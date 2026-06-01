Dünya Kupası'nda Tartışmalı Durumlarla İlgili Yeni Kurallar Getirildi: İlki Hazırlık Maçında Uygulandı

Yeni uygulamaya göre oyundan alınan futbolcunun, değişiklik tabelasının kalkmasının ardından 10 saniye içinde sahayı terk etmesi gerekiyor. Eğer oyuncu bu süreyi aşarsa, yerine oyuna girecek futbolcu bir dakika boyunca saha kenarında bekletilecek. Bu süreçte takım sahada 10 kişi mücadele edecek.

Kuralın ilk örneklerinden biri dün oynanan Japonya - İzlanda karşılaşmasında yaşandı. İzlanda’da Hlynsson’un oyundan çıkışı 10 saniyeyi geçtiği için yerine girecek Thorvaldsson bir dakika boyunca oyuna alınmadı. İzlanda’nın eksik kaldığı bu bölümde Japonya ağları havalandırmayı başardı.