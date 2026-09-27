İçindeki Balkan Kızı Ortaya Çıktı: Dua Lipa Kuzeninin Düğününde Çiftetelli Oynarken Kendinden Geçti

Sonuçta karşımızda 'New Rules', 'Don't Start Now', 'Levitating' ve 'Houdini' gibi hitlerle dünya çapında şöhrete kavuşmuş, milyonlarca insanı peşinden sürükleyen bir pop yıldızı var. Ama bütün o dünya starlığının yanında Dua'nın bir de Balkan kızı tarafı var.

Kosova doğumlu Arnavut bir ailenin kızı olan Lipa, yıllardır kökleriyle bağını koruyan isimlerden. Ailesiyle beraber sık sık Kosova'da vakit geçiren şarkıcı, babası Dukagjin Lipa'yla birlikte ülkede düzenlenen Sunny Hill Festival'in de arkasındaki isimlerden biri. Hal böyle olunca halasının oğlunun düğünü için de soluğu ailesinin yanında aldı.

Buraya kadar her şey gayet normal... Dua Lipa düğüne katılır, aile fotoğraflarında poz verir, masasında güzel güzel eğlenir diye düşünüyorsanız kendisinin Balkan damarını biraz hafife almış olabilirsiniz.

Çünkü müzik başlayınca Dua'nın bütün ayarları değişti!