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İstanbul'a Yeni Metro Müjdesi: Ümraniye-Kavacık-Beykoz Hattında Yapımı Bakanlık Üstlendi

İstanbul'a Yeni Metro Müjdesi: Ümraniye-Kavacık-Beykoz Hattında Yapımı Bakanlık Üstlendi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
18.08.2026 - 08:22
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İstanbul Anadolu Yakası'nda trafiği büyük ölçüde rahatlatması hedeflenen Ümraniye-Kavacık-Beykoz metro hattının yapımını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı devraldı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte projenin ihale ve inşaat süreçleri tek elden hızla yürütülecek.

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İstanbul'un en yoğun akslarından birinde hayata geçirilecek yeni metro hattında kritik bir yetki değişikliği yapıldı.

İstanbul'un en yoğun akslarından birinde hayata geçirilecek yeni metro hattında kritik bir yetki değişikliği yapıldı.

Anadolu Yakası'nda iş merkezleri ile yoğun yerleşim yerlerini birbirine bağlayacak olan Ümraniye-Kavacık-Beykoz metro projesi, Cumhurbaşkanı Kararı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın üstlendiği raylı sistem projeleri listesine eklendi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 11628 sayılı karar doğrultusunda, şehir içi raylı ulaşım sistemlerinin devrine ilişkin mevzuata yeni bir hüküm eklendi. Bu düzenlemeyle birlikte hattın projelendirilmesi, ihale takviminin oluşturulması ve inşaat aşamalarının tamamı doğrudan bakanlık denetiminde yürütülecek.

Sürecin merkezi idare tarafından üstlenilmesi, olası bürokratik gecikmelerin önüne geçmeyi ve çalışmaların daha hızlı tamamlanmasını hedefliyor. Proje kapsamındaki altyapı ve üstyapı işleri eksiksiz olarak bitirildikten sonra, kullanıma hazır hale gelen hat hizmet sunumu amacıyla yetkili işletmeci kuruluşa teslim edilecek.

Bölgedeki araç trafiğini ve toplu taşımadaki yoğunluğu önemli ölçüde azaltması planlanan metro hattının durak noktaları, net güzergâhı ve yapım takvimi hakkındaki teknik detayların ise önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılması öngörülüyor. Projede ihale sürecinin netleşmesiyle sahada ilk kazma vurulacak.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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