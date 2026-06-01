Deniz Sezonu Açılmışken Billboard’ın Hot 100 Listesinde Neler Varmış Bakalım!

Erkan Tuna Budak
01.06.2026 - 19:01
Müziğin nabzı orada burada değil, Billboard'da atıyor! Her ay olduğu gibi bu ay da Billboard Hot 100 listesini mercek altına aldık.

Neler varmış neler!

Choosin' Texas - Ella Langley

Ella Langley Amerikan yerel müziğinin ruhunu tepeye taşıyor ve Teksas hissi veren bu parçayla listelerde rüzgâr estiriyor. Eski tarz tınıları bugünün anlayışıyla harmanlayan şarkı radyolarda çoktan yerini sağlamlaştırdı.

Be Her - Ella Langley

İkinci sırayı da kimseye bırakmayan Ella Langley güçlü sesi ve hikâye anlatıcılığıyla dinleyiciyi anında yakalıyor. Bir kadının içsel hesaplaşmalarını anlatan bu şarkı son dönemin en net işleri arasında.

Drop Dead - Olivia Rodrigo

Olivia Rodrigo o bildiğimiz keskin ve sert tarzıyla geri döndü. Gençlik sancılarını öfkeli ama bir o kadar da hareketli bir dille anlatan parça kısa sürede herkesin diline dolandı.

Man I Need - Olivia Dean

Olivia Dean pürüzsüz sesiyle modern ve yumuşak tınıları birleştiriyor. Doğru insanı bulma arayışını naif bir dille anlatan şarkı pazar sabahı kahvesine çok yakışacak bir havaya sahip.

I Just Might - Bruno Mars

Bruno Mars geçmişin coşkulu müzik ögelerini bugünün hareketliliğiyle birleştirme işini yine çok iyi yapmış. Dinler dinlemez ayağa kalkıp dans etme isteği uyandıran parça yaz aylarının sıcaklığını erkenden hissettiriyor.

So Easy (To Fall In Love) - Olivia Dean

Olivia Dean listedeki ikinci şarkısında da aşkın en zahmetsiz ve hafif hâlini anlatıyor. Sade altyapısı ve duru sesiyle bu parça aşk şarkıları listelerinde üst sıralarda kalmaya kararlı.

Ordinary - Alex Warren

Alex Warren duygusal ağırlığı olan yavaş tarzıyla dikkat çekiyor. Sıradan bir hayatın içindeki büyük aşkı anlatan şarkı çarpıcı sözleriyle dinleyicinin aklında kalıyor.

I Can't Love You Anymore - Ella Langley & Morgan Wallen

Müzik dünyasının iki güçlü ismi bir araya gelince ortaya gerçekten iyi bir iş çıkmış. Ayrılık acısını ve tükenen bir ilişkiyi konu alan bu ortaklık müzik platformlarının en çok dinlenenlerinden biri oldu.

Folded - Kehlani

Kehlani o kendine has tarzını ve samimi söz yazarlığını bu şarkıda da devam ettiriyor. Kırılganlığı ve duygusal teslimiyeti anlatan parça vurucu sesiyle öne çıkıyor.

Dracula - Tame Impala & JENNIE

Tame Impala'nın sıra dışı ses dünyasıyla JENNIE'nin yıldız duruşu beklenmedik bir uyum yakalamış. Sizi içine çeken ezgileri ve karanlık havasıyla yılın dikkat çeken iş birliklerinden.

Bir sonraki Billboard Hot 100 listesinde görüşmek üzere. Müziksiz kalmayın!

Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
