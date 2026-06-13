Ege Kökenli, Dedesinin Vefatı Üzerine Yaptığı Paylaşıma Gelen Şoke Edici Yorumu Açıkladı
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Oyuncu Ege Kökenli, dedesinin vefatı üzerine yaptığı paylaşıma gelen şoke eden yorumu itiraf etti. Düğününde dedesiyle verdiği bir pozu yayınlayarak veda paylaşımı yapan Ege Kökenli'ye bir takipçisi 'para için yaşlı adamla evlendi' imasında bulundu. Kökenli, takipçisinin kendisine 'Ey para sen nelere kadirsin' yazdığını açıkladı.
KAYNAK: DanlaCast
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Oyuncu Ege Kökenli, dedesinin vefatının ardından yaptığı duygusal paylaşım sonrası aldığı bir yorumu ilk kez anlattı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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