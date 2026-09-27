Mustafa Sandal, Eşi Melisa Sütşurup'un Adı Geçen Fon Kriziyle İlgili İlk Açıklamayı Yaptı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İstanbul'da yürütülen fon soruşturmasında şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal hakkında yeni bir karar alındı. Yurtdışına çıkış yasağı kararının ardından Melis Sütşurup ile ilgili mal varlıklarının dondurulmasına da karar verildi.
Mustafa Sandal'dan konuyla ilgili ilk açıklama sosyal medyadan geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mal varlıkları dondurulmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Melisa Sandal ve babasının avukatı da konuyla ilgili açıklama yapmıştı.
Mustafa Sandal sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Alnım ak" dedi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın