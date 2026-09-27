Mustafa Sandal, Eşi Melisa Sütşurup'un Adı Geçen Fon Kriziyle İlgili İlk Açıklamayı Yaptı

Mustafa Sandal, Instagram'da yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

'Sevgili dostlar; Alnım ak! Şimdiye dek herhangi bir fon alma, satma veya bu tür bir organizasyonun içinde yer alma durumum kesinlikle olmamıştır. Halkımızın bu meseledeki hassasiyetini saygı duyarak ve aynı duygularla paylaşıyorum.

32 senedir yalnızca sizlerin takdiri sayesinde müzikten gelir elde ediyorum.

Eşim ile avukatı, konuyla alakalı gereken açıklamayı yapmıştır.'