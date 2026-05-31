Şahan Gökbakar, Recep İvedik 8'den İlk Kareyi Paylaştı!

Lila Ceylan - Magazin Editörü
Türk sinemasının en çok izlenen serilerinden biri olan Recep İvedik'in yeni filmi için geri sayım sürüyor. Yaklaşık 1 ay önce çekimlerine başlanan Recep İvedik 8'den ilk kare sonunda geldi. Şahan Gökbakar'ın yaptığı paylaşım filmin hayranlarını şimdiden heyecanlandırmayı başardı. 

Şahan Gökbakar'ın kariyeri, televizyon ekranlarında yaptığı skeçler ve karakter çalışmalarıyla başladı. Ancak onu milyonlarla buluşturan asıl proje hiç kuşkusuz Recep İvedik oldu.

İlk filmi 2008 yılında vizyona giren seri, kısa sürede Türkiye'nin en büyük gişe fenomenlerinden birine dönüştü. Kaba ama kendine has tavırlarıyla hafızalara kazınan Recep İvedik karakteri, yıllar boyunca milyonlarca seyirciyi sinema salonlarına çekmeyi başardı.

Serinin her filmi gişede büyük başarı elde ederken Recep İvedik, Türk sinema tarihinin en çok izlenen yapımları arasında yerini aldı. Şahan Gökbakar da yalnızca oyuncu kimliğiyle değil, senarist ve yapımcı yönüyle de sektörün en güçlü isimlerinden biri haline geldi. Son olarak 2022 yılında Disney+ platformunda yayınlanan Recep İvedik 7, sinema yerine dijital platformda izleyiciyle buluşmasına rağmen büyük ses getirmiş ve uzun süre gündemde kalmıştı.

Recep İvedik 8'in yolda olduğu haberi ise ilk olarak 2025 yılının son aylarında netleşmişti.

Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda karakterin yeni görseline yer verirken, '2026'da... Baba sağlam geliyor!' notunu düşerek serinin devam edeceğini bizzat duyurmuştu.

Recep İvedik 7'nin Disney+ tarafında önemli bir başarı elde ettiği konuşulurken, kulislerde yapımın platforma ciddi sayıda yeni abone kazandırdığı iddiaları gündeme gelmişti. Bu başarının ardından Disney+ ile Şahan Gökbakar arasında yeni film için yeniden anlaşma sağlandığı öğrenilmişti. Platform tarafından yapılan açıklamada Recep İvedik 8'in de tıpkı bir önceki yapım gibi doğrudan Disney+ üzerinden yayınlanacağı belirtilmişti.

Kulislerde dolaşan bilgilere göre yeni filmin iki bölüm halinde izleyici karşısına çıkması bekleniyor.

Bekleyiş sürerken bugün Recep İvedik 8'den ilk kare de paylaşıldı.

Şahan Gökbakar'ın yayınladığı fotoğrafta Recep İvedik'in yanı sıra serinin sevilen karakterlerinden bazı isimler de yer aldı. Kare kısa sürede sosyal medyada yayılırken, özellikle nostaljik havası ve karakterlerin bir araya gelmesi hayranları heyecanlandırdı.

Paylaşımına, 'Aşıksan vur saza, şoförsen bas gaza... KARAAMBAR toplandı...' notunu düşen Gökbakar, serinin unutulmaz esprilerinden birine de gönderme yaptı. Fotoğrafın ardından sosyal medya kullanıcıları yeni filmle ilgili tahminlerini paylaşırken, birçok kişi Recep İvedik 8'in şimdiden yılın en çok konuşulan yerli yapımlarından biri olmaya aday olduğu yorumunda bulundu.

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
