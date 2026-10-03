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Arkadaşlarını Kazada Kaybeden İkizler: Trafik Kazalarını Önleyecek Sistemle Birinci Oldular

Arkadaşlarını Kazada Kaybeden İkizler: Trafik Kazalarını Önleyecek Sistemle Birinci Oldular

Şanlıurfa
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
03.10.2026 - 09:08
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Şanlıurfa'da Siverek Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) eğitim gören ikiz kardeşler Muhammet Kemal ve Mustafa Emir Çakırkalın, trafik kazasında kaybettikleri arkadaşlarının anısına bir proje geliştirdi. Zincirleme kazaları önlemeyi amaçlayan 'Akıllı Trafik Sistemi', TEKNOFEST'te birinci oldu. 

İşte detaylar. 

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Projenin Çıkış Noktası: Yaşanan Acılar

Projenin Çıkış Noktası: Yaşanan Acılar

İkizler projeyi, bilgisayar öğretmenleri Barış Mustafa Öztürk'ün danışmanlığında geliştirdi. Öztürk'e göre projenin arkasında iki acı olay var:

'Çocuklarımızın bu projeden esinlenmesinin temelinde 2 yıl önce Gaziantep'te yaşanan zincirleme trafik kazası var. Daha sonra bir arkadaşlarının da trafik kazasında hayatını kaybetmesi onları derinden etkiledi.'

Öztürk, amaçlarının trafik kazalarında can kayıplarının önüne geçmek olduğunu söylüyor.

Kaza Anında Arkadan Gelen Sürücüler Uyarılıyor

Kaza Anında Arkadan Gelen Sürücüler Uyarılıyor

Sistemin çalışma mantığı şöyle: Bariyerlerin arkasına yerleştirilen sensörler, bir kaza anında oluşan basınç değişimini saniyeler içinde algılıyor. Ardından güzergahtaki akıllı tabelalar devreye giriyor ve arkadan gelen sürücüleri uyarıyor.

Muhammet Kemal Çakırkalın, mevcut altyapıların genellikle kaza olduktan sonra devreye girdiğini, kendi projelerinin ise bu yönüyle farklı olduğunu anlatıyor. Amaç, ilk kazanın ardından gelebilecek zincirleme kazaları daha başlamadan durdurmak.

Sis, Çukur, Yola Çıkan Hayvan: Kameralar Anında Fark Ediyor

Sis, Çukur, Yola Çıkan Hayvan: Kameralar Anında Fark Ediyor

Sistem yalnızca kazaları değil, yoldaki diğer riskleri de takip ediyor. Kameralar çukur, sis, yağış ve yola çıkan hayvan gibi tehlikeleri tespit edip hem sürücülere hem de merkezi birime iletiyor.

8. sınıf öğrencisi Mustafa Emir Çakırkalın sistemi şöyle anlatıyor: 'Akıllı tabelalarda 'yolda hayvan var' şeklinde uyarı gösteriliyor ve hız limitleri düşürülüyor. Böylece sürücülerin daha dikkatli olması sağlanıyor. Aynı zamanda merkezi sisteme bilgi verilerek yetkililer haberdar ediliyor.'

Proje, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST kapsamındaki 'İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması'nın Doğa Bilimleri ve Çevresel Farkındalık kategorisinde birincilik elde etti.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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