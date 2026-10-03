Arkadaşlarını Kazada Kaybeden İkizler: Trafik Kazalarını Önleyecek Sistemle Birinci Oldular
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Şanlıurfa'da Siverek Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) eğitim gören ikiz kardeşler Muhammet Kemal ve Mustafa Emir Çakırkalın, trafik kazasında kaybettikleri arkadaşlarının anısına bir proje geliştirdi. Zincirleme kazaları önlemeyi amaçlayan 'Akıllı Trafik Sistemi', TEKNOFEST'te birinci oldu.
İşte detaylar.
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Projenin Çıkış Noktası: Yaşanan Acılar
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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