisteminin Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından önerilen veya en sık kullanılan Türkçe karşılığı nedir?

5. İki tarafın finansal varlıklarını veya yükümlülüklerini değiştirdiği "Swap" işleminin Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

6. Borsada güvenilir, köklü ve sağlam şirketlerin hisseleri için kullanılan "Blue Chip" teriminin Türkçe çevirisi genellikle nasıl yapılır?

7. Bir işin nasıl yapılacağına dair uzmanlık ve mesleki sırları ifade eden "Know-how" terimi Türkçeye nasıl çevrilir?

8. Potansiyeli yüksek ancak henüz başlangıç aşamasındaki şirketlere yapılan yatırımı anlatan "Venture Capital" ne demektir?

9. Finansal piyasalarda aracılık yapan kişi veya kurumlara verilen "Broker" isminin Türkçe karşılığı nedir?

10. Son olarak: "Due Diligence" terimi, bir şirket satın alınırken veya ortaklık kurulurken yapılan hangi işlemi ifade eder?

Sen finansal terimlerin Türkçe karşılıklarına bayağı hakimsin!

Sadece popüler kavramları değil, daha teknik ifadeleri de ayırt edebilecek bir bilgin var. Bir terim gördüğünde “bu neydi ya?” diye kalmak yerine, büyük ihtimalle hemen anlamını zihninde oturtabiliyorsun. Bu da finansal okuryazarlık konusunda güçlü bir temelinin olduğunu gösteriyor. Kısacası senin yanında “likidite ne demekti?” diye sormadan önce iki kere düşünmek lazım.

Finansal terimlerin Türkçe karşılıkları konusunda oldukça iyi bir seviyedesin.

Karşına çıkan birçok kavramı sadece duymakla kalmıyor, ne anlama geldiğini de genel olarak biliyorsun. Yine de bazı daha teknik ya da az kullanılan terimlerde küçük tereddütler yaşayabilirsin. Bu da gayet normal; çünkü finans dünyası sürekli yeni kavramlarla genişleyen bir alan. Kısacası sen bu dili büyük ölçüde çözmüşsün, biraz daha pratikle çok daha sağlam hale getirebilirsin.

Bazı terimler sana tanıdık geliyor ama Türkçe karşılıkları konusunda hâlâ biraz karışıklık yaşayabiliyorsun.

Özellikle günlük hayatta sık duyulan finans kavramlarını biliyor olsan da, işin teknik tarafında zaman zaman durup düşünmen gerekebilir. Bu kötü bir şey değil; çünkü finans dili gerçekten ilk başta biraz yabancı gelebiliyor. Senin için en iyi yol, terimleri ezberlemek yerine örneklerle öğrenmek olabilir. Birkaç temel kavramı oturttuğunda bu alanda çok daha rahat ilerleyeceksin.

