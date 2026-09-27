İçindeki Balkan Kızı Ortaya Çıktı: Dua Lipa Kuzeninin Düğününde Çiftetelli Oynarken Kendinden Geçti
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Dua Lipa'yı bugüne kadar türlü türlü gördük ama kuzen düğününde çifteteli oynarken göreceğimiz aklımıza gelmezdi! Dünya turnelerinden Grammy sahnelerine koşturan ünlü şarkıcı, halasının oğlunun düğününde bütün starlığını bir kenara bıraktı. Arnavutlara özgü, bizdeki karşılığı çifteteli olan Valle başlayınca kendini piste atan Lipa resmen yarınları unuttu.
Bir ara başında bardakla oynamaya kadar işi ilerleten dünya yıldızının bu halleri sosyal medya kullanıcılarını da hazırlıksız yakaladı. Dua Lipa'nın içindeki Balkan kızının ortaya çıkması için meğer bir kuzen düğünü yetiyormuş.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Dua Lipa deyince aklımıza dev dünya turneleri, Grammy'ler, kırmızı halılar ve moda dünyasının en gösterişli davetleri geliyor olabilir...
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Arnavut düğünlerinin vazgeçilmezlerinden Valle başlayınca Dua Lipa'nın içindeki Balkan kızı resmen ortaya çıktı!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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