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Yaşam
Yeni Trafik Levhası Yaygınlaşmaya Başlandı: Özellikle Cezaevi Çevrelerinde Oluyor

Yeni Trafik Levhası Yaygınlaşmaya Başlandı: Özellikle Cezaevi Çevrelerinde Oluyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
07.09.2026 - 14:04
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Amerika Birleşik Devletleri genelindeki otoyollarda sürücülerin dikkatini çeken ve son yıllarda Avrupa'da da kullanılmaya başlanan yeni trafik levhası kamuoyunun merakını uyandırdı. Beyaz zemin üzerinde kırmızı daire içinde yer alan ve üzeri çizilmiş başparmak sembolüyle tasarlanan bu uyarı işareti, ilk bakışta kafa karışıklığına yol açtı. Yetkililer tarafından yapılan resmi açıklamalara göre söz konusu işaret, bulunulan güzergahta otostop çekmenin yasaklandığını sürücülere ve yayalara duyurmayı amaçlıyor.

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Kaynak: https://translineinc.com/products/sig...
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Söz Konusu Levhalar Özellikle Cezaevi Çevrelerindeki Yollara Yönelik Güvenlik Tedbiri Olarak Yerleştirildi

Söz Konusu Levhalar Özellikle Cezaevi Çevrelerindeki Yollara Yönelik Güvenlik Tedbiri Olarak Yerleştirildi

Trafik düzenlemelerinin ötesinde stratejik bir önem taşıyan bu uyarı levhaları, ağırlıklı biçimde yüksek güvenlikli infaz kurumlarının çevre yollarına konumlandırıldı. Cezaevlerinden kaçma girişiminde bulunan mahkûmların otoyollarda araç durdurarak kaçmalarını önlemek hedeflendi. Yol kenarında bekleyen kişileri araçlarına almama konusunda bilgilendirilen sürücülerin olası gasp ve rehin alma olaylarına karşı korunduğu bildirildi. Kolluk kuvvetleri, bu işaretlerin yer aldığı bölgelerde otostop çeken şüphelilere yönelik denetimleri artırdı.

Uygulama Sayesinde Hem Suç Önleme Çalışmaları Hem De Otoyol Trafik Güvenliği Desteklendi

Uygulama Sayesinde Hem Suç Önleme Çalışmaları Hem De Otoyol Trafik Güvenliği Desteklendi

ABD Ulaştırma Bakanlığı tarafından standartları belirlenen levhaların yaygınlaşması, hızlı akan otoyol trafiğinde can güvenliğini koruma çabalarına katkı sağladı. Yayaların otoyol kenarında beklemesini engelleyen kurallar, ani fren yapma ya da emniyet şeridinde duraklama nedeniyle yaşanabilecek zincirleme kazaların önüne geçti. Karayolları yetkilileri, sembolün evrensel netliği sayesinde sürücülerin bölgedeki potansiyel riskleri anında fark ettiklerini vurguladı. Eyalet polis departmanları, sürücüleri cezaevi yakınlarındaki bölgelerde tanımadıkları kişileri araçlarına almamaları hususunda uyardı. Modern trafik altyapısının önemli bir parçası haline gelen bu uygulama, bölge güvenliğinde etkili bir kalkan vazifesi gördü.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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