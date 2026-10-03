Divan Edebiyatının Bağrından Kopmuş Düğün Davetiyesi Goygoycuların Diline Düştü

Davetiyede klasik 'Düğünümüze bekleriz' cümlesi yerine öyle bir giriş yapılmış ki, kendinizi TRT'nin dönem dizisinde padişahın fermanını okuyor gibi hissediyorsunuz!

Davetiye 'Bâis-i İbtihaç u Sürûr Olan İzdivâcımız' (Mutluluk ve Sevinç Sebebi Olan Evliliğimiz) başlığıyla açılışı yapıyor. Biz daha ilk satırdan elendik!

'Teşrif-i kudemâ', 'fuzalâ-yı kirâm', 'kalb-i nâçizânemizde bî-pâyân bir meserret' derken davetiyenin dili o kadar ağır ki, okuyanların 'Acaba takı töreninde çeyrek altın yerine akçe mi takacağız?' diye düşünmesi işten bile değil.

Ayrıca klasik 'Kız Tarafı / Erkek Tarafı' yerine 'Kerîmeleri' (Kızları) ve 'Mahdûmları' (Oğulları) kelimelerinin kullanılması da nostalji seviyesini arşa çıkarmış.

Düğün tarihi mi? Tabii ki 'Târih-i Saâdet: 10.10.2026', düğün yeri ise 'Mahall-i Cemiyet'!

Şaka maka tarih olarak gelecekteyiz (2026) ama dilimiz 1800'lerde kalmış gibi.