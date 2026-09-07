Yeni Trafik Levhası Yaygınlaşmaya Başlandı: Özellikle Cezaevi Çevrelerinde Oluyor

Amerika Birleşik Devletleri genelindeki otoyollarda sürücülerin dikkatini çeken ve son yıllarda Avrupa'da da kullanılmaya başlanan yeni trafik levhası kamuoyunun merakını uyandırdı. Beyaz zemin üzerinde kırmızı daire içinde yer alan ve üzeri çizilmiş başparmak sembolüyle tasarlanan bu uyarı işareti, ilk bakışta kafa karışıklığına yol açtı. Yetkililer tarafından yapılan resmi açıklamalara göre söz konusu işaret, bulunulan güzergahta otostop çekmenin yasaklandığını sürücülere ve yayalara duyurmayı amaçlıyor.

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