Sevgili Oğlak, bu haftaya Güneş ile Satürn altmışlığının getirdiği profesyonel güçle başlayarak ticari iletişiminde sınırları net olarak belirliyorsun. Gelen mailleri ve teklifleri titizlikle süzgeçten geçirip pürüz bırakmadan ilerleyerek kariyerini tamamen güvence altına alıyorsun. Kendi kurallarını nazikçe kabul ettiren bu otoriten, mesleki anlamda sana saygınlık kazandırıyor.

Tabii bir de Merkür'ün Yengeç burcuna geçişi var! Bu geçiş ise empati ve analiz yeteneğini güçlendirerek sözleşmelerde arabulucu rolünü üstlenmeni sağlıyor. Müşterilerin ve ortakların beklentilerini şefkatle dinleyip ortak yollar bularak şirketine büyük bir kâr sağlıyorsun. Başarıyla yönettiğin diplomasi nakit akışını da hızlandırıyor. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…