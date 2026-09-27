İstanbul'da Simit 30 Lira Oldu, Ticaret Bakanlığı Denetim Başlattı: Tarifeye Uymayana En Ağır Yaptırım

Zammın ardından Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Vatandaşın sofrasına ulaşan her ürünün adil, şeffaf ve mevzuata uygun koşullarda sunulmasını sağlamanın temel öncelikleri arasında olduğunu belirten Gürcan, Bakanlık olarak tüketicilerin ekonomik menfaatlerini gözetmek, onları haksız ve fahiş fiyat uygulamalarına karşı korumak ve piyasalarda adil rekabet koşullarını sağlamak için denetimleri aralıksız sürdürdüklerini söyledi.