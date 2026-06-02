Girl Band Dönemi Son Sürat: Geçtiğimiz Ay Çıkan Klipler

Liz Lemon - Onedio Üyesi
02.06.2026 - 14:31
Mayıs ayı müzik videoları açısından yine çok bereketliydi. Pek çok gibi iddialı isim yeni klipleriyle sevenlerini mutlu ettiler. Özellikle yeni kurulan kız gruplarının klipleri çok konuşuldu. Haydi gelin, beraber yeni çıkan kliplere bakalım!

1. Charli xcx - Rock Music

Yeni neslin en sevilen isimlerinden biri olan Charli xcx, yeni şarkısına çektiği kliple yine farkını konuşturdu. İddialı görsellere sahne olan klip şarkıyla güçlü bir bağ oluşturmuş.

2. Madison Beer - lovergirl

Madison Beer aşkların hızla başlayıp bittiği dijitale çağa bir analog kliple cevap vermiş. Klibi izlerken aşkların doyasıya yaşandığı o eski güzel günlere gidiyorsunuz.

3. Babymonster - Choom

Güney Kore'nin iddialı gruplarından biri olan Babymonster Choom şarkısına çektikleri renkli kliple izlenme rekoruna koşuyor.

4. Drake, Future, Molly Santana - Ran To Atlanta

Üç büyük ismin ortak çalışması olan Ran To Atlanta şarkısı, klibiyle bir sinema filmini andırıyor.

5. Cakal - Zaman Daralıyor

Son dönemin tartışmalı isimlerinden biri olan Cakal da Zaman Daralıyor şarkısına çektiği kliple sevenlerini mutlu etti.

6. manifest X Ajda Pekkan - Hileli

Manifest rüzgarları esmeye devam ediyor! Çok konuşulan Manifest grubu, süperstar Ajda Pekkan ile iş birliğine gittikleri Hileli şarkısına oldukça iddialı bir klip çekti. Yeni ve eski neslin buluşmasını izlemek çok keyifli.

7. Aura - Yuh

Manifest grubunun açtığı yolda ilerleyen, 4 genç kızdan oluşan Aura grubu da ilk şarkılarını eğlenceli bir kliple taçlandırdı ve sahnelere adım attı. Rekabet kızışıyor!

8. Mantra - Bi Kiss

Manifes'in açtığı yoldan ilerleyen bir diğer kız grubu da Mantra oldu. Bi Kiss şarkısına çektikleri kliple sahnelere merhaba dediler.

9. İrem Derici - Kim Özleyecek

Sivri dilinden dolayı gündemden düşmeyen İrem Derici, yeni klibiyle kendisini eleştirenlere güzel bir cevap verdi. Dili sivri olsa da sesi ipek gibi.

10. Sinan Akçıl - Türkler Geliyor

2026 FIFA Dünya Kupası yaklaşırken heyecan da yükseliyor. Sinan Akçıl, Türk Milli Futbol Takımı için yazdığı şarkısını bir kliple taçlandırdı. Bu heyecanı yaşamayalı uzun zaman olmuştu. Kupa zamanını sabırsızlıkla bekliyoruz.

11. LVBEL C5, AKDO - FVCKTHESYSTEM

İki ünlü rapçinin iş birliği yaptığı klip oldukça renkli olmuş. Şarkının hızına yetişilmiyor resmen.

12. Göksel - Be Oğlum

Bir dönem müzik dünyasında fırtınalar estiren Göksel, Be Oğlum şarkısına çektiği kliple sevenlerini mutlu etti. Çoğumuzun hatıralarında onun şarkıları var, olmaya da devam edecek gibi görünüyor.

Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
