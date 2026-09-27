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İçindeki Balkan Kızı Ortaya Çıktı: Dua Lipa Kuzeninin Düğününde Çiftetelli Oynarken Kendinden Geçti

İçindeki Balkan Kızı Ortaya Çıktı: Dua Lipa Kuzeninin Düğününde Çiftetelli Oynarken Kendinden Geçti

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
27.09.2026 - 21:52
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Dua Lipa'yı bugüne kadar türlü türlü gördük ama kuzen düğününde çifteteli oynarken göreceğimiz aklımıza gelmezdi! Dünya turnelerinden Grammy sahnelerine koşturan ünlü şarkıcı, halasının oğlunun düğününde bütün starlığını bir kenara bıraktı. Arnavutlara özgü, bizdeki karşılığı çifteteli olan Valle başlayınca kendini piste atan Lipa resmen yarınları unuttu. 

Bir ara başında bardakla oynamaya kadar işi ilerleten dünya yıldızının bu halleri sosyal medya kullanıcılarını da hazırlıksız yakaladı. Dua Lipa'nın içindeki Balkan kızının ortaya çıkması için meğer bir kuzen düğünü yetiyormuş. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Dua Lipa deyince aklımıza dev dünya turneleri, Grammy'ler, kırmızı halılar ve moda dünyasının en gösterişli davetleri geliyor olabilir...

Dua Lipa deyince aklımıza dev dünya turneleri, Grammy'ler, kırmızı halılar ve moda dünyasının en gösterişli davetleri geliyor olabilir...

Sonuçta karşımızda 'New Rules', 'Don't Start Now', 'Levitating' ve 'Houdini' gibi hitlerle dünya çapında şöhrete kavuşmuş, milyonlarca insanı peşinden sürükleyen bir pop yıldızı var. Ama bütün o dünya starlığının yanında Dua'nın bir de Balkan kızı tarafı var.

Kosova doğumlu Arnavut bir ailenin kızı olan Lipa, yıllardır kökleriyle bağını koruyan isimlerden. Ailesiyle beraber sık sık Kosova'da vakit geçiren şarkıcı, babası Dukagjin Lipa'yla birlikte ülkede düzenlenen Sunny Hill Festival'in de arkasındaki isimlerden biri. Hal böyle olunca halasının oğlunun düğünü için de soluğu ailesinin yanında aldı.

Buraya kadar her şey gayet normal... Dua Lipa düğüne katılır, aile fotoğraflarında poz verir, masasında güzel güzel eğlenir diye düşünüyorsanız kendisinin Balkan damarını biraz hafife almış olabilirsiniz. 

Çünkü müzik başlayınca Dua'nın bütün ayarları değişti!

Arnavut düğünlerinin vazgeçilmezlerinden Valle başlayınca Dua Lipa'nın içindeki Balkan kızı resmen ortaya çıktı!

Bu arada Valle, Arnavut kültüründe özellikle düğün ve kutlamalarda oynanan geleneksel halk dansı. Bizdeki karşılığını ise en basit haliyle çiftetelli olarak düşünebiliriz. Yani bizde düğünde çiftetellinin ilk notası duyulduğunda 'Ben oynamam' diyenlerin bile beş dakika sonra pistin ortasına yerleşmesi var ya... Dua Lipa da belli ki aynı ekoldenmiş. Valle başlayınca kendini piste atan ünlü şarkıcı, ailesiyle beraber dans etmeye başladı. Ama öyle iki figür yapıp masaya geri dönmek falan yok!

Dua resmen yarınlar yokmuşçasına kurtlarını döktü. Hatta bir ara başının üzerine bardak koyup dans etmeye devam ederek düğün performansını bambaşka bir seviyeye çıkardı. Grammy ödüllü dünya starı gitmiş, yerine düğünde 'Bir tane de bizim havalardan çal!' diyecek kuzen gelmişti adeta. 😂

Görüntüler sosyal medyaya düşünce Dua Lipa'yı dev sahnelerde kusursuz koreografiler yaparken görmeye alışmış kullanıcılar da bu hallere bir miktar hazırlıksız yakalandı. Ünlü şarkıcının dünya starı kimliğini bir kenara bırakıp ailesiyle beraber kendini müziğe kaptırması oldukça sempatik bulundu. Vallahi ister milyonların önünde konser ver ister Grammy'leri eve götür... Kuzen düğününde çiftetelli başladı mı hepimiz aynı kişiyiz.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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