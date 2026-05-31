Volkan Bahçekapılı'nın Yeni Aşkı, Eski Eşi Buse Terim'e Benzerliğiyle Dikkat Çekti!

Bir dönem moda ve yaşam içerikleri ürettiği bloguyla geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Terim, zamanla sosyal medyanın en bilinen isimlerinden biri haline geldi. Stil önerileri, günlük yaşam paylaşımları ve aile hayatına dair içerikleriyle kendine özgü bir alan yaratan Buse Terim, magazin dünyasının da yakından takip ettiği isimler arasında yer aldı.

Buse Terim, 2014 yılında iş insanı Volkan Bahçekapılı ile dünyaevine girmişti. Uzun yıllar devam eden evlilikleri boyunca magazin dünyasının örnek çiftlerinden biri olarak gösterilen ikili, evliliklerini iki kız çocuklarıyla taçlandırmıştı. Çiftin kızları Nil ve Naz, zaman zaman aile paylaşımlarında da yer alarak sosyal medyada büyük ilgi görüyordu.

Ancak dışarıdan oldukça uyumlu görünen birliktelik, yıllar sonra beklenmedik bir şekilde sona erdi. Buse Terim ve Volkan Bahçekapılı, 2024 yılında boşanma kararı alarak yollarını ayırdı. Çift, evliliklerini karşılıklı anlaşmayla sonlandırırken ayrılık haberleri magazin gündeminde uzun süre konuşulmuştu.