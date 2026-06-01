Dünya Kupası'nda Tartışmalı Durumlarla İlgili Yeni Kurallar Getirildi: İlki Hazırlık Maçında Uygulandı

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
01.06.2026 - 19:11
ABD, Meksika ve Kanada’nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı 2026 Dünya Kupası, FIFA’nın oyunun temposunu artırmayı hedefleyen yeni hakem uygulamalarına da sahne olacak.

FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina, Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) tarafından onaylanan ve turnuvada yürürlüğe girecek yeni düzenlemeleri kamuoyuyla paylaştı.

Değişen kural ilk kez uygulandı ve sonuç verdi.

Yeni uygulamaya göre oyundan alınan futbolcunun, değişiklik tabelasının kalkmasının ardından 10 saniye içinde sahayı terk etmesi gerekiyor. Eğer oyuncu bu süreyi aşarsa, yerine oyuna girecek futbolcu bir dakika boyunca saha kenarında bekletilecek. Bu süreçte takım sahada 10 kişi mücadele edecek.

Kuralın ilk örneklerinden biri dün oynanan Japonya - İzlanda karşılaşmasında yaşandı. İzlanda’da Hlynsson’un oyundan çıkışı 10 saniyeyi geçtiği için yerine girecek Thorvaldsson bir dakika boyunca oyuna alınmadı. İzlanda’nın eksik kaldığı bu bölümde Japonya ağları havalandırmayı başardı.

Zaman geçirenler artık yandı.

Oyunun temposunu artırmayı hedefleyen yeni düzenlemeler kapsamında taç atışları, kale vuruşları ve oyuncu değişikliklerinde süre sınırı uygulanacak. Futbolcunun taç kullanımını bilerek geciktirdiğinin düşünülmesi halinde hakem önce uyarıda bulunacak. Buna rağmen taç atışı 5 saniye içinde kullanılmazsa top rakip takıma verilecek.

Benzer şekilde kale vuruşlarının da belirlenen süre içerisinde kullanılması gerekecek. Kaleci ya da takımın oyunu geciktirmesi durumunda, 5 saniyelik sürenin aşılması halinde rakip ekip korner kazanacak.

Yeni kurallar arasında disiplin cezalarıyla ilgili dikkat çeken bir madde de yer aldı. Saha içinde rakibiyle tartışma yaşayan bir futbolcunun konuşurken ağzını eliyle, koluyla veya formasıyla kapatması halinde hakem doğrudan kırmızı kart gösterebilecek.

Sakatlık numarası pahalıya patlayabilir.

Yeni düzenlemelere göre hakem kararını protesto amacıyla sahayı terk eden futbolcu kırmızı kartla cezalandırılabilecek. Ayrıca bir takımın maçı tatil ettirecek davranışlarda bulunması halinde hükmen mağlup sayılması da gündemde olacak.

Sakatlıklarla ilgili uygulamada da değişikliğe gidildi. Sahada tedavi gören bir oyuncu, müdahalenin ardından oyuna hemen dönemeyecek. Futbolcunun yeniden sahaya girebilmesi için en az 1 dakika boyunca kenarda beklemesi gerekecek.

VAR'ın alanı genişliyor.

VAR sistemi artık bazı yeni pozisyonlarda da devreye girebilecek. Bunlar arasında yanlış verilen ikinci sarı kart sonrası çıkan kırmızı kartlar, kartın yanlış futbolcuya gösterilmesi ve hatalı korner kararları yer alıyor.

Hakemin yanlış korner kararı verdiğinin tespit edilmesi halinde, atış kullanılmadan önce karar değiştirilebilecek. Ancak korner kullanıldıktan sonra pozisyona dönüş yapılmayacak.

Öte yandan aşırı sıcak hava koşullarında futbolcuların korunması amacıyla su molası uygulaması da devam edecek. Molaların genellikle her iki devrenin 22. dakikası civarında verilmesi planlanıyor.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
