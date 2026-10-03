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Divan Edebiyatının Bağrından Kopmuş Düğün Davetiyesi Goygoycuların Diline Düştü

Divan Edebiyatının Bağrından Kopmuş Düğün Davetiyesi Goygoycuların Diline Düştü

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
03.10.2026 - 14:56
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Evlilik telaşı, düğün hazırlıkları derken davetiyeler genelde hep aynı standart kalıplardan oluşur. 'Hayatımızı birleştiriyoruz, sizi de bekleriz', 'Bu mutlu günümüzde...' gibi metinler tam bir klasiktir desek yeridir. Ancak X (Twitter) platformunda paylaşılan bir davetiye var ki, okumak için yanınızda bir Türk Dili ve Edebiyatı hocası ya da kalınca bir Osmanlıca-Türkçe sözlük bulundurmanız gerekebilir! 

Gelin bu beyin yakan, insanı bir anda 19. yüzyıla ışınlayan davetiyeye hep birlikte bakalım.

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İşte o davetiye: Sosyal medya kullanıcısı @hakisell, "Gördüğünüz bütün davetiyeleri unutun" notuyla paylaştı👇

İşte o davetiye: Sosyal medya kullanıcısı @hakisell, "Gördüğünüz bütün davetiyeleri unutun" notuyla paylaştı👇
twitter.com

Davetiyede klasik 'Düğünümüze bekleriz' cümlesi yerine öyle bir giriş yapılmış ki, kendinizi TRT'nin dönem dizisinde padişahın fermanını okuyor gibi hissediyorsunuz!

Davetiye 'Bâis-i İbtihaç u Sürûr Olan İzdivâcımız' (Mutluluk ve Sevinç Sebebi Olan Evliliğimiz) başlığıyla açılışı yapıyor. Biz daha ilk satırdan elendik!

'Teşrif-i kudemâ', 'fuzalâ-yı kirâm', 'kalb-i nâçizânemizde bî-pâyân bir meserret' derken davetiyenin dili o kadar ağır ki, okuyanların 'Acaba takı töreninde çeyrek altın yerine akçe mi takacağız?' diye düşünmesi işten bile değil.

Ayrıca klasik 'Kız Tarafı / Erkek Tarafı' yerine 'Kerîmeleri' (Kızları) ve 'Mahdûmları' (Oğulları) kelimelerinin kullanılması da nostalji seviyesini arşa çıkarmış. 

Düğün tarihi mi? Tabii ki 'Târih-i Saâdet: 10.10.2026', düğün yeri ise 'Mahall-i Cemiyet'! 

Şaka maka tarih olarak gelecekteyiz (2026) ama dilimiz 1800'lerde kalmış gibi.

Dipnot da En Az Davetiyenin Kendisi Kadar Efsane!

Dipnot da En Az Davetiyenin Kendisi Kadar Efsane!

Görselin en altında minik bir bilgilendirme notu var. Öyle 'Çocuklara iyi uykular' falan yazmıyor tabii ki. 

'Cemiyetimizde velvele-i çeng ü çangâneye yer verilmeyip...' 

Yani meali şu: Vur patlasın çal oynasın, Ankara havaları, halaylar filan yok. Ruhu dinlendiren nağmeler eşliğinde ikramda bulunulacak. İsteyen kadın misafirler için de müstakil bir 'mahfil' (özel alan) ayrılmış.

Peki, sosyal medya kullanıcıları bu son derece Edebi ve bir hayli derin davetiye karşısında ne dedi? Gelin bir de yorumlara bakalım.

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"Davetiyeyi okumaya çalışırken"👇

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"Davetiyeyi sesli okursak olacaklar"👇

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Yazanı anlamak için Grok'a başvuranlar da oldu tabii!👇

Yazanı anlamak için Grok'a başvuranlar da oldu tabii!👇

Tam metni bir kez de yapay zekadan okumak isteyenler için Grok'un yanıtını da buraya bıraktık!

Davetiyenin sahibi de bulunmuş👇

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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