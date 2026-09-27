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İstanbul'da Simit 30 Lira Oldu, Ticaret Bakanlığı Denetim Başlattı: Tarifeye Uymayana En Ağır Yaptırım

İstanbul'da Simit 30 Lira Oldu, Ticaret Bakanlığı Denetim Başlattı: Tarifeye Uymayana En Ağır Yaptırım

Zam Simit
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
27.09.2026 - 21:10
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İstanbul'da simide gelen son zamın ardından Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, fiyatların sahada yakından takip edildiğini açıklayarak işletmelere net bir uyarıda bulundu.

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Simit 25 liradan 30 liraya çıktı.

Simit 25 liradan 30 liraya çıktı.

İstanbul'da 25 lira olan simit fiyatı, fırıncıların un, susam, maya ve ulaşım maliyetlerindeki artışı gerekçe göstermesiyle yüzde 20 zamlanarak 30 liraya çıktı. Basına yansıyan haberlerde işletmecilerin elektrik, doğal gaz, çalışan ücretleri ve kira giderlerini de gerekçeler arasında saydığı aktarıldı. Yeni fiyat, hafta sonundan itibaren kentteki fırın ve simit tezgâhlarının çoğunda uygulanmaya başladı.

Simidin fiyatı Temmuz 2024'ten bu yana üçe katlandı.

Simidin fiyatı Temmuz 2024'ten bu yana üçe katlandı.

Nefes gazetesinin derlediği verilere göre İstanbul'da simidin fiyatı son iki yılda hızla yükseldi. Temmuz 2024'te 10 liradan 12,5 ila 15 liraya çıkan simit, Şubat 2025'te yüzde 33'lük zamla 15 liradan 20 liraya yükseldi. Aralık 2025'te 25 liraya çıkan simidin fiyatı, son zamla birlikte Temmuz 2024 öncesindeki 10 liralık fiyatının üç katına ulaştı.

Ticaret Bakanlığı sahaya indi.

Ticaret Bakanlığı sahaya indi.

Zammın ardından Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Vatandaşın sofrasına ulaşan her ürünün adil, şeffaf ve mevzuata uygun koşullarda sunulmasını sağlamanın temel öncelikleri arasında olduğunu belirten Gürcan, Bakanlık olarak tüketicilerin ekonomik menfaatlerini gözetmek, onları haksız ve fahiş fiyat uygulamalarına karşı korumak ve piyasalarda adil rekabet koşullarını sağlamak için denetimleri aralıksız sürdürdüklerini söyledi.

Tarifeye aykırı satışa en ağır yaptırım uygulanacak.

Tarifeye aykırı satışa en ağır yaptırım uygulanacak.

İstanbul'daki simit fiyatlarına yapılan artışa dikkat çeken Gürcan, 'İstanbul'da simit satışlarına ilişkin yürürlükte bulunan fiyat tarifelerine aykırı uygulamalar, Bakanlığımızca yakından takip edilmekte, işletmelerin mevzuata uygun hareket edip etmedikleri saha denetimleriyle titizlikle incelenmektedir. Denetimler kapsamında fiyat tarifelerine aykırı satış yaptığı tespit edilen işletmelere, ilgili mevzuat kapsamında en ağır idari yaptırımlar uygulanacak, gerekli tüm hukuki ve idari süreçler kararlılıkla yürütülecektir. Tüketicilerimizin mağduriyetine yol açan, temel tüketim ürünlerine erişimi olumsuz etkileyen ve piyasanın sağlıklı işleyişini bozan hiçbir uygulamaya müsamaha gösterilmeyecektir' dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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