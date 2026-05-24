Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 25 Mayıs - 31 Mayıs Oğlak Burcu Haftalık Burç Yorumu

25 - 31 Mayıs 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
24.05.2026 - 18:01
Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Oğlak ve yükselen Oğlak burçları 25 Mayıs - 31 Mayıs haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 25 Mayıs - 31 Mayıs haftan nasıl geçecek? Bu hafta Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarını neler bekliyor?

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bu hafta Mars ile Plüton karesi kendi içindeki dönüşümü tetikleyerek seni radikal kararlar almaya zorluyor. Eski kalıplarını yıkarak kariyerinde riskli lakin çok kârlı adımlar atacaksın. Cesaretini toplayarak yürüttüğün yeni projeler yöneticilerinin gözünü kamaştırarak sana prestij kazandırıyor.

Hafta ortasında ise Güneş ile Neptün altmışlığı yakın çevrenle kurduğun iletişimde sana ilham veriyor. Yazılı projeler, reklam kampanyaları veya dijital içerikler üreterek banka hesabını epey büyüteceksin. Kelimelerin gücünü kullanarak servetini artırmanın yolunu bulmuş gibisin! 

Peki ya aşk? Yay burcundaki Mavi Dolunay ruhsal dünyanda aydınlanma yaşatarak gizli kalmış duygularını ortaya dökmeni söylüyor. İlişkin varsa, partnerinle geçmişin tüm yüklerini şeffafça konuşarak ilişkinizi arındıracaksınız. Bekarsan, içine kapanık tavrını kırarak hislerini cesurca itiraf edeceğin harika bir süreç seni bekliyor. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

