İstanbul'da Simide Zam Geldi: Yeni Fiyatı 30 Lira Oldu

Sabah mesaisine yetişmeye çalışan İstanbullular için kahvaltının en pratik ve en ucuz seçeneklerinden biri olan simit, artık cebe daha ağır geliyor. Fırınlarda ve tezgahlarda 25 liradan satılan simidin fiyatı 26 Eylül itibarıyla 30 liraya çıktı. Tek seferde gelen 5 liralık artış, yüzde 20'lik bir zamma karşılık geliyor.

Fırıncı esnafı ve tezgah sahipleri, fiyat düzenlemesini kaçınılmaz gördüklerini söylüyor. Esnafa göre simidin ana hammaddeleri olan un, susam ve mayadaki fiyat artışları ile yükselen işletme giderleri, eski tarifeyle satış yapmayı zorlaştırdı.

Zam, küçük görünse de aylık hesapta hissediliyor. Hafta içi her sabah bir simit alan biri, yalnızca bu kalem için ayda 100 liranın üzerinde ek ödeme yapacak. Evine her gün birden fazla simit götüren ailelerde bu fark çok daha büyük.