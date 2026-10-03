Divan Edebiyatının Bağrından Kopmuş Düğün Davetiyesi Goygoycuların Diline Düştü
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Evlilik telaşı, düğün hazırlıkları derken davetiyeler genelde hep aynı standart kalıplardan oluşur. 'Hayatımızı birleştiriyoruz, sizi de bekleriz', 'Bu mutlu günümüzde...' gibi metinler tam bir klasiktir desek yeridir. Ancak X (Twitter) platformunda paylaşılan bir davetiye var ki, okumak için yanınızda bir Türk Dili ve Edebiyatı hocası ya da kalınca bir Osmanlıca-Türkçe sözlük bulundurmanız gerekebilir!
Gelin bu beyin yakan, insanı bir anda 19. yüzyıla ışınlayan davetiyeye hep birlikte bakalım.
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İşte o davetiye: Sosyal medya kullanıcısı @hakisell, "Gördüğünüz bütün davetiyeleri unutun" notuyla paylaştı👇
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Dipnot da En Az Davetiyenin Kendisi Kadar Efsane!
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"Davetiyeyi okumaya çalışırken"👇
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"Davetiyeyi sesli okursak olacaklar"👇
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Yazanı anlamak için Grok'a başvuranlar da oldu tabii!👇
Davetiyenin sahibi de bulunmuş👇
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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