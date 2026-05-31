Sihirli Annem'in Betüş'ü İnci Türkay, Boyunu Geçen Oğlunu Paylaştı!

İlk olarak 2003 yılında Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan dizi, kısa sürede çocukların ve ailelerin vazgeçilmez yapımlarından biri haline geldi. Periler, büyüler, aile ilişkileri ve eğlenceli hikâyeleri bir araya getiren yapım, yıllar boyunca Türk televizyon tarihinin en sevilen fantastik dizilerinden biri olarak anıldı. Toplam 7 sezon ve 240'tan fazla bölüm süren dizi, final yapmasının ardından bile defalarca tekrar yayınlandı ve her kuşağın yeniden keşfettiği bir fenomene dönüştü.

İşte bu başarının merkezinde yer alan isimlerden biri de Betüş karakterine hayat veren İnci Türkay'dı. Şefkatli tavırları, naifliği, zarafeti ve aileyi bir arada tutan güçlü anne figürüyle milyonların sevgisini kazanan oyuncu, yalnızca çocukların değil yetişkinlerin de gönlünde özel bir yer edindi. Aradan geçen yıllara rağmen Betüş karakterinin hala sosyal medyada konuşulması ve dizinin tekrarlarının ilgi görmesi de bunun en büyük göstergelerinden biri.