Yeni Trafik Levhası Yaygınlaşmaya Başlandı: Özellikle Cezaevi Çevrelerinde Oluyor
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Amerika Birleşik Devletleri genelindeki otoyollarda sürücülerin dikkatini çeken ve son yıllarda Avrupa'da da kullanılmaya başlanan yeni trafik levhası kamuoyunun merakını uyandırdı. Beyaz zemin üzerinde kırmızı daire içinde yer alan ve üzeri çizilmiş başparmak sembolüyle tasarlanan bu uyarı işareti, ilk bakışta kafa karışıklığına yol açtı. Yetkililer tarafından yapılan resmi açıklamalara göre söz konusu işaret, bulunulan güzergahta otostop çekmenin yasaklandığını sürücülere ve yayalara duyurmayı amaçlıyor.
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Söz Konusu Levhalar Özellikle Cezaevi Çevrelerindeki Yollara Yönelik Güvenlik Tedbiri Olarak Yerleştirildi
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Uygulama Sayesinde Hem Suç Önleme Çalışmaları Hem De Otoyol Trafik Güvenliği Desteklendi
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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