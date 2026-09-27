İstanbul'da Simit 30 Lira Oldu, Ticaret Bakanlığı Denetim Başlattı: Tarifeye Uymayana En Ağır Yaptırım
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İstanbul'da simide gelen son zamın ardından Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, fiyatların sahada yakından takip edildiğini açıklayarak işletmelere net bir uyarıda bulundu.
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Simit 25 liradan 30 liraya çıktı.
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Simidin fiyatı Temmuz 2024'ten bu yana üçe katlandı.
Ticaret Bakanlığı sahaya indi.
Tarifeye aykırı satışa en ağır yaptırım uygulanacak.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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