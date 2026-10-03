Arkadaşlarını Kazada Kaybeden İkizler: Trafik Kazalarını Önleyecek Sistemle Birinci Oldular

Sistem yalnızca kazaları değil, yoldaki diğer riskleri de takip ediyor. Kameralar çukur, sis, yağış ve yola çıkan hayvan gibi tehlikeleri tespit edip hem sürücülere hem de merkezi birime iletiyor.

8. sınıf öğrencisi Mustafa Emir Çakırkalın sistemi şöyle anlatıyor: 'Akıllı tabelalarda 'yolda hayvan var' şeklinde uyarı gösteriliyor ve hız limitleri düşürülüyor. Böylece sürücülerin daha dikkatli olması sağlanıyor. Aynı zamanda merkezi sisteme bilgi verilerek yetkililer haberdar ediliyor.'

Proje, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST kapsamındaki 'İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması'nın Doğa Bilimleri ve Çevresel Farkındalık kategorisinde birincilik elde etti.