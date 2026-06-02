Uçuş Görevlileri Yolcuların En Rahatsız Edici Davranışını Açıkladı

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
02.06.2026 - 14:05
Uçuş görevlileri, yolcuların dikkat çekmek için fiziksel temas kurmasının giderek artan ve rahatsız edici bir davranış haline geldiğini söylüyor. Özellikle yardım istemek için dokunma alışkanlığının hem sınır ihlali hem de güvenlik açısından sorun yarattığı belirtiliyor. Kabin ekipleri ise bunun yerine çağrı düğmesinin ya da sözlü iletişimin tercih edilmesini istiyor.

Kaynak: https://www.washingtonpost.com/travel...
Uçuş görevlileri, yolculardan gelen en rahatsız edici davranışlardan birinin kendilerine fiziksel temasla dikkat çekmeye çalışmak olduğunu belirterek, bunun yerine çağrı butonunun kullanılmasını veya sözlü iletişimi tercih etmeleri gerektiğini vurguladı.

Sektörde deneyimli üç kabin memuru Michelle Montez, Joshua Boyd ve Darion Foy, katıldıkları Jumpseat Chronicles podcast’inde yolcuların dikkat çekmek için uçuş görevlilerine dokunmasının yaygın ama istenmeyen bir davranış olduğunu dile getirdi. Boyd, “Uçuş boyunca sürekli dürtülüyor ve dokunuluyoruz” sözleriyle bu durumun neredeyse her uçuşta yaşandığını ifade etti.

Foy ise bazı yolcuların sınırları aşarak uygunsuz temaslarda bulunduğunu, bunun sektör genelinde ciddi bir sorun haline geldiğini söyledi.

Montez de benzer şekilde, “Neredeyse dokunulmadığımız bir uçuş yok” diyerek durumun yaygınlığına dikkat çekti.

Uçuş görevlileri, yolcuların yardım almak için en doğru yöntemin çağrı düğmesini kullanmak ya da kibar bir şekilde seslenmek olduğunu hatırlattı. Boyd, bu konuda yolculara daha net bir mesaj vererek, “Dikkat çekmek istiyorsanız buna dokunarak değil, çağrı ışığını kullanarak ulaşabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Bazı kabin ekiplerinin ise istenmeyen temasları önlemek amacıyla rozet veya yaka kartı gibi görsel uyarılar kullandığı belirtildi. Boyd, yolcuların ısrarcı olması halinde bile nazik ama net bir şekilde sınır koyduklarını, iletişimin sesli şekilde kurulmasının yeterli olduğunu vurguladı.

Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
