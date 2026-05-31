1 Haziran - 7 Haziran Oğlak Burcu Haftalık Burç Yorumu

1 - 7 Haziran 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.05.2026 - 18:16
Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Oğlak ve yükselen Oğlak burçları 1 Haziran - 7 Haziran haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 1 Haziran - 7 Haziran haftan nasıl geçecek? Bu hafta Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarını neler bekliyor?

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bu hafta ortasında yönetici gezegenin Satürn'ün Güneş ile kurduğu altmışlık açı ofisteki iletişim becerilerini ciddiyetle harmanlaman gerektiğini fısıldıyor. Yazılı ve sözlü tüm sözleşmelerde disiplinli davranarak kendini güvence altına alıyorsun. Projelerindeki bu sarsılmaz kontrol gücün mesleki anlamda sana otoriter bir saygınlık kazandırıyor.

Hafta başındaki Merkür'ün Yengeç burcuna geçişi ortaklık ve danışmanlık alanında empati gücünü arşa çıkararak seni mükemmel bir müzakereci yapıyor. Karşı tarafın ihtiyaçlarını doğru analiz ederek iki tarafı da mutlu edecek anlaşmalara imza atıyorsun. İkili ilişkilerden doğan bu fırsatlar sana beklenmedik bir nakit akışı da sağlıyor.

Peki ya aşk? Hafta sonuna doğru Venüs'ün Boğa burcuna geçişi aşk evini şenlendirerek romantizm konusunda çok daha cömert ve net kararlar almanı destekliyor. İlişkin varsa, partnerinle sanatsal etkinliklere katılıp hayatın tadını çıkararak beraberliğinizi sağlamlaştırıyorsunuz. Bekarsan, işkolikliğini bir kenara bırakıp tamamen aşkın güzelliğine değer veren sadık insanlara şans tanıyorsun. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

