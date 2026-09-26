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Ekonomi
İstanbul'da Simide Zam Geldi: Yeni Fiyatı 30 Lira Oldu

İstanbul'da Simide Zam Geldi: Yeni Fiyatı 30 Lira Oldu

Zam Simit
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
26.09.2026 - 10:16
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İstanbul'da güne simitle başlayanlar bu sabah tezgahlarda yeni bir fiyatla karşılaştı. Kentte 25 liradan satılan simit, yüzde 20'lik artışla 30 liraya yükseldi. Fırıncılar zammı un, susam, maya ve işletme giderlerindeki yükselişe bağladı.

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25 liralık simit 30 liraya çıktı, esnaf gerekçe olarak maliyetleri gösterdi.

25 liralık simit 30 liraya çıktı, esnaf gerekçe olarak maliyetleri gösterdi.

Sabah mesaisine yetişmeye çalışan İstanbullular için kahvaltının en pratik ve en ucuz seçeneklerinden biri olan simit, artık cebe daha ağır geliyor. Fırınlarda ve tezgahlarda 25 liradan satılan simidin fiyatı 26 Eylül itibarıyla 30 liraya çıktı. Tek seferde gelen 5 liralık artış, yüzde 20'lik bir zamma karşılık geliyor.

Fırıncı esnafı ve tezgah sahipleri, fiyat düzenlemesini kaçınılmaz gördüklerini söylüyor. Esnafa göre simidin ana hammaddeleri olan un, susam ve mayadaki fiyat artışları ile yükselen işletme giderleri, eski tarifeyle satış yapmayı zorlaştırdı.

Zam, küçük görünse de aylık hesapta hissediliyor. Hafta içi her sabah bir simit alan biri, yalnızca bu kalem için ayda 100 liranın üzerinde ek ödeme yapacak. Evine her gün birden fazla simit götüren ailelerde bu fark çok daha büyük.

Bir yıl önce 15 lira olan simit, son zamla birlikte iki katına ulaştı.

Bir yıl önce 15 lira olan simit, son zamla birlikte iki katına ulaştı.

Simit fiyatlarındaki tırmanış yeni değil. Geçen yıl eylül ayında İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'daki fırıncı esnaf odaları, simidin fiyatını 15 liradan 20 liraya çıkarmayı planlamıştı. Ancak Ticaret Bakanlığı ile yapılan görüşmelerin ardından odalar, vatandaşın alım gücünü gözeterek bu artışı ocak ayına ertelediklerini duyurmuştu. O dönemki açıklamada da un, susam, enerji ve işletme maliyetlerindeki yükselişe dikkat çekilmişti.

Aradan geçen yaklaşık bir yılda simidin etiketi 15 liradan 30 liraya çıkarak iki katına ulaştı.

Fırıncı esnafı ise maliyet baskısı sürdükçe fiyatları sabit tutmanın mümkün olmadığını vurguluyor. Hammadde ve işletme giderlerindeki artışın devam etmesi, simit tezgahlarındaki fiyat tartışmasının bir süre daha gündemde kalacağına işaret ediyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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