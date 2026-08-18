İstanbul'a Yeni Metro Müjdesi: Ümraniye-Kavacık-Beykoz Hattında Yapımı Bakanlık Üstlendi

Anadolu Yakası'nda iş merkezleri ile yoğun yerleşim yerlerini birbirine bağlayacak olan Ümraniye-Kavacık-Beykoz metro projesi, Cumhurbaşkanı Kararı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın üstlendiği raylı sistem projeleri listesine eklendi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 11628 sayılı karar doğrultusunda, şehir içi raylı ulaşım sistemlerinin devrine ilişkin mevzuata yeni bir hüküm eklendi. Bu düzenlemeyle birlikte hattın projelendirilmesi, ihale takviminin oluşturulması ve inşaat aşamalarının tamamı doğrudan bakanlık denetiminde yürütülecek.

Sürecin merkezi idare tarafından üstlenilmesi, olası bürokratik gecikmelerin önüne geçmeyi ve çalışmaların daha hızlı tamamlanmasını hedefliyor. Proje kapsamındaki altyapı ve üstyapı işleri eksiksiz olarak bitirildikten sonra, kullanıma hazır hale gelen hat hizmet sunumu amacıyla yetkili işletmeci kuruluşa teslim edilecek.

Bölgedeki araç trafiğini ve toplu taşımadaki yoğunluğu önemli ölçüde azaltması planlanan metro hattının durak noktaları, net güzergâhı ve yapım takvimi hakkındaki teknik detayların ise önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılması öngörülüyor. Projede ihale sürecinin netleşmesiyle sahada ilk kazma vurulacak.