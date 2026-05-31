Sihirli Annem'in Betüş'ü İnci Türkay, Boyunu Geçen Oğlunu Paylaştı!

Lila Ceylan - Magazin Editörü
31.05.2026 - 20:02
Bir döneme damga vuran Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Betüş karakteriyle hafızalara kazınan İnci Türkay, bu kez oğluyla gündeme geldi. Uzun yıllardır özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden oyuncu, üniversiteden mezun olan oğlu Ali ile verdiği pozları paylaşınca sosyal medyada yorum yağmuru başladı. 

2000'li yılların başında ekranlara gelen Sihirli Annem dizisini hatırlamayan yoktur.

İlk olarak 2003 yılında Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan dizi, kısa sürede çocukların ve ailelerin vazgeçilmez yapımlarından biri haline geldi. Periler, büyüler, aile ilişkileri ve eğlenceli hikâyeleri bir araya getiren yapım, yıllar boyunca Türk televizyon tarihinin en sevilen fantastik dizilerinden biri olarak anıldı. Toplam 7 sezon ve 240'tan fazla bölüm süren dizi, final yapmasının ardından bile defalarca tekrar yayınlandı ve her kuşağın yeniden keşfettiği bir fenomene dönüştü.

İşte bu başarının merkezinde yer alan isimlerden biri de Betüş karakterine hayat veren İnci Türkay'dı. Şefkatli tavırları, naifliği, zarafeti ve aileyi bir arada tutan güçlü anne figürüyle milyonların sevgisini kazanan oyuncu, yalnızca çocukların değil yetişkinlerin de gönlünde özel bir yer edindi. Aradan geçen yıllara rağmen Betüş karakterinin hala sosyal medyada konuşulması ve dizinin tekrarlarının ilgi görmesi de bunun en büyük göstergelerinden biri.

Sihirli Annem'in ardından zaman zaman farklı projelerde yer alsa da İnci Türkay'ı eskisi kadar sık ekranlarda görmedik.

Ünlü oyuncu, 2004 yılında kendisi gibi oyuncu olan Atilla Saral ile evlendi. Uzun yıllardır birlikte olan çift, evliliklerinin ardından yaşamlarını büyük ölçüde İngiltere'ye taşıdı. Özellikle son yıllarda Londra'da sakin bir hayat sürmeyi tercih eden Türkay, magazin dünyasından da uzak kalmayı seçti.

Çift, oğulları Ali'nin doğumuyla birlikte aile yaşamına odaklandı. İnci Türkay, yıllar boyunca özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ederken oğlu Ali'yi de kameralardan mümkün olduğunca uzak büyüttü. Bu nedenle oyuncunun aile hayatına dair paylaşımları her zaman takipçilerinin büyük ilgisini çekti.

Ailesini sosyal medyada çok sık paylaşmayan İnci Türkay, geçtiğimiz saatlerde oğlu Ali'nin hayatındaki önemli bir dönüm noktasını takipçileriyle paylaştı.

Üniversite eğitimini tamamlayan oğluyla çekildiği fotoğrafları yayınlayan oyuncu, duygusal notuyla da dikkat çekti.

Türkay paylaşımında, 'Canım oğlum🤍 Bugün üniversite yıllarının son sınavı ve öğrenciliğinin de son günüydü. Yıllar ne çabuk geçti… Emeklerinle, sabrınla ve güzel kalbinle gurur duyuyorum. Seni çok seviyorum 🤍 Yeni başlangıçların hep mutluluk getirsin' ifadelerini kullandı.

Kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşımın ardından sosyal medya kullanıcıları da yorumlarını peş peşe sıraladı. Özellikle Ali'nin artık annesinin boyunu geçmiş olması dikkat çekerken, birçok kişi genç ismin yüz hatları ve gülüşüyle annesine benzediğini dile getirdi. Bir dönemin Betüş'ünü çocuklarıyla izleyenlerin bugün İnci Türkay'ın oğlunun üniversiteden mezun olduğunu görmesi ise pek çok kişiye yılların ne kadar hızlı geçtiğini bir kez daha hatırlattı.

Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Reklam
