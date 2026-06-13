Ege Kökenli, Dedesinin Vefatı Üzerine Yaptığı Paylaşıma Gelen Şoke Edici Yorumu Açıkladı

Düğün gününde dedesiyle çekilen özel bir kareyi paylaşarak ona veda eden Ege Kökenli, bazı sosyal medya kullanıcılarının paylaşımı yanlış yorumladığını söyledi. “Dedemi daha yeni kaybettim, benim için çok özel bir insandı. Düğünümde dedemle bir fotoğrafımızı paylaştım. Ben gelinlikliyim, dedemde de papyon var. Altına ‘En güzel anılarımın kahramanını kaybettim’ yazdım. Biz ona dede demezdik, Teo derdik.”

Ancak paylaşımın ardından gelen bir yorum karşısında büyük şaşkınlık yaşadığını belirten oyuncu, bir takipçisinin fotoğrafı yanlış anlayarak kendisine “Ey para sen nelere kadirsin” yazdığını söyledi. “Sonra fotoğrafın altına ‘Ey para sen nelere kadirsin’ diye yorum geldi. Dayanamadım, cevap verdim. Bunu yazan da, yanlış anlaşılmasın özellikle belirtiyorum, kapalı bir kadın.”

Takipçisine verdiği yanıtı da paylaşan Kökenli, insanların yorum yapmadan önce paylaşımları dikkatlice okumaları gerektiğini vurguladı. “Senin inandığın dinin ilk emri oku. Bir paragraf yazmışım, dedem yazmışım; oku be güzel kardeşim. Okumaya vakit ayırmak istemedin, o zaman niye yorum yazmaya vakit ayırdın? Beni çıldırtan şey bu.”