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Ege Kökenli, Dedesinin Vefatı Üzerine Yaptığı Paylaşıma Gelen Şoke Edici Yorumu Açıkladı

Ege Kökenli, Dedesinin Vefatı Üzerine Yaptığı Paylaşıma Gelen Şoke Edici Yorumu Açıkladı

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
13.06.2026 - 10:27
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Oyuncu Ege Kökenli, dedesinin vefatı üzerine yaptığı paylaşıma gelen şoke eden yorumu itiraf etti. Düğününde dedesiyle verdiği bir pozu yayınlayarak veda paylaşımı yapan Ege Kökenli'ye bir takipçisi 'para için yaşlı adamla evlendi' imasında bulundu. Kökenli, takipçisinin kendisine 'Ey para sen nelere kadirsin' yazdığını açıkladı.

KAYNAK: DanlaCast

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Oyuncu Ege Kökenli, dedesinin vefatının ardından yaptığı duygusal paylaşım sonrası aldığı bir yorumu ilk kez anlattı.

Oyuncu Ege Kökenli, dedesinin vefatının ardından yaptığı duygusal paylaşım sonrası aldığı bir yorumu ilk kez anlattı.

Düğün gününde dedesiyle çekilen özel bir kareyi paylaşarak ona veda eden Ege Kökenli, bazı sosyal medya kullanıcılarının paylaşımı yanlış yorumladığını söyledi. “Dedemi daha yeni kaybettim, benim için çok özel bir insandı. Düğünümde dedemle bir fotoğrafımızı paylaştım. Ben gelinlikliyim, dedemde de papyon var. Altına ‘En güzel anılarımın kahramanını kaybettim’ yazdım. Biz ona dede demezdik, Teo derdik.”

Ancak paylaşımın ardından gelen bir yorum karşısında büyük şaşkınlık yaşadığını belirten oyuncu, bir takipçisinin fotoğrafı yanlış anlayarak kendisine “Ey para sen nelere kadirsin” yazdığını söyledi. “Sonra fotoğrafın altına ‘Ey para sen nelere kadirsin’ diye yorum geldi. Dayanamadım, cevap verdim. Bunu yazan da, yanlış anlaşılmasın özellikle belirtiyorum, kapalı bir kadın.”

Takipçisine verdiği yanıtı da paylaşan Kökenli, insanların yorum yapmadan önce paylaşımları dikkatlice okumaları gerektiğini vurguladı. “Senin inandığın dinin ilk emri oku. Bir paragraf yazmışım, dedem yazmışım; oku be güzel kardeşim. Okumaya vakit ayırmak istemedin, o zaman niye yorum yazmaya vakit ayırdın? Beni çıldırtan şey bu.”

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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