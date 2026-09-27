article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Mustafa Sandal, Eşi Melisa Sütşurup'un Adı Geçen Fon Kriziyle İlgili İlk Açıklamayı Yaptı

Mustafa Sandal, Eşi Melisa Sütşurup'un Adı Geçen Fon Kriziyle İlgili İlk Açıklamayı Yaptı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
27.09.2026 - 21:57
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İstanbul'da yürütülen fon soruşturmasında şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal hakkında yeni bir karar alındı. Yurtdışına çıkış yasağı kararının ardından Melis Sütşurup ile ilgili mal varlıklarının dondurulmasına da karar verildi.

Mustafa Sandal'dan konuyla ilgili ilk açıklama sosyal medyadan geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mal varlıkları dondurulmuştu.

Mal varlıkları dondurulmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve finans piyasalarındaki bazı işlemleri mercek altına alan fon soruşturması kapsamında Melis Sütşurup Sandal hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi. Melisa Sandal'ın mal varlıkları da dondurularak tedbir kapsamına alındı.

Melisa Sandal ve babasının avukatı da konuyla ilgili açıklama yapmıştı.

Melisa Sandal ve babasının avukatı da konuyla ilgili açıklama yapmıştı.

Mustafa Sandal sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Alnım ak" dedi.

Mustafa Sandal sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Alnım ak" dedi.

Mustafa Sandal, Instagram'da yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 

'Sevgili dostlar; Alnım ak! Şimdiye dek herhangi bir fon alma, satma veya bu tür bir organizasyonun içinde yer alma durumum kesinlikle olmamıştır. Halkımızın bu meseledeki hassasiyetini saygı duyarak ve aynı duygularla paylaşıyorum.

32 senedir yalnızca sizlerin takdiri sayesinde müzikten gelir elde ediyorum.

Eşim ile avukatı, konuyla alakalı gereken açıklamayı yapmıştır.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın